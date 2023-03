Wie kann Wertheim künftig mit Wärme versorgt werden?

Viele neue Ideen

Wertheim 22.03.2023 - 11:09 Uhr 2 Min.

Zukunftsmusik? Eine Wärmequelle für Nahwärmenetze könnte im Flusswasser liegen. Eine Anlage, die Mainwasserwärme zur Wassererwärmung nutzt, gibt es im Bestenheider Freibad schon seit 1976. Foto: Birger-Daniel Grein

Auf Wartberg und Reinhardshof gibt es ein größeres Fernwärmenetz. Aktuell wird die Wärme mit Gas erzeugt. Mittelfristig soll sich dies ändern. Aktuell laufen Machbarkeitsstudien dazu. Eine Idee ist die eigene Erzeugung von grünem Wasserstoffgas über Elektrolyse und die Nutzung der Abwärme dieser Anlage (wir berichteten).

Ein Nahwärmenetz gibt es aktuell in Waldenhausen und Nassig, für Höhefeld ist ein Netz angedacht. Für Waldenhausen und Höhefeld setzt man auf Hackschnitzelkessel, in Nassig auf Holzpellets. "Solche Netze sind nur wirtschaftlich, wenn auch größere Bestandsimmobilien angeschlossen sind, zum Beispiel die Wildbachhalle in Nassig", so Beier. Bestandsimmobilien, die vor den 2000er gebaut wurden, hätten einen entsprechenden Energiebedarf. "Für sie sind solche Systeme auch in Zukunft nötig."

Kalte Nahwärmenetze

Moderne Häuser haben einen geringen Wärmebedarf. Hier könnten sogenannte kalte Nahwärmenetze mit niedriger Temperatur eine Lösung sein. Dabei würden verschiedene Varianten von den Stadtwerken geprüft, die Mehrheit scheitere aber an der fehlenden Wirtschaftlichkeit für die jeweiligen Baugebiete.

Ein weiteres Konzept ist die Nutzung von Flusswärme. Die Technik an sich ist nicht neu. Sie kommt beispielsweise im Bestenheider Freibad schon seit 1976 zum Einsatz, um das Wasser der Becken in der Übergangszeit zu erwärmen. Dem Flusswasser wird bei der Technik über Wasserwärmepumpen Energie entzogen. Mit dieser Wärmeenergie heizt man das Beckenwasser. Die Wasserentnahme aus dem Main ist wasserrechtlich genehmigt. Das Wasser fließt nach der Wärmeentnahme zurück in den Fluss.

Für die Neubaugebiete in Bettingen wurde geprüft, ob die Nutzung von Wasserwärme aus dem Main für ein Nahwärmenetz möglich ist. Mit der Flusswasserwärme-Technik erreiche man Vorlauftemperaturen von 30 bis 35 Grad Celsius, sagt Schuh. Dies sei für eine Fußbodenheizung in energieeffizienten Neubauten ausreichend. Es reiche aber nicht allein für die Warmwassererzeugung, zum Beispiel zum Duschen, aus. Dafür sei dann zusätzliche Technik, zum Beispiel ein Durchlauferhitzer im Haus nötig. Das Konzept funktioniert in Bettingen jedoch nicht. "Die Flusstemperaturen reichen im Winter nicht aus", erklärt Schuh.

Eine zweite Idee für die Neubaugebiete in Bettingen ist die Nutzung von Geothermie mit mehreren 60 bis 70 Meter Tiefbohrungen. Hier würde eine große Wärmepumpe das Nahwärmenetz versorgen. Beier betonte, die größte Herausforderung sei, eine technische Lösung zu finden, die von wenigen Bauplätzen im ersten Planungsabschnitt bis zur Endausbaustufe mit bis zu fünf Planungsabschnitten durchgehend wirtschaftlich ist.

Zwei konkrete Vorstellungen

Es werden aktuell zwei konkrete Ideen geprüft. Da wär einmal das zentrale Tiefbohrungsfeld, das die individuellen Wärmepumpen der einzelnen Häuser mit Wärmemedium versorgt. Die zweite Idee ist die Nutzung von Wärme aus Grundwasser, indem dieses durch einen Wärmetauscher gepumpt und anschließend an anderer Stelle wieder eingeleitet wird.

Weitere Vorschläge hatte man vor etwa einem Jahr für das Neubaugebiet in Urphar geprüft. Auch sie scheiterten an der Wirtschaftlichkeit für 33 Bauplätze. Hier prüfte man einen Eisspeicher in Verbindung mit einem Wärmezaun zur Wärmegewinnung für ein Nahwärmenetz. Durch den Wärmezaun läuft Wasser und wird dabei erwärmt. Im Eisspeicher entzieht ein Entzugswärmetauscher dem Wasser Wärme, bis dieses gefriert. Die entzogene Wärme wird genutzt. Der Regenerationswärmetauscher führt dem Eis Wärme aus verschiedenen Quellen zu, und so schmilzt es wieder.

Vorstellbar ist auch bei Nahwärmenetzen die Nutzung der Abwärme von Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffgewinnung. Konkrete Projekte gibt es dafür bei den Stadtwerken aber noch nicht.

Schuh resümiert, die Technik- und Marktreife der Geräte gehe immer weiter. Damit die genannten Systeme auch für kleinere Baugebiete wirtschaftlicher werden, müsste die Technik deutlich günstiger werden.

Beier ruft Bund- und Land auf, solche speziellen Formen der Wärmegewinnung für Nahwärme zu fördern. Technisch funktionierten sie, eine Förderung verbessere die Wirtschaftlichkeit.

Man prüfe für jedes neue Baugebiet die Nahwärmemöglichkeit nach aktuellem Stand der Technik, sagt er abschließend.

