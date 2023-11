Nahwärme und Glasfaser für Höhefeld

Stadtwerke: Mindestens 54 Haushalte könnten schon im Winter kommenden Jahres beheizt werden

Wertheim 14.11.2023 - 16:07 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Groß war das Interesse an der Informationsveranstaltung der Stadtwerke Wertheim zum Thema Nahwärme und Glasfaserausbau am Montag im Bürgerhaus Höhefeld.

Insgesamt 54 von 157 Haushalten in Höhefeld hätten nach der ersten Informationsveranstaltung im März ihre Absicht erklärt ihre Heizenergie künftig aus dem Nahwärmenetz der Stadtwerke zu beziehen, erklärte Wolf. Bei 14 weiteren Haushalten, die sich noch nicht für Nahwärme entschlossen hätten, habe man Potenziale entdeckt. Beier ergänzte: "Vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien, die nächsten Monat tagen, haben wir uns entschieden das Projekt umzusetzen."

Heizzentrale am alten Sportplatz

Gebaut werden soll die Heizzentrale am alten Sportplatz, das liege weit genug vom Ort entfernt, um befürchtete Geräuschbelastungen durch die Heizung beziehungsweise durch die Anlieferungsfahrzeuge auszuschließen. "Wir haben berechnet, wenn alle potenziellen Nutzer angeschlossen sind, der Transporter durchschnittlich einmal pro Woche fahren muss, um den Hackschnitzelbunker zu befüllen, so Wolf.

Neben den Kosten für die Verlegung der isolierten Leitungen, die sich auf rund drei Kilometer summieren werden, mache das Heizgebäude einen großen Teil des insgesamt auf 2,8 Millionen Euro geschätzten Investitionsvolumens aus, erklärte der Stadtwerke Mitarbeiter. Deshalb wolle man den Baukörper so klein wie möglich halten und lediglich drei Brenner zur Erzeugung der Wärme installieren. "Das bedeutet, dass wir, um Bedarfsspitzen abzufedern, in den Kellern der Nutzer jeweils einen 800- bis 1000-Liter-Pufferspeicher aufstellen werden", erklärte Wolf das Konzept, das im weiteren Verlauf des Abends für etliche Nachfragen sorgte, weil sich nicht jeder Nutzer vorstellen konnte, wie es funktionieren wird und welche Installationen auf der Kundenseite notwendig werden.

Die Förderanträge seien gestellt. Wolf hofft deshalb, dass diese Anfang kommenden Jahres positiv beschieden würden und man danach die Aufträge vergeben und spätestens im zweiten Quartal mit dem Bau beginnen könne. Allen Interessenten werden die Stadtwerke einen Besuch abstatten und die technischen Fragen für den Anschluss vor Ort besprechen, kündigte Wolf an. "Auf Basis dieses Ortstermins erhalten sie dann ein Angebot und einen Vertragsentwurf zugeschickt", so der Projektleiter. Wer den Vertrag unterschreibt, verpflichte sich zum Anschluss an die Nahwärmeversorgung in den nächsten fünf Jahren, erklärte Beier.

Sommer schnelles Internet?

Parallel zu den Wärmeleitungen würden dann auch die Glasfaserleitungen verlegt, informierte May, der meinte, dass die ersten Nutzer vielleicht schon im Sommer über schnelles Internet verfügen werden und bis Ende des Jahres 2024 der gesamte Ort einschließlich der Aussiedlerhöfe erschlossen sein soll, kündigte er an. Solange das Kabel von der Grundstückgrenze bis zum Abnahmepunkt im Haus kürzer als zehn Meter ist, sei der Anschluss kostenlos. "Geht es darüber hinaus, kostet jeder zusätzliche Meter Geld", so May, der ankündigte, dass die Privatkundentarife der Stadtwerke zum Beginn des kommenden Jahres überarbeitet und gegenüber den aktuell gültigen reduziert würden.

Die verfügbaren Produkte reichten von einer Downloadgeschwindigkeit von 100 Mbit/s bis 800 MBit/s und einer Uploadgeschwindigkeit von 50 bis 400 Mbit/s. Zusätzlich bestehe die Option zur Integration einer Festnetz- und einer Mobilfunkflatrate sowie eines TV-Tarifs. Die Frage, bis wann man den Vertrag abgeschlossen haben müsse, beantwortete May: "Das geht bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Bagger bei ihnen vor der Tür steht." riff

Peter Riffenach