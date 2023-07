Neue Behandlung bei Herzschwäche

Medizin: Clipping-Verfahren im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim

Main-Tauber-Kreis 12.07.2023 - 09:49 Uhr < 1 Min.

"Wie ein Ventil reguliert die Mitralklappe den Blutfluss aus dem linken Vorhof des Herzens in die linke Herzkammer. Schließt die Klappe nicht vollständig, spricht man von einer Mitralklappeninsuffizienz. Dann kann ein Teil des Blutes in den Vorhof zurück und in den Lungenkreislauf fließen. Der Patient leidet in der Folge an Luftnot, Wassereinlagerungen und deutlich geringerer Belastbarkeit. Auf Dauer wird der Herzmuskel geschädigt", erklärt der Chefarzt der Medizinischen Klinik 1 und Kardiologe Sebastian Herrmann.

Die Insuffizienz der Mitralklappe wird laut Mitteilung der Klinik meist operativ behandelt. "Allerdings ist eine Operation am offenen Herzen in höherem Alter oder bei einer Vielzahl an Begleiterkrankungen nicht immer möglich", betont Hermann. Das Mitral-Clipping, ein kathetergestütztes Verfahren, sei dann eine Alternative. Der Eingriff erfolgt in Vollnarkose.

Das Mitraclip-Verfahren ist bereits bewährt: Am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau wird es beispielsweise seit Ende 2019 eingesetzt. Bei dem Verfahren wird über einen Zugang in der Leiste ein Katheter bis ins Herz geschoben. Dann platziert der Kardiologe den Mitraclip so, dass die beiden Segel der Mitralklappe in der Mitte quasi zusammengeheftet werden. Der Clip soll verhindern, dass sauerstoffreiches Blut zurück in den linken Vorhof strömt, ohne den Durchfluss vom linken Vorhof in die linke Herzkammer zu blockieren.

