Neue Führung für Wertheimer Tafelladen gesucht

Nachfolge für Dieter Adelmann

Wertheim 25.08.2023 - 12:46 Uhr 2 Min.

Über fünf Jahre an der Spitze von etwa 50 ehrenamtlichen Tafel-Helfern: Dieter Adelmann.

»Mit 75 darf man in Rente gehen«, sagt Adelmann am Telefon und lacht. Er ist seit 2011 an Bord und will der Tafel als Helfer erhalten bleiben, aber nicht mehr in Führungsposition. Über sein großes Netzwerk als ehemaliger Banker hatte er immer wieder viele Spenden aus Industrie und Stadtgesellschaft für die Tafel besorgt. Jetzt koordiniert er noch die Einteilung der etwa ein Dutzend Fahrer, die die Spenden von Supermärkten, Discountern und Bäckereien abholen.

Auf mehr Schultern verteilen

Die Diakonie will die Aufgabe jetzt auf mehrere Schultern verteilen, wie es in einer Stellenanzeige heißt. »Mir ist wichtig, dass es nicht mehr ein Einzelner macht, der dann jeden Tag da ist, sondern dass sich mehrere Personen die Arbeit aufteilen«, sagt Katrin Beuschlein, Verantwortliche der Tafelarbeit beim Diakonischen Werk im Main-Tauber-Kreis. Sie ist auch für die Tafeln in Lauda und Bad Mergentheim verantwortlich. Der vierte Tafelladen im Landkreis in Tauberbischofsheim wird von der Caritas betrieben.

Der dort derzeit geltende Aufnahmestopp durch viele neu ankommende Flüchtlinge sorgt auch für deutlich mehr Arbeit in Wertheim: Bewohner einer neuen Flüchtlingsunterkunft in Külsheim kommen zur Wertheimer Tafel. »Wir steuern mittlerweile auf die 300 registrierten Haushalte zu«, sagt Beuschlein, die den Wertheimer Tafelladen jetzt übergangsweise führt. Vor noch nicht allzulanger Zeit waren es 250. Pro Haushalt kalkuliert die Tafel mit 2,5 Personen, nach dieser Rechnung werden derzeit etwa 750 Personen von der Tafel versorgt.

Kein Aufnahmestopp mehr

Um die große Personenzahl zu bewältigen, hatte es im Jahr 2022 zeitweise sogar einen Aufnahmestopp für Neukunden gegeben. »Das soll es nicht mehr geben«, sagt Beuschlein. Auch deshalb habe man im Frühjahr die Lebensmittelausgabe umgestellt. Zwar bleiben die Öffnungstage Montag, Mittwoch und Freitag mit Ausgabezeiten von 10 bis 12 Uhr erhalten, aber Kunden können nur noch an einem Tag pro Woche kommen und nicht mehr an allen dreien.

»Das reduziert die Wartezeiten bei den Kunden und schont unsere Ehrenamtlichen«, sagt Beuschlein. Letztere hätten teilweise bis 14 Uhr gearbeitet, um alle Bedürftigen zu versorgen. »Wir haben vorher auch im Team diskutiert, ob durch das neue System Ärger droht, aber es hat sich bewährt.« Ähnliche Sorgen vor Konflikten habe man auch beim Aufeinandertreffen von Russlanddeutschen und Flüchtlingen aus der Ukraine gehabt, doch das Gegenteil sei der Fall: Altkunden unterstützten Neuankömmlinge durch ihre Sprachkenntnisse.

Die neuen Laden-Leiter sollen unter anderem mit Spendern, Supermärkten und Discountern in Austausch stehen, Dienstpläne für das Team gestalten, Fahrer und Fuhrpark koordinieren sowie den Kassenabschluss machen, heißt es in der Stellenanzeige auf der Internetseite des Diakonischen Werks. »Leider können wir nichts - auch keine Ehrenamtspauschale - bezahlen«, sagt Beuschlein - und hofft, trotzdem Engagierte für die wichtige Aufgabe zu finden. Auch für die Freitagsschicht würde man sich noch über weitere Helfer freuen.

Andrang vor dem Wertheimer Tafelladen im Mai 2022. Unter den Neuzugängen sind 2022 auch viele Geflüchtete aus der Ukraine. Die Zahl der Bedürftigen ist seitdem weiter gewachsen - unter anderem durch eine neue Unterkunft in Külsheim.

Sie treffen dabei auf äußerst engagierte Mitstreiter, die erst im Juni gemeinsam feiern konnten: Dabei hatte die Diakonie eine Dankesfeier für Helfer und Verantwortliche des Fördervereins ausgerichtet - die Feier zum 15-jährigen Bestehen des Tafelladens musste wegen der Corona-Pandemie um zwei Jahre verschoben werden. Nach einer Schifffahrt auf dem Main ging es zur gemeinsamen Einkehr.

2006 war der Tafelladen in der Hans-Bardon-Straße gestartet, fünf Jahre später in die jetzigen, größeren Räumlichkeiten in der Dr.-Hübsch-Straße umgezogen. Viele der Ehrenamtlichen sind seit vielen Jahren dabei, manche von Beginn an. Viele sind im Rentenalter. Adelmann hatte zur Feier klare Worte für sein Team gefunden: »Ohne Euch könnte ich meine Arbeit nicht machen!«, wird er in einer Mitteilung der Diakonie zitiert. Für das neue Leitungsteam gilt das gleichermaßen.

Weitere Informationen bei Katrin Beuschlein, Telefon: 09341 9280-21, E-Mail: katrin.beuschlein@diakonie.ekiba.de

Matthias Schätte