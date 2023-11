Große Party am 24. November mit fränkischem Fastnachtsverband und Wolfgang Huskitsch

Närrische Sandhasen unterhalten seit 44 Jahren

Wertheim 02.11.2023 - 16:01 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

44 Jahre glanzvolle Narretei - da kann man sich einiges um den Hals hängen und an die Brust heften. Foto: Michael Geringhoff

Jetzt mit dem Ausbruch der neuen Session wird anständig gefeiert und feste jubiliert. Zum eigentlichen Festakt am 24. November - der ausdrücklich kein Kommersabend, sondern eine Party für die NSBler sein soll - wird es womöglich dennoch Orden regnen, denn der fränkische Fastnachtsverband und Wolfgang Huskitsch als Conférencier geben sich die Ehre. Vom Damals bis zum Heute ist es dabei ein weiter Weg.

Alles viel professioneller

Lange her, dass die Prinzen aus »Pinselanien«, von »Celsius-Blasyen« oder aus »Spiritus-Fahrius« kamen. Die Prinzessinnen vom »fliegenden Hetscht«, von der »og´sachte Linne« oder »vom hohen Felde«. Professioneller ist es geworden, aber dabei unbedingt Familiensache geblieben, sagen die beiden amtierenden Vorsitzenden Lukas Nachtmann (2. Vorsitzender) und Heiko Weidmann (1. Vorsitzender). Weidmanns Vater Alfred hatte das Ganze erst so richtig losgetreten. »Ein Fastnachter durch und durch«, sagt sein Sohn. Was die »Homburger Steeaisel« könnten, das müsse doch auch in Bettingen Spaß machen - macht es seitdem ja auch.

Schon in den Jahren 1978 und 1979 gab es zwei erste Fremdensitzungen, im November 1979 dann die offizielle Gründung der närrischen Sandhasen - und mit »Hoppel Hoppel - Zick Zack« ist schon deren Gründungsurkunde unterschrieben. Dann sei es zügig rasant geworden. Niveau und Mitgliederzahlen im seither konstanten Höhenflug, eigenes Vereinsheim, Mitte der 90er in den fränkischen Fastnachtsverband und den Bund deutscher Karneval eingetreten, 1999 bereits den ersten Till von Franken - das ist der höchste fränkische Faschingsorden überhaupt.

Der ging damals an Werner Eirich, gleich der zweite ging zum 22. Gründungsjubiläum mit Ute Kerth an eine Frau. Dann kamen ein Kinderprinzenpaar und die eigene Jugendabteilung und mit Lara Tuma auch der erste Bettinger TV- Star. Lara war mit ihrem Programm »Wehe, wenn sie losgelassen« 2013 bei der im Fernsehen übertragenen Veitshöchheimer Sitzung dabei. Und zwischendurch viel Leben. »Stunk und Unruhen« habe es schon mal gegeben, aber hinterher hielten doch immer alle wieder zusammen, sagt Lukas Nachtmann. Das »Familiending« sei bei den Sandhasen ungebrochen, sicher das stärkste Element im Vereinsleben überhaupt. »Fasching verändert einen wirklich«, betont Nachtmann. Da sei viel Offenheit und Toleranz, das schaffe Freundschaften, Gemeinschaft und eine echt Faschingsfamilie, die durch dick und dünn gehe. So etwas halte ein Dorf zusammen und binde auch die Neubürger mit ein, sagt er. Der Kick sei, damals wie heute, das Adrenalin auf der Bühne und die super Ideen mit denen besonders die jungen NSB-ler immer wieder »um die Ecke« kämen, um das Programm immer wieder auf ein neues Level zu heben.

Lücke gut geschlossen

»Und ganz ehrlich, wenn ich dann sehe, wie heute meine eigenen Kinder auf der Bühne stehen, dann kriege ich Pipi in die Augen«, sagt Heiko Weidmann. Überhaupt: Kinder. Mit den Cool Kids im Alter von 10 bis 16 Jahren habe man im NSB ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in der Jugendarbeit - bislang könne kein anderer Verein diese Lücke, zwischen Purzelgarde und Männerballett, so gut schließen wie der NSB.

Auch das sei Teil des Geheimnisses, wie der Verein es ungebrochen lebhaft gerade in die dritte Generation schaffe, glaubt Weidmann. Also ein Haufen Gründe, die zu feiern lohnen und das mit dem uneingeschränkten beim Feiern, das nimmt der NSB zum Fest wörtlich. »Keiner unserer Leute muss an dem Tag mitarbeiten, keiner ist als Helfer eingeplant, die anderen Vereine unterstützen uns da ganz großartig, sagt Weidmann.

MICHAEL GERINGHOFF

Im Überblick: Närrische Termine Die Jubiläumsparty der Närrischen Sandhasen steigt am 24. November ab 19 Uhr in der Bettinger Mainwiesenhalle. Zuvor gibt es aber noch einen anderen Termin, den Fastnachter sich in den Kalender eintragen müssen: Am 11.11. wird das Prinzenpaar abgeholt. Um 15.11 Uhr setzt sich der Festzug von der Mainwiesenhalle aus in Bewegung, um das Prinzenpaar offiziell zu proklamieren. Anschließend wird in der Mainwiesenhalle mit Sekt und Allerlei gefeiert. Teilnehmer können sich in diesem Jahr erstmals sogar über einen QR-Code auf der Hasenseite im Internet anmelden. ()