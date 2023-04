Nachwuchs-Wehr probt Ernstfall vom Kleinbrand bis Personenrettung

Jugendfeuerwehr Freudenberg: 24-Stunden-Übung verlangt konzentrierten Einsatz

Freudenberg 23.04.2023 - 12:33 Uhr 2 Min.

Bei der 24 Stunden-Übung der Gesamtjugendfeuerwehr Freudenberg erlernten die Kinder auch Vieles über die Versorgung von Verletzten und die Arbeit des Rettungsdiensts. Foto: Birger-Daniel Grein

Die Alarmierung erfolgte wie bei den Erwachsenen über Meldeempfänger. An der gelungenen Aktion nahmen 26 Jungen und Mädchen zwischen 9 und 17 Jahren teil. Begleitet wurden sie von 15 Betreuern der Jugendfeuerwehr. Zum Start am späten Freitagnachmittag wurden die Kinder und Jugendlichen für ihr Engagement in der Feuerwehr gelobt.

Feuerwehrkommandant Tim Mögel freute sich über die rege Beteiligung an der Aktion. "Ihr seid die Zukunft, bleibt noch lange bei der Feuerwehr", sagte er. Bürgermeister Roger Henning, betonte, die Jugendlichen würden künftig Lebensretter sein. Gute Wünsche gab es auch von Boxtals Ortsvorsteher Rolf Döhner.

Arbeit im Rettungsdienst

Jugendwart Fabian Ullrich erklärte im Gespräch mit unserem Medienhaus: "Wir haben schon bei uns in der Jugend 24-Stunden-Übungen gemacht, und wir wollen dies auch den Kindern heute ermöglichen." Seine Stellvertreterin Sina Hildenbrand ergänzte, man wolle die Heranwachsenden in der Jugendfeuerwehr halten und sie später in die Aktive Wehr übernehmen. Da müsse man ihnen auch etwas bieten. Neben dem feuerwehrtechnischen Wissen erfuhren die Teilnehmer Vieles über die Arbeit des Rettungsdiensts. Dazu kam der Ausbildungs-RTW des BRK Aschaffenburg zum Einsatz. Mitgebracht hatte ihn Michael Bartelt. Der Freudenberger ist einer der Jugendbetreuer der Jugendfeuerwehr der Kleinstadt und arbeitet beim Rettungsdienst in Aschaffenburg.

Das erste Mal bei einer 24-Stunden-Übung dabei war Lena Preidl (10) aus Boxtal. Sie freue sich auf alles, stellte sie am Freitagabend fest. Sie ist seit etwas mehr als zwei Jahren bei der Jugendfeuerwehr. Für die Aktion wünschte sie sich eine Personensuche im Wald als Einsatz.

Hannes Ott (11) aus Ebenheid ist seit fast drei Jahren dabei, auch für ihn ist es die erste 24-Stunden-Übung. Er freute sich auf alle Einsätze. Moritz Karch (14) aus der Kernstadt war bereits einmal bei einer solchen Übung dabei. Er erklärte, es sei schön, etwas zusammen mit der Jugendfeuerwehr aus den Ortsteilen zu machen, denn man sehe deren Mitglieder nicht so oft.

Die ersten Einsätze ließen nicht lange auf sich warten. Zuerst wurden die Jugendlichen zu zwei vermeintlich Verletzten nach einem landwirtschaftlichen Unfall alarmiert. Einer davon wurde im Häcksler der Arm abgetrennt. Die Übungspuppen wurden gerettet und versorgt. Dabei übten die Teilnehmer auch die Wiederbelebung und lernten, wie man der Puppe Zugänge legt und Medikamente spritzt.

Danach ging es zur Tragehilfe zu einer Personenrettung im Gelände. In der Nacht ging dann Lenas Wunsch in Erfüllung. Im Wald bei Wessental musste eine Person gesucht werden. Wie auch in der Realität, schreckte gegen 3 Uhr der simulierte Fehlalarm der Brandmeldeanlage des Sägewerks Boxtal die Kinder auf. Außerdem musste im Laufe der Stunden ein Kleinbrand im Freien gelöscht werden, und es war Wasser aus dem Boxtaler Wildbach zu entnehmen. Größter Einsatz war am Samstagvormittag ein angenommener Brand im Kindergarten Rauenberg. Es gab einen Löschangriff, und eine echte Person wurde aus dem mit der Nebelmaschine verrauchten Gebäude gerettet.

Lena Preidl meinte abschließend, ihre Erwartungen hätten sich erfüllt. Besonders gefielen ihr die Personensuche und der Einsatz im Kindergarten. Jonas Carl aus Boxtal meinte, die Nacht sei recht anstrengend gewesen. "Ich konnte schlecht schlafen, weil ich keinen Alarm verschlafen wollte."

bdg