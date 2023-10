Mit seinen 84 Jahren reißt Schlagsänger Bata Illic rund 800 ältere Zuhörer in der Main-Tauber-Halle mit

Netter und bodenständiger Typ zum Anfassen

Wertheim 05.10.2023 - 11:13 Uhr 2 Min.

Sie posieren im Trio: Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, Sänger Bata Illic und Festwirt Hans-Peter Küffner. Foto: Michael Geringhoff

In der vergangenen Woche hat er seinen 84. Geburtstag gefeiert. Viele Hundert Senioren haben ihm beim Seniorennachmittag am Mittwoch ein vielstimmiges Geburtstagsständchen gesungen - die Welt einmal auf den Kopf gestellt, denn normalerweise ist es Illic, der singt.

Derzeit feiert der rüstige Selbst-Senior sein drittes Comeback - im vergangenen Jahr ist Illics jüngstes Album »Goldene Zeiten« erschienen, selbst im Dschungelcamp hat man ihn vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen. Ein rühriger Typ also und Star durch und durch.

»So einer kann gar nicht anders, wenn der mal nicht mehr auf der Bühne stünde, dann hätte er nicht mehr lange zu leben«, urteilte ein frischgebackener Nassiger Jungsenior - die Stadt Wertheim lädt ihre Bürger ab dem 70. Lebensjahr zum Seniorennachmittag ein.

Überrascht vom eigenen Alter

Mittendrin und etwas überrascht vom eigenen Alter, auch die Gemeinderätin Brigitte Kohout. »Schon 70?«, fragt sie. Die meisten Tage fühle sie sich deutlich jünger, sagt sie und wirkt etwas irritiert - vom eigenen nominellen Alter, auch vom Stargast. Sei ja eigentlich nie so ihre Musik gewesen, sagt sie und verweist auf den Rolling Stones-Sänger Mick Jagger, der ja mittlerweile auch schon über 80 sei. Im Umfeld kommt eine Diskussion darüber auf, ob der Seniorennachmittag vielleicht ein Auslaufmodell sein könnte, weil die Alten heute jünger seien und es ja auch keine Schlagerstars im klassischen Sinne mehr gebe.

Einer der Jungsenioren benennt den Künstler Anton aus Tirol - man möge sich das mal vorstellen. Für das Gros der geladenen Gäste ist Bata Illic in diesem Jahr auf jeden Fall eine richtig gute Wahl gewesen.

Es waren rund 800 Senioren in der Halle - Heavy Metal-Fans aufgemerkt: Angemeldet waren exakt 666. Das eröffnet weitere klangliche Perspektiven für die Jahre nach 2050. Einer der echten Bata Illic-Fans - und Stargast unter dem Radar - war Otto Grän. Der 77-Jährige ist der Sohn des Marktmeisters, selbst Sänger im Gesangverein, früher ist er auch Schlagzeuger gewesen, also einer derer, die den Drive der Illic-Songs verinnerlicht haben. »Illic ist gut«, und gesanglich habe er auch richtig etwas drauf, sagt Otto Grän.

Knapp verpasst

Nur ganz knapp hat er es verpasst, den Star persönlich kennenzulernen. Nur Minuten vorher war Illic vorgefahren, Otto Gräns Sohn Patrick Grän hatte ihn in die Halle geleitet: »Ein wahnsinnig netter und bodenständiger Typ, tipp-topp, da kann man gar nichts sagen«, schwärmt der Marktmeister über den Star zum Anfassen. Fan werde sie wohl nicht mehr, sagt hingegen eine 34-Jährige. Jede Musik habe so ihre Zeit und die Liedtexte auch. Es gebe da ein Illic-Lied »Ich wär' so gern der Knopf an deiner Bluse« - im Weiteren wurden 1985 die »enormen Formen«, der Dame besungen - würde man heute wohl eher nicht mehr so machen.

Illic ist dabei eigentlich kein Rüpel, hat Literaturgeschichte studiert, Englisch, Italienisch, und ein Diplom in Philologie hat er auch. Schlager waren wohl damals so, und es gibt ja auch die vielen anderen Hits vom Sand in den Schuhen aus Hawaii, vom Mädchen mit den traurigen Augen und natürlich: »Michaela«.

Auftritt als Trio

Sein größter Hit hat ihn schon 1974 unsterblich gemacht. Und genau diesen Song stimmt er zuerst an, als er auf die Bühne gerufen wird. Illic macht noch heute keine Gefangenen. Den Festwirt und den Oberbürgermeister hat der rüstige Star gleich dabehalten - im Trio haben sie die schöne Michaela besungen, und der Rest des Konzertes war auch legendär.

Michael Geringhoff