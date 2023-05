Neue Technologien statt Belehrung

Global Marshall Plan: Franz Josef Radermacher spricht bei der Lokalgruppe Freudenberg über Europas Umgang mit Afrika

Freudenberg 02.05.2023 - 12:00 Uhr 2 Min.

Im Anschluss an seinen Vortrag diskutiert Franz Josef Radermacher (Mitte) seine Ideen für eine faire Partnerschaft von Europa und Afrika im persönlichen Gespräch weiter.

In seiner Einführung erklärte Ralf Kern, Initiator der Freudenberger Gruppe, die Menschen heute hätten Verantwortung für ihre Kinder und Enkelkinder und für alle Menschen auf der Erde. »Viele Menschen auf der Welt haben Angst vor der Zukunft«, stellte er fest. Er wolle einen Bogen spannen, weg von Angst hin zu Zuversicht und guten Lösungen.

In Rademachers Vortrag gab es zwei Schwerpunkte: den fairen, nicht belehrenden Umgang der reichen mit den armen Ländern und das Zukunftsthema Energie. Diese spielen auch in der Partnerschaft zwischen Europa und Afrika eine zentrale Rolle. Der Umbau eines Energiesystems weg von fossilen Energien sei keine billige Angelegenheit. Er falle der Gesellschaft schon schwer. Für viele ärmere Länder auf dem Globus sei das, was Deutschland in diesem Bereich mache, unmöglich.

Zu Afrika erläuterte er, auf dem Kontinent liege die jährliche Pro-Kopf-Emission von CO2 unter einer Tonne; in Deutschland liege sie bei acht Tonnen. »Wir tun aber so, als müssten sie ihre Emissionen senken, um die Welt zu retten«, so Rademacher zur Einstellung von Europa gegenüber Afrika. Die vermeintliche Partnerschaft beschrieb er mit den Worten: »Wir kooperieren nicht mit den armen Ländern, wir moralisieren und tun so, als wären wir Vorbild für die anderen.« Aus der Armut zu kommen und gleichzeitig etwas für Klima- und Umweltschutz zu tun, sei für arme Länder unter Beachtung der Forderungen der reichen Länder die Quadratur des Kreises.

Die zentrale Frage sei, wie ein Energiekonzept aussehen könnte, das Wohlstand in Schwellen- und Entwicklungsländer bringt und dennoch dem Klimaschutz hilft. Heute fordere Europa den Verzicht auf fossile Energien von den armen Ländern und übe entsprechend Druck aus, zum Beispiel über die weltweiten Finanzierungssysteme der Banken. Dies sei aber nicht die Lösung.

»Wir in Europa gehen mit Afrika bisher nicht fair um und investieren zu wenig«, sagte Radermacher. Er stellte die Lösungsansätze der UNIDO (Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung) für Wohlstand in Afrika vor. Für diesen Wohlstand brauche man ein stabiles Energiesystem, das kein CO2 erzeugt. Dieses solle aktuell je hälftig aus erneuerbaren und zur Hälfte aus zuverlässigen und steuerbaren Energien bestehen.

Für diesen steuerbaren Teil könnte man neben nuklearer Energie andere fossile Energieträger nutzen. Zentral sei dabei, dass man bei deren Einsatz das entstehende CO2 abfange und verpresse (Carbon Caption). Dafür fielen 100 Euro pro Tonne CO2 an, die die reichen Länder übernehmen müssten. Dies sei für sie günstiger als die Kosten der Folgen einer Klimakatastrophe.

Als Lösung in weiterer Zukunft sah er einen synthetisch erzeugten Energieträger wie Methanol. Dieser könnte aus CO2 aus der Luft mit Hilfe von Solarenergie in den Wüsten erzeugt und weltweit transportiert werden. Er wäre billiger als Öl und CO2-neutral. Radermacher war optimistisch, dass dies gelingt. Es folgte eine Diskussion mit den Zuhörern über den Vortrag.

Die musikalische Einstimmung hatte Svenja Zipprich mit ihrem eigenen Lied »Wenn die Welt in Flammen steht« übernommen. Moderiert wurde der Abend von Michael Schmitz aus Miltenberg, der seit etwa drei Monaten Mitglied der Freudenberger Global-Marshall-Plan-Gruppe ist.

