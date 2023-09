Naomi Bosch gibt Denkanstöße gegen die Umweltkrise

Buch in der Wertheimer Stiftskirche vorgestellt

Wertheim 27.09.2023 - 12:20 Uhr 1 Min.

Naomi Bosch signiert in der Stiftskirche ihr Buch.

Das Schreiben und Fertigstellen ihres erst kürzlich erschienenen Buches hat über zwei Jahre gedauert. Dabei hatte die Journalistin das Glück, von ihrem Verlag angefragt zu werden. So sagte sie, dass ihr Buch für sie ein Herzensthema sei und es ein Geschenk gewesen sei, es schreiben zu dürfen. Der Blick ins Buch faszinierte auch die Zuhörer sichtlich. Neben vielen Farbfotos, welche ihre Reisen in verschiedene Länder abbilden, beginnen viele Kapitel mit einer persönlichen Geschichte. So erzählt Naomi Bosch beispielsweise von einem Praktikum auf einer Apfelplantage und von dem Leben in Südkroatien.

Sie spricht darüber, mit der Natur statt gegen sie zu arbeiten und erwähnt hierbei auch eigens zusammengestellte Prinzipien, beispielsweise in Bezug auf Ernährung, Landwirtschaft, Glaube, Ökologie und Nachhaltigkeit. Jedem Einzelnen rät sie, sich mit der eigenen Lebensweise öfter aktiv zu beschäftigen. Wie schon in der Bibel dargelegt, hieße das, sich jede Woche eine Art »Ruhetag« zu nehmen. Sie persönlich sieht den Zugang zur Natur auch als eine Art Zugang zu Gott an. Ihr selbst ist es wichtig, auch einzeln zur Veränderung beizutragen. So engagiert sie sich in der christlichen Pfadfinderschaft und hilft zum Beispiel mit, Bäume zu pflanzen.

Ihren Traum, einen eigenen Bauernhof in Kroatien zu errichten, will sie nun mit Hilfe der Einnahmen aus ihrem Buchverkauf in die Tat umsetzen. Konkret möchte die Autorin regenerative Landwirtschaft betreiben, bestehend aus Schafen, Obstbäumen und Schnittblumen. Dabei ist es Naomi Bosch wichtig, auf nachhaltige Prinzipien Wert zu legen. Sie achtet auf den Leitsatz »bebauen und bewahren«, um der Natur möglichst viel zurückzugeben.

Außerdem will sie Bildungsarbeit betreiben, um so die generell von ihr wahrgenommene Skepsis in Kroatien gegenüber der ökologischen Landwirtschaft einzudämmen. So hat sie es sich zum Ziel gemacht, Workshops anzubieten und auch dem Thema Glauben eine zentrale Rolle zukommen zu lassen. Der Bereich Landwirtschaft hängt ihrer Meinung nach stark mit der Bibel zusammen. So liest sie vor: »Gottes Gärtnerinnen und Gärtner leben in Fülle«, wobei sie auch auch zum Garten Eden referiert.

Abschließend war es allen Zuhörern möglich, sich ein Exemplar des Buches zu kaufen und dieses auch signieren zu lassen. So wurde der persönliche Austausch mit der jungen Autorin angeboten, welche die offenen Fragen gerne beantwortete.

lind