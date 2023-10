Neue Mobilitätszentrale am Bahn- und Verkehrsknotenpunkt Lauda

MAIN-TAUBER-KREIS 26.10.2023 - 18:15 Uhr 2 Min.

Im Bahnhofsgebäude des Bahn- und Verkehrsknotenpunktes Lauda wird die dritte Mobilitätszentrale im Main-Tauber-Kreis eingerichtet. Foto: Peter D. Wagner

Damit ist der Bahn- und Verkehrsknotenpunkt Lauda der dritte Standort für eine Mobilitätszentrale im Main-Tauber-Kreis. Im Dezember 2019 startete im Bahnhof Bad Mergentheim die erste Mobilitätszentrale im Landkreis mit der Westfrankenbahn als Betreiber. Das Dienstleistungsangebot wurde 2020 mit Unterstützung der Ansmann AG, des Stadtwerks Tauberfranken und dem Taubermobil Carsharing e.V. um ein E-Car- und E-Bike-Sharing-Angebot erweitert.

Teilnahme am Förderaufruf

Das Landratsamt nahm im November 2020 an dem Förderaufruf »Innovationsoffensive Öffentliche Mobilität« für Mobilitätszentralen im Landkreis teil und erhielt im August 2021 einen positiven Zuwendungsbescheid für die anteilige Finanzierung der Mobilitätszentralen in Lauda und Wertheim (wir berichteten). Letztere konnte am 1. Dezember 2022 ihren Betrieb aufnehmen. Die Mobilitätszentralen sind ebenso Module zur Verbesserung und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV wie etwa die Neuvergabe der Linienbusverkehre zum 1. Januar 2018, die Einrichtung des kreisweiten Ruftaxisystems mit 21 Korridoren sowie die Verbesserungen im Taktangebot und in den Bedienungszeiten des Schienenpersonennahverkehrs sowohl auf der Tauberbahn als auch auf der Frankenbahn.

Das Dienstleistungsangebot in Lauda soll analog der bereits bestehenden Mobilitätszentralen im Landkreis aufgebaut sein,

Dazu zählen unter anderem Beratungen zu und der Verkauf von Nah- und Fernverkehrsfahrscheinen sowie eine E-Bike- und E-Auto-Verleih. Mittelfristig soll die gesamte Geschäftsstelle der VGMT aus dem Gewerbegebiet i-Park vom Stadtrand Laudas in den Nordturm des Bahnhofsgebäudes umgesiedelt werden.

Mit diesem Umzug wird das Beratungsangebot am Bahnhof Lauda um ein vollwertiges Abo-Center erweitert.

Das Land Baden-Württemberg gewährt für die Mobilitätszentralen in Lauda und Wertheim eine zweckgebundene Anteilsfinanzierung von bis zu 62.599 Euro. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) beteiligt sich mit einer einmaligen Fördersumme für den Umbau und die Einrichtung der Mobilitätszentrale in Lauda von bis zu 50.000 Euro. Darüber hinaus leistet das Land Baden-Württemberg einen jährlichen Beitrag zu den Betriebskosten in Höhe von 10.000 Euro.

Die übrigen, nicht vom Förderprogramm und den Zuschüssen abgedeckten Kosten, trägt der Landkreis mit einem Finanzierungsbedarf, der 2024 voraussichtlich 50.000 Euro beträgt.

»Durch die Mobilitätszentralen werden Voraussetzungen geschaffen, mittelfristig intelligente Verleih- und Rückgabeoptionen für E-Bikes und E-Autos im gesamten Landkreis an ÖPNV-Knotenpunkten einzuführen. In meinen Augen ist dies elementar, um mehr Menschen zur Nutzung des ÖPNV oder des Fahrrads zu bewegen«, resümierte Landrat Christoph Schauder.

Kostenbeteiligung beschlossen

Dezernentin Ursula Mühleck machte deutlich, dass der Betrieb von Mobilitätszentralen sowie die Bereitstellung von persönlichen Beratungsangeboten lediglich ein Baustein von vielen sei und die Mobilitätswende nur mit entsprechender Unterstützung des Landes gelingen könne. Der Finanzierungsbeitrag des Landkreises wurde zunächst für die Dauer von fünf Jahren bewilligt. Mehrstimmig bei einer Enthaltung bewilligte der Kreistag eine Beteiligung des Main-Tauber-Kreises an den Kosten für die Modernisierungen der Bahnstationen Gerlachsheim, Grünsfeld, Zimmern und Wittighausen an der Frankenbahn, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Die Deutsche Bahn kalkuliert die Gesamtkosten dafür derzeit auf rund 19,8 Millionen Euro. Die Planungs- und Baukosten werden auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung zwischen der DB Station & Service AG und dem Land Baden-Württemberg finanziert.

Auf dieser Grundlage ergibt sich ein kommunaler Kostenanteil von rund 2,13 Millionen Euro, der von den betroffenen Städten und Gemeinden erbracht werden muss. Der Landkreis Main-Tauber übernimmt die Hälfte der kommunalen Anteile.

PETER D. WAGNER