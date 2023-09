Neue Verbindung stärkt Sicherheit und Klimaschutz

Spatenstich für Bau des Radwegs an der K 2819

Werbach 22.09.2023 - 14:39 Uhr 2 Min.

Über den Spatenstich für den neuen Radweg von der Landesgrenze bei Böttigheim bis Werbach freuten sich (von links) Kreisrat Alfred Bauch, Dezernent Werner Rüger, stellvertretender Straßenbauamtsleiter Christian Meißner, Erster Bürgermeister Heiko Menig (Neubrunn), Kreisrat und Bürgermeister a.D. Ottmar Dürr, Sebastian Bokmeier (Straßenbauamt), Landrat Christoph Schauder, Bürgermeister Georg Wyrwoll (Werbach), Xaver Baumann (Walter Ingenieure), Sebastian und Steffen Boller (Boller-Bau), Bernd Gehrig (Walter Ingenieure), Oliver Schramm (Gemeinde Werbach) sowie Michael Zwingmann (Gemeinderat Werbach sowie Boller-Bau). Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Markus Moll

Am Mittwochmorgen fand der offizielle Spatenstich mit Landrat Christoph Schauder sowie Bürgermeister Georg Wyrwoll (Werbach) und Erstem Bürgermeister Heiko Menig (Neubrunn) statt, dies am künftigen Beginn des neuen Radwegs an der Landesgrenze.

»Was lange währt, wird endlich gut. Ich freue mich sehr darüber, dass wir dieses Projekt nun in die Tat umsetzen können. Bereits heute verfügen wir über mehr als 500 Kilometer Radwege im Landkreis«, erklärte Landrat Schauder. So diene der Radweg künftig den Bürgern von Böttigheim und Neubrunn als Anbindung an Werbach und besonders an Tauberbischofsheim und umgekehrt als Verbindung von Tauberbischofsheim über Werbach nach Böttigheim und Neubrunn.

Gerade im Alltagsradverkehr werde »die neue Route die Verkehrssicherheit stärken, da Radfahrerinnen und Radfahrer künftig nicht mehr die viel befahrene K 2819 nutzen müssen, die auch als Autobahnzubringer zur A 3 dient«, fasste der Landrat zusammen. Das Verkehrsaufkommen liegt bei rund 3800 Fahrzeugen pro Tag, mit einem hohen Anteil an Schwerverkehr. Es werde eine Verbindung vom Radweg Liebliches Taubertal - Der Klassiker bei Werbach über Neubrunn und weiter durch das Kembachtal nach Urphar ins Maintal zum Maintalradweg hergestellt, so Schauder. Der Teil von Dietenhan über Kembach bis zur Landesgrenze nach Bayern wurde vor zwei Jahren bereits fertiggestellt, der Abschnitt Urphar - Dietenhan ist aktuell in der Planung.

Bürgermeister Georg Wyrwoll (Werbach) freute sich darüber, dass mit dem neuen Radweg die Verbindung ins Bayerische erleichtert werde. Viele Bürger hätten im Vorfeld gefragt, wann es endlich losgehe - dies zeige den tatsächlichen Bedarf bei der Bürger sowie für den Tourismus. Der neue Radweg werde dazu führen, dass Menschen öfter vom Auto aufs Fahrrad umsteigen und damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Erster Bürgermeister Heiko Menig (Neubrunn) bekannte, dass ihn das Radweg-Projekt begleite, seit er vor 15 Jahren sein Amt angetreten hat. Bereits vor zwölf Jahren sei der Radweg auf bayerischer Seite bis zur Landesgrenze gebaut worden, nun freue er sich sehr über den Lückenschluss nach Werbach. 2012 hatte der Kreistag des Main-Tauber-Kreises zum ersten Mal ein Radwegekonzept für den Landkreis verabschiedet, bereits damals war der Bau des neuen Radwegs Werbach - Böttigheim vorgesehen.

2021 wurde der Radweg dann im Förderprogramm aufgenommen und die intensiven Planungen begannen. Der notwendige Grunderwerb wurde im Mai 2023 abgeschlossen. Einschließlich des Grunderwerbs, der Planungs- und Nebenkosten wird der Radweg voraussichtlich mit rund 573.000 Euro zu Buche schlagen, rund 327.000 Euro weniger als beim Baubeschluss zunächst angenommen. Da das Bundesprogramm »Stadt und Land« 2023 endet, und ein genehmigtes Projekt auch spätestens zwei Jahre nach Programmaufnahme abgeschlossen werden muss, muss der Radweg noch 2023 fertiggestellt und abgerechnet werden.

Kreistagsmitglieder dabei

Die Kreistagsfraktionen wurden beim Spatenstich vertreten durch Ottmar Dürr (CDU) - zugleich Bürgermeister a.D. der Gemeinde Werbach - und Alfred Bauch (SPD). Als Fraktionssprecher im Werbacher Gemeinderat kam Michael Zwingmann zum Spatenstich. Zudem zeichnet er beim beauftragten Unternehmen Boller-Bau als Bauleiter für das Projekt verantwortlich. Zudem waren die Geschäftsführer Steffen und Sebastian Boller sowie Polier Kevin Behringer gekommen. Xaver Baumann und Bernd Gehrig waren für das Planungsbüro Walter Ingenieure vor Ort. Das Straßenbauamt repräsentierten Dezernent Werner Rüger, stellvertretender Amtsleiter Christian Meißner und Ingenieur Sebastian Bokmeier.

Nachbearbeitete Pressemitteilung des Landratsamts Main-Tauber-Kreis