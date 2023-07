Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Impulse für den Tourismus

Fremdenverkehr: Studierende der SRH analysieren die Situation in Wertheim - Vorschläge sollen nun abgearbeitet werden

Wertheim 06.07.2023 - 15:23 Uhr 4 Min.

Blick auf die Stadtmauer und die fürstliche Hofhaltung in Wertheim, im Hintergrund liegt die Burg. Studierende der SRH Riedlingen schlagen vor, an dieser Stelle eine Fahrradgarage und einen schwimmenden Kiosk zu errichten. Fotos: Michael Geringhoff Der weite Weg zur Wertheimer Burg ist das größte Problem der Touristiker.

Es sei ein Versäumnis, dass die Stadt Wertheim das noch nie für sich genutzt habe. »Für die Tourismus-GmbH hat die Zusammenarbeit großartige Ergebnisse gebracht«, sagt Förster.

Von den Studierenden der SRH ist Förster begeistert, spricht von Respekt und Hochachtung. Die Ergebnisse hätten Tiefe, seien kreativ, vielfältig und dabei ganz praxisnah nutzbar. Die Ergebnisdichte sei gewaltig, der Blick von außen durch nichts zu ersetzen. Die 26 am Projekt beteiligten und von zwei Professorinnen begleiteten Studenten stammten aus ganz Deutschland. »Keiner von denen kannte Wertheim, aber jeder kannte das Wertheim Village«, sagt Förster - und dass jeder der Studenten wiederkommen wolle, weil Wertheim alles biete.

Jede Zielgruppe ansprechen

Das gilt nicht nur für die derzeit dominierenden Touristen im Alter von 55plus. Der Charme Wertheims an zwei Flüssen spreche auch jüngere Reisende an - nur müsse man etwas dafür tun, manche Dinge ändern, ausbauen, modernisieren und vor allem jede Zielgruppe individuell ansprechen. Diese Form der Supervision sei herausfordernd gewesen, habe auch etwas Mut gebraucht, denn wenn man hören wolle, ob man es richtig mache, könne es auch passieren, dass man deutlich gesagt bekomme, wo man nicht gut genug sei. »Spannend, wenn junge Leute mit ihrem ganz eigenen Blick draufschauen«, meint Förster.

Das Junge hat sie gleich zum Einstieg erlebt. In Vorbereitung auf Wertheim haben die Studenten die digitalen Fakten gesammelt und geschaut, wie die Stadt im Netz bei den Besuchern ankommt, wie bei Tourismus- und Buchungsportalen? Intensiv wurde auch mit den Mitarbeitern der Tourismusregion gesprochen, um den Ist-Zustand dort festzuzurren. Themen waren Nachhaltigkeit, wie man die Attraktivität im Umland steigern kann, welche Besonderheiten man mehr herausstellen muss und vor allem der Unterschied zwischen der Innen- und Außenwahrnehmung.

Wie sage ich es mit digitalen Medien? Diese Frage sei ein wichtiger Punkt gewesen, sagt Förster. Zentral war auch das bislang weitgehend ungenutzte Pfund der Lage an zwei Flüssen. Über allem die Frage: Wie kann man die Menschen auf die Burg bekommen? Es sei auch eine Fragestellung der Inklusion, dass Menschen mit Einschränkungen nicht ausgeschlossen würden. Behindertengerechtigkeit helfe dabei allen, »auch jungen Eltern mit Kinderwagen«, betont Förster.

Die Onlinebewertungen von Burg und Gastronomie sprächen dabei eine sehr klare Sprache. Das Wahrzeichen mitsamt Restaurant bekomme absolute Bestnoten, äußerst negativ bewerte das Netz jedoch den Zugang zur Burg. Die SRH-Studenten haben einen breiten Korridor von Möglichkeiten zur Verbesserung aufgezeigt - manche sind vergleichsweise leicht, schnell und preiswert umzusetzen.

Für die Verbindung von der Altstadt zur Burg gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Einer davon trifft einen Förster-Vorschlag aus dem Jahr 2011: Es geht darum, den Weg zur Burg zum Kräuterpfad auszubauen, ihn mit Gartengestaltung und Ruhebänken zu säumen. Beschilderungen zu den Pflanzen sowie über QR-Codes hinterlegte Geschichten sollen den Weg hinauf interessant machen - auch für Kinder. Die könnten nach den Ideen der Studenten quengelfrei auf den Spuren des historisch belegten Wertheimer Grafen Popo geführt werden. »Da sind absolut exzellente Ideen dabei«, meint Förster.

Mit Golfcarts zur Burg

Handfester wird es, wenn es um Mobilitätslösungen geht. Die Studenten schlagen elektrische Golfcarts vor, die von den Besuchern eventuell sogar selbst auf die Burg hinaufgesteuert werden könnten. Man könne die Carts mit selbst erzeugtem Strom der Stadtwerke betreiben, die Anschaffung der Fahrzeuge lasse sich vielleicht mit Sponsoren der Wertheimer Industrie oder Hotellerie bewerkstelligen. Auch eine Seilbahn oder den Schrägaufzug haben die Studenten zurück ins Spiel gebracht. »Sie haben sogar geprüft, ob das denkmal- und landschaftsschützerisch umzusetzen ist.«

Das seien nicht nur »spinnerte Ideen«, was da vorgeschlagen werde, habe Tiefe, erklärt Förster. Viel intensiver müsse auch das Fluss-Thema betont werden, rät die SRH. Der Arbeitstitel »Versteckte Flussperle an Main und Tauber« sieht vor, die Flüsse mit Wegen und attraktiven Ruheterrassen zu säumen, ergänzt von einem schwimmenden Kiosk und einer sicheren Fahrradabstellmöglichkeit jenseits des Beamtensteges. Zum einen schaffe man so einen Großteil der Fahrräder aus der Innenstadt hinaus, zum anderen erschließe man den malerischen Bereich hinter dem Rathaus für Bürger und Touristen gleichermaßen.

Dinge wie »Schlemmen an der Tauber« und »Weihnachtsmarkt am Fluss« stehen auf der Ideenliste der SRH, auch die Forderung nach Breitband-Anbindung der Aufenthaltsbereiche und nach Tiny Houses an der Tauber. Die Tauber sei zudem ideal für einen Kindererlebnispfad und einen sogenannten Hopp-Spielplatz. Auch brauche die Stadt wieder eine Jugendherberge oder preiswerte Hotels, die es dem jüngeren Publikum leichter machten.

Ganz besonders die digitale Präsentation dessen, was Wertheim könne, brauche Profis, die nicht nur die Technik beherrschten, sondern es auch verstünden, unterschiedliche Zielgruppen auf unterschiedlichen Portalen anzusprechen. Förster will die Punkte der Reihe nach angehen: »Der Tourismus ist nicht nur ein großer Wirtschaftsfaktor für uns, er sichert auch das Überleben der Altstadt, da muss etwas vorangehen.«

Als Nächstes wird sie die Vorschläge im Aufsichtsrat der Tourismus-Region präsentieren, deren Vorsitz derzeit vakant ist. Bürgermeister Wolfgang Stein - er habe größtes Interesse an der Tourismusentwicklung gehabt - ist ausgeschieden. »Mir ist bislang kein Nachfolger bekanntgemacht worden«, sagt Förster über diese für sie und ihre Arbeit bedeutsame Position. Im Folgeschritt plant sie, dem Wertheimer Gemeinderat die neuen Entwicklungskonzepte für den Tourismus vorzustellen.

Hintergrund: Kooperation mit der SRH-Riedlingen Die Kooperation Wertheims mit der Fernuniversität SRH-Riedlingen fußt vordringlich auf dem beharrlichen Bohren des ehemaligen Wertheimers Oberbürgermeister Stefan Mikulicz. Ihm war es 2017 gelungen, Wertheim als bedeutende Schul- und Industriestadt dann auch zur Universitätsstadt auszubauen - immerhin ein Studienzentrum zu etablieren. Das war damals wie heute wichtig, um der Industrie neue Ausbildungsspielräume zu öffnen. Die Bachelor- und Masterstudenten der Fernuniversität kommen schon längst nicht nur aus Wertheim, um ihren Präsenzunterricht und die Prüfungen zu absolvieren. Wertheim ist eines der Studienzentren mit den höchsten Absolventenraten. Nach einer Eignungsprüfung können hier auch Nicht-Abiturienten - einschlägige Berufserfahrung und Qualifikation vorausgesetzt - studieren, ohne dabei das Arbeitsleben ruhen lassen zu müssen. Eine beliebte Variante ist es auch, die Elternzeit für einen Studienabschluss zu nutzen. ()