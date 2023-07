Neuer Stadtteilbeirat hat viele Vorschläge für die Aufwertung der Innenstadt

Hintergrund: Was braucht die Innenstadt?

Der neue Stadtteilbeirat Innenstadt hat eine Fülle von Themen zusammengestellt, die sich mit der Entwicklung der Innenstadt in den kommenden Jahren befassen. Stadtteilbeiratsvorsitzender Mirco Göbel machte bei der ersten Sitzung des neuen Gremiums am Montag im Sitzungssaal des Rathauses deutlich, dass viele dieser Themen nicht vom Stadtteilbeirat selber bearbeitet werden könnten, sondern in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung und damit auch des Gemeinderats als Entscheidungsgremium liegen. Der Stadtteilbeirat könne in diesen Fällen lediglich Anregungen geben.

Einige ausgewählte Beispiele, was die Innenstadt nach Meinung des Altstadtbeirats dringend benötigt: Wichtig ist den Bewohnern der Innenstadt vor allem die Nahversorgung. Hier sollte es etwa ein genossenschaftlich organisiertes Lebensmittelgeschäft, überhaupt mehr regionalen Einzelhandel und weniger Ketten geben. Auch die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Häuser, auch in der Altstadt, ist weiter ein Thema, obwohl inzwischen grundsätzlich Anträge für PV-Anlagen gestellt werden können. Diese werden vom Landesamt für Denkmalschutz allerdings von Fall zu Fall unterschiedlich entschieden, wurde an einigen Beispielen während der Sitzung verdeutlicht. gufi