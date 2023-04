Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Naturwärmekraftwerk wird erweitert

Stadtwerk Tauberfranken: Investition von 2,5 Millionen Euro in Bad Mergentheim für den Klimaschutz - CO2 wird reduziert

Bad Mergentheim 30.04.2023 - 17:38 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Naturwärmekraftwerk in Bad Mergentheim wird erweitert. Foto: Jürgen Besserer/Stadtwerk Tauberfranken

Dies ermögliche rund 8,5 Millionen Kilowattstunden zusätzliche Wärmeerzeugung durch regional verfügbare Waldhackschnitzel. Gleichzeitig könnten damit rund 9 Millionen Kilowattstunden ohne fossiles Erdgas erzeugt werden. Da die Nachfrage nach Anschlüssen an das Wärmenetz enorm steige, solle diese Leistungserweiterung bereits bis zur kommenden Heizperiode realisiert werden.

»Das ist ein erster, aber wichtiger Schritt«, wird Stadtwerk-Geschäftsführer Paul Gehrig in der Mitteilung zitiert. Weitere Erweiterungsmaßnahmen seien jedoch bereits im Fokus. Dazu müssten aber erst die Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung vorliegen, damit künftige Bedarfe und notwendige Leitungsführungen zielgerichteter abgeschätzt werden könnten, erklärt Gehrig. Liegen dierse Ergebnisse vor, sollten die Planungen für einen weiteren Biomassekessel an einem noch zu definierenden Standort unverzüglich vorangetrieben werden.

Bereits seit der Einbindung der Kurverwaltung und deren Kunden in das Nahwärmenetz des Stadtwerks im vergangenen Jahr sei klar gewesen, dass zusätzliche Kapazität bei der Wärmeerzeugung mit Hackschnitzeln und Landschaftspflegematerial benötigt werde. Bis diese zusätzliche Leistung verfügbar ist, übernehmen Gasspitzenlastkessel diese Wärmeerzeugung in den Wintermonaten. In den Sommermonaten wird bereits der Biomassekessel für die Wärmeproduktion genutzt, seine Auslastung werde damit optimiert.

Nachdem ursprünglich für die Erweiterung ein zusätzlicher Biomassekessel geplant war, der auch ein separates eigenes Gebäude benötigt hätte, hat das Stadtwerk jetzt zusammen mit der Firma Richard Kablitz aus Lauda-Königshofen eine Möglichkeit gefunden, die Leistung des bestehenden Biomassekessels zu erhöhen. Ein zusätzlicher Wärmetauscher mit einer Leistung von 1,2 Megawatt benötigt als Energieträger zusätzliche Waldhackschnitzel, die der aktuelle Lieferant bereits aus der Region zugesichert habe.

Ein weiterer Wärmetauscher mit 0,8 Megawatt werde ausschließlich den Wirkungsgrad der Anlage verbessern. Dabei wird die Rauchgastemperatur von 180 Grad am Kaminausgang auf 120 Grad reduziert. Außerdem wird ein weiterer Rauchgaszyklonfilter installiert, mit dem das Rauchgas soweit gereinigt werden kann, dass der Schadstoffausstoß anschließend geringer sei als vor der Erweiterung. Gleichzeitig werde der CO2-Ausstoß mit der Erweiterung um weitere rund 1700 Tonnen pro Jahr reduziert. Damit spare das Naturwärmekraftwerk rund 15.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein.

bal