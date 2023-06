Als Fach­kräf­te steht den 63 Ab­sol­ven­tin­nen und Ab­sol­ven­ten der ge­werb­li­chen und kauf­män­ni­schen Be­rufs­schu­le am Be­ruf­li­chen Schul­zen­trum Wert­heim (BSZ) ei­ne gu­te Zu­kunft be­vor. Da­von wa­ren al­le Red­ner der Ab­schluss­fei­er am Don­ners­tag in der Au­la des BSZ über­zeugt.