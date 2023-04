Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nahverkehrsticket im ICE bringt 44-Jährigen vor Gericht

Justiz: Staatsanwältin fordert Freiheitsstrafe

Wertheim 10.04.2023 - 11:19 Uhr 1 Min.

Schaden von 22 Euro

Die Staatsanwaltschaft verliest die Anklageschrift, aus der hervorgeht, dass der Angeklagte am frühen Morgen des 19. September letzten Jahres mit einem ICE von Würzburg nach Frankfurt fuhr und dabei nur ein Ticket gelöst hatte, das für den Nahverkehr aber nicht für den Fernverkehr galt. Der Deutschen Bahn sei dadurch ein Schaden von 22 Euro entstanden und der 44-Jährige habe damit gegen den Paragrafen 265 des Strafgesetzbuches verstoßen, der aus dem Jahr 1935 stammt und der unter anderem auch eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr vorsieht.

Der Angeklagte erklärte der Richterin und der Staatsanwältin, dass es ein Missgeschick seinerseits war, als er nach einer Feier am Automaten im Würzburger Bahnhof das falsche Ticket ausgewählt habe. Als er vom Schaffner im Zug darauf hingewiesen wurde, wollte er den Differenzbetrag in bar zahlen, dies sei jedoch nicht möglich gewesen. Das erhöhte Beförderungsentgelt, welches ihm die Deutsche Bahn in Rechnung gestellt hat, hat er jedoch bezahlt und den Kontoauszug mit zur Verhandlung genommen, um dies zu beweisen.

Der kontrollierende Schaffner erklärte auf Nachfrage der Richterin dass es seit etwa einem Jahr nicht mehr möglich sei, Fahrkarten im Zug umzubuchen. An Genaueres kann sich der 47-Jährige allerdings nicht mehr erinnern, außer dass der Angeklagte zwar ein Ticket hatte, dieses aber nicht für eine Fahrt mit dem ICE gegolten habe. Das passiere jedoch häufig, so der Zugbegleiter.

Der Staatsanwaltschaft waren die Vorstrafen des 44-Jährigen ein Dorn im Auge, er habe sich schon drei Mal in den vergangenen Jahren schuldig gemacht wegen des Erschleichens von Leistungen. Da sich der Angeklagte unter laufender Bewährung befindet, plädierte sie für eine Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung. Als mögliche Auflage schlug die Staatsanwältin 100 gemeinnützigen Arbeitsstunden vor.

Die Richterin Ursula Hammer entschied sich jedoch anders und verurteilte den 44-Jährigen zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen à 35 Euro.

Salih Kusini