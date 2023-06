Neue Fachkräfte sind die Zukunft ihrer Unternehmen

Hintergrund: Die Absolventen

63 Absolventen machten ihren Absschluss an der gewerblichen und kaufmännischen Berufsschule in Wertheim.Als Flachglastechnologe / Flachglastechnologin:Yavuz Altuntas, Bad Schussenried (Glas Trösch GmbH, Mengen); Dimitri Berschauer, Verden (Frerichs Glas GmbH, Verden); Rudolf Fritscher, Bretten (BGT Bischoff Glastechnik AG, Bretten); Justin Günther, Lüneburg (Frerichs Glas GmbH, Lüneburg); Aljona Holtfoth, Ginsheim-Gustavsburg (Glas Mayer Ginsheim GmbH + Co. KG, Ginsheim-Gustavsburg); Joshua Pönisch, Verden (Frerichs Glas GmbH, Verden); Alexander Schwarzkopf, Landstuhl (Glas Mara GmbH & Co. KG, Ramstein-Miesenbach).Als Apparateglasbläser / Apparateglasbläser / Glasapparatebauer / Glasapparatebauerin:Jan Giesenregen, Mainz (De Dietrich Process Systems GmbH, Mainz); Dilara Heck, Hainburg (Heraeus Holding GmbH, Hanau); Amadou Krubally, Zürich (Metroglas AG, Affoltern am Albis); Lara Jane Lauron, Wädenswil (Büchi AG, Uster); Luca Paeseler, Boizenburg-Bahlendorf (Wonik Quartz Europe GmbH, Geesthacht).Verfahrensmechaniker / Verfahrensmechanikerin Glastechnik:Kira Biedermann, Heddesheim (Saint Gobain Isover G+H AG, Speyer); Agron Hysaj, Ludwigshafen am Rhein (Saint Gobain Isover G+H AG, Speyer); Ardijan Hysaj, Ludwigshafen am Rhein (Saint Gobain Isover G+H AG, Speyer); Blerand Kastrati, Ludwigshafen am Rhein (Saint Gobain Isover G+H AG, Speyer); Naufal Ketar, Hanau (Heraeus Holding GmbH, Hanau); Fatih Özkan, Hanau (Heraeus Holding GmbH, Hanau).Fachkraft für Metalltechnik / Montagetechnik:Benjamin Lauzi, Altenbuch (Kurtz Ersa Hammer Academy GmbH, Wertheim-Bestenheid); Finn Schramme, Dorfprozelten (Pink GmbH Thermosysteme, Wertheim). bgd

Industriemechaniker / Industriemechaniker:Kai Amend, Wertheim-Dörlesberg (Schuller GmbH, Wertheim); Axel Hepp, Altenbuch (Eugen Woerner GmbH & Co. KG, Wertheim-Bestenheid); Dominic Hillebrand, Faulbach (BRAND International GmbH, Wertheim-Bestenheid); Mario Hoh, Marktheidenfeld (VACUUBRAND GMBH + CO KG, Wertheim-Bestenheid); Daniel Schaaf, Wertheim-Wartberg (Schuller GmbH, Wertheim); Jonas Weber, Faulbach (VACUUBRAND GMBH + CO KG, Wertheim-Bestenheid).Lob für gute Leistungen mit der Note 1,8 haben erhalten:Dilara Heck und Daniel Schaaf.Preis für herausragende Leistungen mit der Note 1,6 haben erhalten:Jan Giesenregen und Fatih Özkan sowie für die Note 1,5 Jonas Weber.