Neue Fußballtore für Bolzplatz an Külsheimer Schule

Freizeit: Spenden von FC Külsheim und PAGS-Förderverein ermöglichen Austausch beschädigter, alter Gehäuse

Külsheim 02.06.2023 - 16:09 Uhr < 1 Min.

Über die neuen Tore am Bolzplatz an der Külsheimer Schule freuen sich (von links) Bürgermeister Thomas Schreglmann, die FC-Vorsitzenden Sven Bohn und Stefan Platz sowie Schulhausmeister Oliver Wiesemann.

Die beiden Toren aus Metall kosteten inklusive aller Nebenkosten zusammen 4200 Euro. Zwei Drittel davon wurden über Spenden finanziert. So übernahmen der FC und der Förderverein jeweils ein Drittel der Summe. Der FC kümmerte sich auch um die Bestellung. Bei der Übergabe der Tore am Donnerstag dankte Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann den Vereinen für die Unterstützung.

Die alten Tore seien beschädigt gewesen. Man habe sie aus Sicherheitsgründen austauschen müssen. Die neuen Tore entsprächen allen aktuellen Vorgaben und seien vandalismushemmend, sagte er. Sie seien perfekt für den Einsatz auf öffentlichen Plätzen. Die Tore seien im Boden verankert und damit kippsicher. Sie könnten bei Bedarf aber auch zeitweise abgebaut werden. Beliebt seien sie bei den Schulkindern in Pause und Mittagbetreuung, aber auch außerhalb der Schulzeiten werde dort oft gespielt. Schreglmann dankte PAGS-Hausmeister Oliver Wiesemann für die Koordination beim Tausch der Tore.

Die beiden FC-Vorsitzenden Sven Bohn und Stefan Platz erklärten, der Verein wolle mit der Unterstützung zu Kauf der Tore den Spaß der Kinder am Fußball fördern. Der Vorstand sehe in der Förderung auch eine Chance für die Nachwuchsgewinnung für den Verein. Er hoffe, dass sich Kinder und Jugendliche, die mit guten Toren kicken können, für Fußball begeistern und dann in die Mannschaften des FC kommen.

