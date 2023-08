Nachwuchskünstler in alten Gemäuern

Kloster Bronnbach: Abschlusskonzert des Kammermusikkurses der Jeunesse Musicales Weikersheim

WERTHEIM-BRONNBACH 20.08.2023 - 19:28 Uhr 2 Min.

Lilith Abetini am Kontrafagott und ihre Kollegen beim Konzert im Bronnbacher Kreuzgang. Foto: Matthias Ernst

Zusammen mit Gleichgesinnten trifft man sich jedes Jahr in Weikersheim, um unter Anleitung international bekannter Dozenten seine musikalischen Fähigkeiten auszubauen und zu vervollkommnen. Höhepunkt des zweiwöchigen Kurses sind die Abschlusskonzerte in Weikersheim und in den Gemäuern des Klosters Bronnbach. Bildete Bronnbach in den vergangenen Jahren den Beginn der Konzerte, war es in diesem Jahr der Abschluss. In Weikersheim hatten die jungen Musiker und Musikerinnen bereits zuvor zweimal ihr Können gezeigt.

In Bronnbach gab es ein typisches Wandelkonzert, zuerst in der Klosterkirche, dann im Kreuzgang und zum Abschluss durften die vielen Zuhörer in den Josephsaal hinaufsteigen, um den Klängen der klassischen Musik zu lauschen. Dabei waren die Stücke so abwechslungsreich wie die Künstler selbst. Einige waren schon in den vergangenen Jahren dabei, doch auch viele neue Gesichter konnte man entdecken. Sie alle wurden von den Dozenten bestens auf die Konzerte vorbereitet. Die kommen aus ganz Deutschland und aus Österreich, so wie Dietmar Flosdorf. Er unterrichtet Viola an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und ließ es sich bei Geoffry Whartons »Wharton's Hoedown« nicht nehmen, selbst mitzuspielen.

Besonders bei diesem Stück des zeitgenössischen amerikanischen Komponisten (geboren 1949) wurde es richtig eng in der Klosterkirche. Ganze 24 Künstler und Künstlerinnen wollten zusammen spielen und das gelang vortrefflich, falls man die Mimik des Dozenten nach der Aufführung richtig deutete.

Überhaupt war das Wandelkonzert sehr gut besucht, nicht nur von Eltern und Verwandten der jungen Musiker. Besonders die externen Gäste kommen zu diesem Anlass gerne ins Kloster Bronnbach, so wie Christa Ullmann aus Höchberg. Sie spielt selbst ein klassisches Instrument und weiß daher, welche Mühe es macht, die einzelnen Stücke einzustudieren. »Ich bin total begeistert von den Darbietungen der jungen Leute«, gab sie zu und genoss mit ihrer Freundin den ganzen Nachmittag im Kloster mit den unterschiedlichen Spielorten.

Doch auch den Künstlern selbst gefiel die besondere Atmosphäre der ehrwürdigen Klostermauern. In einer Kirche mit Geige, Viola, Violoncello oder Flöte zu spielen, das ist fast schon alltäglich, aber im Kreuzgang unter praktisch freiem Himmel zu konzertieren, das ist doch etwas Besonderes. Umso mehr strengten sich alle an, das mitwandernde Publikum zu begeistern. Das hatte Mühe, den vielen Punkten im Kreuzgang zu folgen, denn die verschiedenen Ensembles bauten sich an unterschiedlichen Punkten im Kreuzgang und im Kapitelsaal auf, während die Zuhörer immer wanderten. Da war es in der Klosterkirche und im Josephsaal einfacher. Hier hatte jeder Besucher einen festen Platz und die Musiker mussten oder durften wechseln. Im Josephsaal konnte auch der Flügel benutzt werden, so dass hier eine andere Art von Klangerlebnis auf die Zuhörer niederprasselte.

Herausragende Fagott-Klasse

Einzelne Künstler an diesem Tag hervorzuheben, würde den gesamten Jugendlichen nicht gerecht werden und doch soll besonders die Fagott-Gruppe genannt werden. Jeunesses Musicales in Weikersheim ist bekannt für seine Fagott-Klasse, die in diesem Jahr wieder besonders gut von Bernhard Wesenick (Hochschule Osnabrück) vorbereitet wurde. »Unser Mundstück muss immer feucht gehalten werden«, erläuterte Lilith Abetini auf Nachfrage, warum sie es immer in ihrem Mund mit sich herumträgt. Ihre Kollegen und Kolleginnen nutzen dafür auch Gläser, aber das hat nicht dieselbe Wirkung, weil das Mundstück dann keine Körpertemperatur hat. Ohne ein feuchtes Mundstück kann man das Fagott nicht spielen, was beim Kontrafagott, also dem tiefer gestimmten Instrument, besonders wichtig ist.

Auffällig bei allen Konzertierenden war die Freude, mit der sie die Musik zu Gehör brachten. Viele sind Preisträger bei »Jugend Musiziert« oder anderen musikalischen Wettbewerben und einige träumen auch davon, später mal mit der Musik ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Doch beim Konzert im Kloster Bronnbach waren sie nur fixiert auf ihre Auftritte, trotz aller Nervosität. Doch sie sind spielsicher genug, um auch kleine Pannen wie herumwirbelnde Notenblätter oder absackende Notenständer zu ignorieren, also fast schon Profis.

MATTHIAS ERNST