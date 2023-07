Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Nutzung für alte Häuser in Freudenberg

Technischer Ausschuss: Müll-Problem an Sammelcontainern

Freudenberg 25.07.2023 - 16:32 Uhr < 1 Min.

Ausschussmitglied Lars Kaller berichtete, dass der Grundwasserspiegel aufgrund der derzeitigen Trockenheit sinke. Möglicherweise sei auch die Trockenheit dafür verantwortlich, dass die als Brunnen gefasste Quelle in Wessental Anfang 2022 versiegt ist. Ein Zusammenhang mit den Arbeiten zur Breitbanderschließung bestehe nicht. Er rate deshalb von einer kostspieligen Ursachenforschung ab.

Kaller regte weiter an, die Altkleidercontainer im Schleusenweg am städtischen Bauhof aufzustellen. Am derzeitigen Standort werde immer häufiger anderer Müll abgeladen. Auf dem Gelände des Bauhofs sei eine bessere Überwachung möglich. Bürgermeister Roger Henning antwortete, die Verwaltung werde zunächst prüfen, welche Vereinbarungen bezüglich der Container bestehen

Ausschussmitglied Siegbert Weis fragte, ob an der Kläranlage Rauenberg eine Kamera zur Überwachung des Altmetallcontainers installiert werden könne. Auch dort werde immer häufiger anderer Müll eingeworfen. Henning erklärte, man prüfe zunächst, ob die Installation einer Überwachungskamera dort datenschutzrechtlich zulässig ist.

