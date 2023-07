Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Beim Ortsrundgang der Stadtverwaltung steht die Nassiger Feuerwehr im Fokus

"Rathaus vor Ort"

Wertheim 12.07.2023 - 18:04 Uhr 1 Min.

Beim Ortsrundgang im Rahmen der Aktion »Rathaus vor Ort« wirft die Wertheimer Stadtspitze gemeinsam mit Bürgern einen Blick in das Feuerwehrgerätehaus und auf das Umfeld. Viel Lob gibt es für die Eigenleistungen der Wehrleute bei der Sanierung des Hauses. Foto: Birger-Daniel Grein

Ein zentrales Thema dabei war das Feuerwehrhaus, dass die Abteilung der Nassiger Wehrleute mit viel Eigenleistung in vielen Bereichen saniert hat.

Auf die konkreten Maßnahmen und ihre Historie ging Abteilungskommandant André Hörner ein. Er berichtete, früher habe die Einsatzkleidung im Winter Schaden genommen, Weil dem Feuerwehrhaus eine Heizung fehlte. Über mehrere Jahre sei im städtischen Haushalt Geld eingestellt worden, um diesen Mangel zu beseitigen.

Heizung selbst verlegt

Inzwischen sei das Feuerwehrhaus an das Nahwärmenetz angeschlossen. Vor der Entscheidung für diese Technologie habe er gute Gespräche unter anderem mit der Stadtverwaltung geführt, so Hörner. Eine Fachfirma habe die Übergabestation für das Nahwärmenetz eingebaut - andere Teile der Heizung hätten Fachkundige aus den Reihen der Feuerwehr in Eigenleistung verlegt, erklärte Hörner.

In den letzten vier bis fünf Jahren habe es zahlreiche weitere Bauarbeiten gegeben, die zumeist in Eigenleistung der Wehrleute realisiert wurden - die Stadt habe das Material finanziert. Größere Projekte wie das neue Tor seien von Spezialisten umgesetzt worden, ein weiteres Tor solle folgen.

»Die Feuerwehr Nassig ist mit dem jetzigen Gebäudestand zufrieden«, sagte er. Weiter verwies er darauf, dass für Nassig zukünftig Mittel für ein neues Einsatzfahrzeug im städtischen Haushalt stünden. Das aktuelle sei 25 Jahre alt, aber gut gepflegt. Oberbürgermeister Markus Herrera-Torrez lobte den Einsatz der Wehr. Jedes Jahr, dass ein Bestandsfahrzeug länger halte, sei gut.

Personell gut aufgestellt

Hörner berichtete, die Abteilung bestehe derzeit aus 45 aktiven Wehrleuten mit gutem Ausbildungsstand. Man habe nach der Abteilung Wertheim Stadt die meisten Atemschutzträger. Gut sei auch die aktuelle Altersstruktur - in den kommenden Jahren rechnet Hörner mit keinem größerem Wegbrechen in die Altersmannschaften. Neben den Aktiven gehörten zehn Jugendfeuermitglieder und 15 Mitglieder der Altersmannschaft zur Wehr.

Bei der Innenbesichtigung des Gerätehauses erklärte der Abteilungskommandant, die Nassiger hätten pro Jahr durchschnittlich drei bis fünf Einsätze. Häufig ginge es um Bäume auf der Straße, letzten Winter habe es zudem einen Heizungsbrand im Dorf gegeben. Neben der offiziellen Alarmierung über Sirene und Funkmeldeempfänger habe man zusätzlich in Eigenleistung ein System zur Handyalarmierung geschaffen.

BIRGER-DANIEL GREIN