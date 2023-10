Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Tourismuskooperation auf der Zielgeraden

Kreistag Main-Tauber

MAIN-TAUBER-KREIS 26.10.2023 - 18:29 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dieser sollen neben dem Tourismusverband »Liebliches Taubertal« zudem der Hohenlohe und Schwäbisch Hall Tourismus e.V., die Touristikgemeinschaften Odenwald, Hohenlohe und Heilbronner Land sowie der Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. und der Rhein-Neckar-Kreis angehören.

»Tourismus ist im Main-Tauber-Kreis keine Nebensache, sondern steht an zweiter Stelle aller Wirtschaftszweige und ist daher ein erhebliches ökonomisches Standbein in unserer Region. Über 5000 Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt direkt oder indirekt im touristischen Bereich«, unterstrich Landrat Christoph Schauder. Im Gebiet zwischen Heidelberg, Stuttgart und der Landesgrenze zu Bayern werden jährlich mehr als 16 Prozent der Übernachtungen in Baden-Württemberg verzeichnet, womit diese touristische Region auf Platz zwei hinter dem Schwarzwald liege.

Mehr Nachhaltigkeit

Gemeinsame Ziele dieser sieben Tourismusregionen Kooperation sind unter anderem eine Bündelung der Ressourcen, Steigerung der Innovationsfähigkeit und optimalen Vernetzung der Tourismusstrukturen auf allen Ebenen. Beim Marketing habe man sich besonders mit Radfahren, Wein und Kulinarik, Kultur sowie dem Tagestourismus gemeinsame Schwerpunkte gesetzt. Auch themenübergreifende Projekte, wie etwa Wohnmobiltourismus oder Nachhaltigkeit sollen verstärkt umgesetzt werden. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 70.000 Euro und wird zu gleichen Anteilen von den sieben gleichberechtigten Gesellschaftern finanziert. Darüber hinaus rechnen die Beteiligten mit jährlichen Kosten für Personal, Verwaltung, Betrieb und Marketing in Höhe von maximal 750.000 Euro.

Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Gründung der Gesellschaft für die Dauer von drei Jahren mit einer Anschubfinanzierung von 400.000 Euro und weiteren Fördermitteln in Höhe von 140.000 Euro pro Jahr. Die Gesellschaft selbst soll durch den Verkauf von Anzeigen, Zertifizierungsgebühren oder Vermittlungsprovisionen jährlich Umsatzerlöse von etwa 25.000 Euro generieren.

Die Aufwendungen, die nicht durch Fördermittel und Erlöse gedeckt werden können, sind als Defizitausgleich von den Kooperationspartnern zu finanzieren. Dabei wird die Tourismusintensität der Gebiete auf Basis der Übernachtungszahlen aus dem Jahr 2019 berücksichtigt. Für den Tourismusverband »Liebliches Taubertal« bedeutet dies einen jährlichen Anteil von 85.000 Euro, der aus dem Kreishaushalt finanziert wird.

Als Geschäftsstellensitz der DMO ist das Kloster Bronnbach vorgesehen. Dies eröffne für Kloster Bronnbach neue Perspektiven, Synergieeffekte und Arbeitsplatzchancen, hoben Landrat Schauder und Kreisdezernentin Ursula Mühleck unisono hervor.

Ein griffiger Name für die Gesellschaft werde derzeit besonders unter wettbewerbs- und markenrechtlichen Gesichtspunkten abschließend juristisch geprüft. Die offizielle Gesellschaftsgründung ist für das erste Quartal 2024 angestrebt.

PETER D. WAGNER