Nassig schafft 24 neue Bauplätze

Ortschaftsrat in Kürze

Wertheim-Nassig. Im Ortschaftsrat Nassig gab es noch folgende Themen:

Straßenbeleuchtung: Nassig war Teil der abgeschlossenen Testphase der stundenweisen nächtlichen Komplettabschaltung der Straßenbeleuchtung. Der Ortschaftsrat hatte beschlossen, die Lampen nach Ende der Tests wieder durchgehend brennen zulassen. Es habe zwar keine Vorfälle in Folge der Abschaltung gegeben, aber die Bürger äußerten ein Unsicherheitsgefühl. Der Ortschaftsrat schlug stattdessen andere Energiesparmaßnahmen wie LED-Umrüstung, Einsatz von helligkeitsgesteuerter Schaltung oder zweitweiser Abschaltung nur jeder zweite Lampe vor.

Bauplätze: Ortsvorsteher Volker Mohr informierte über die Diskussion des Punktesystems für die Vergabe von Bauplätzen. Diese soll in den ersten sechs Wochen nach Preisbeschluss zum Tragen kommen, wenn es mehr Kaufinteressenten als Grundstücke gibt. Neu aufgenommen in den Entwurf wurden Zusatzpunkte für Ortsbewohner, die ein Grundstück im Neubaugebiet ihres Dorfs bebauen wollen. Der Gemeinderat will am 22. Mai über die Richtline entscheiden.

Friedhof: In Kürze sind auf dem Nassiger Friedhof Baumbestattungen möglich. Es sollen vorerst an den Bäumen vor der Friedhofshalle zwei Mal zwölf Urnenplätze entstehen. Mohr berichtete, weiterhin sollten 2024 Haushaltsmittel für weitere Rasengrabfelder und die teilweise Sanierung der Friedhofsmauer angefordert werden.

Hausmeister: Weiterhin dringend gesucht wird ein neuer Hausmeister für die Wildbachhalle. Wer Interesse an der Tätigkeit hat, soll sich bei Mohr melden.

Maibaum: Der Maibaum wird im Rahmen eines Fests am 30. April um 17 Uhr an der Dreschhalle aufgestellt. Auch die Grundschule wird einen Programmpunkt beitragen.

OB vor Ort: Die Veranstaltung Oberbürgermeister vor Ort wird in Nassig am 11. Juli stattfinden.

Einwohnerzahl: Zum Stichtag 31. März 2023 hatte Nassig 1341 Einwohner.

Parkverstöße: Aus Reihen der Bürgerschaft wurde das Parken auf Gehwegen kritisiert, so dass Rollatornutzer oder Leute mit Kinderwagen auf die Straße ausweichen müssen. Mohr sagte, aus Kapazitätsgründen könne das Ordnungsamt nur sporadisch in den Ortsteilen kontrollieren. Er berichtete, dass Kunden die Parkplätze von Bäcker und Metzger teilweise nicht nutzten, sondern auf den Gehwegen parkten. bdg