Neubauprojekt in Wertheim: Hoteliers fürchten um Existenz

Bauprojekt: Kontroverse um geplante Unterkunft in der Wertheimer Bahnhofstraße

Wertheim 04.06.2023 - 14:51 Uhr 2 Min.

Hier sollen ein neues Hotel und ein Biomarkt entstehen.

Das wird in der Stadt durchaus kontrovers diskutiert. Die Wertheimer Hoteliers haben sich auf Nachfrage unserem Medienhaus gegenüber geäußert, ebenso Christiane Förster, Geschäftsführerin der Tourismus Region Wertheim GmbH. Der Viergeschosser ist auf dem Areal zwischen Busbahnhof und Sparkassenneubau geplant, dafür müsste das derzeitige Bestandsgebäude an dieser Stelle weichen.

Auslastung leidet durch Corona

Stefan Kempf, der das Hotel Baunachshof und die Wertheimer Stuben betreibt, und auch als Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes fungiert, befürchtet dadurch eine nachhaltige Veränderung der Hotelszene. Bis zu drei Unternehmen könnten auf der Strecke bleiben, befürchtet er. Die Auslastung der Hotels habe sich durch Corona generell verschlechtert. Die Geschäftsreisenden fehlten durch mehr Tätigkeit im Homeoffice und Videokonferenzen. Die Bedarfsanalyse zweifelt Kempf an.

Auch Kai Schnurpfeil vom Bronnbacher Hof befürchtet einen Verdrängungswettbewerb. Sein Hotel gibt es schon seit 1892, und die letzten drei Jahre seien Pandemie bedingt hart gewesen. Der Kuchen werde eher kleiner durch Homeoffice und Meetings per Video, sieht auch er. Reisegruppen, die mit dem Bus unterwegs sind, habe man bisher zusammen mit dem Hotel Schwan beherbergt. Alle Kollegen werden sich auch seiner Meinung nach nicht halten können.

Luxushotel keine Konkurrenz

Ein Fünf-Sterne-Hotel mit Wellness im Angebot, das wäre keine Konkurrenz, aber dafür finde sich seit langem kein Investor. Er sei enttäuscht, so Schnurpfeil, dass der Gemeinderat die neue Ansiedlung "wohlwollend" betrachte und vermisst da die nötige Wertschätzung den alteingesessenen Hotels gegenüber. Und dass jetzt wieder die Fußgängerbrücke von der linken Tauberseite in Richtung Spitzer Turm ins Gespräch komme, habe für ihn ein "Geschmäckle".

"So ein Hotel wird doch nicht gebraucht", meint Elke Kafara vom Tauberhotel Kette. "Pfingsten waren wir seit Langem mal ausgebucht", stellt sie fest. Aber das sei die Ausnahme. Der Winter sei immer hart, da sei in allen Hotels Leere angesagt. Momentan sei das Publikum bunt gemischt: 30 Prozent der Gäste seien Radfahrer, dazu Geschäftsleute und Touristen. Elke Kafara gibt zu bedenken, dass das neue Hotel bis zu 180 Personen beherbergen kann. "Wo sollen die denn essen?" fragt sie. Es sei ohnehin oft schon schwierig, abends einen Tisch in der Gastronomie zu bekommen.

Verschieden Ansichten

Sascha Karatas vom Hotel Malerwinkel und seine Schwägerin Alana Karatas, die das Haus am Neuplatz betreibt, haben 80 bis 90 Prozent Fahrradtouristen. Busse haben sie bisher auf beide Hotels aufgeteilt. "Wir werden ihnen die Stirn bieten", sagt Sascha Karatas entschlossen, aber Alana Karatas hat Bedenken: "Das ist eine Katastrophe, und ich weiß nicht, wie das enden wird." Sie betreibt seit kurzem auch wieder ein Restaurant am Neuplatz.

Torsten Wießler vom Hotel Schwan, das er in vierter Generation führt, sieht eine "Riesenkatastrophe" auf die Wertheimer Hoteliers zukommen. Die ohnehin dürftigen Auslastungszahlen würden durch das neue Hotel massiv beeinträchtigt.

Ganz anders sieht das Christiane Förster, Geschäftsführerin der Tourismus Region Wertheim GmbH. Sie macht deutlich, dass sich die Übernachtungszahlen in Wertheim in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt hätten. Neue Hotels zögen noch mehr Gäste an, wie sie meint. Außerdem bringt Förster die Jugendherberge ins Gespräch, die 2012 geschlossen wurde. Pro Jahr habe man dort 7500 Übernachtungen verzeichnet, die komplett weggebrochen seien.

Dieses Potenzial schöpfe man seit über zehn Jahren nicht aus. Das seien womöglich Gäste, die nun das B&B-Hotel mit seinem niedrigeren Preissegment aufsuchen. Christiane Förster glaubt nicht, dass die bestehenden Hotels Nachteile haben werden. Das wird die Praxis in zwei bis drei Jahren zeigen. So lange wird es voraussichtlich dauern, bis das neue Hotel in Betrieb gehen wird.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: Hotels in der Wertheimer Altstadt In der Wertheimer Altstadt gibt es derzeit sieben Hotels. Sie verfügen je nach Ausstattung um Einzel-, Doppel, Dreibett- oder Vierbettzimmer und Suiten. In der Aufstellung aufgeführt ist die reine Anzahl an Zimmern, nicht die der Betten: Baunachshof 9 Zimmer, Bronnbacher Hof 29, Tauberhotel Kette 29, Löwensteiner Hof - Haus am Neuplatz 20, Malerwinkel 29, Schwan 42, Wertheimer Stuben 21. Weitere Unterkünfte außerhalb der Wertheimer Kernstadt und detaillierte Informationen sind über die Internetseite www.tourismus-wertheim.de sowie das Gastgeberverzeichnis abrufbar, das über die Tourismus Wertheim bezogen werden kann. pefs