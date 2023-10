Nacht der Ausbildung in Wertheim ein voller Erfolg

Unternehmen werben auch für duale Studienangebote

Wertheim 12.10.2023 - 13:30 Uhr 3 Min.

Bei der Nacht der Ausbildung konnte man auch vieles über Azubiprojekte erfahren und sich direkt mit den Auszubildenden und dualen Studenten austauschen. Beispielsweise bei Kurtz Ersa. Foto: Birger-Daniel Grein

Dort erfuhren sie vieles über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten und konnten sich auch mit Auszubildenden und Studenten austauschen, auch selbst viel ausprobieren. In diesem Jahr waren 25 Unternehmen und Einrichtungen aus Wertheim, Bestenheid und Bettingen vertreten.

Neben technischen Ausbildungen wurden auch viele Berufsmöglichkeiten im Verwaltungsfeld, kaufmännischen Bereich, in der Logistik und im sozialen Bereich vorgestellt. Einige Firmen waren das erste Mal bei der Aktion dabei, wie die Firma Weetech in Bestenheid. Dort gaben Fachkräfte und Azubis Einblicke in die Produktion der Testsysteme und ihre Berufswelt.

Lernen im Alltagsbetrieb

»Der größte Benefit bei uns ist unser Umgang miteinander und der kollegiale Zusammenhalt«, betonte Patrick Zwerger, Ausbilder Elektro. Isabell Staubitz, Leitung Personalwesen, fügte hinzu, man könne als kleines Unternehmen individuell auf die Azubis eingehen. Zwerger sagte, man habe keine Lehrlingswerkstatt, sondern lehre im Alltagsbetrieb. »Die Azubis machen gleich etwas, das in der Wertschöpfung Verwendung findet.« Zur Auswahl potenzieller Bewerber sagte er, Noten sagten nicht alles aus. Die Azubis müssten zum Unternehmen passen. Wichtig seien deren Eigenmotivation und Spaß am Beruf.

Einen großen Firmeneinblick bot auch wieder die Firma Woerner. Die Azubis berichteten dort, einer der Gründe für ihre Entscheidung für die Firma sei deren guter Ruf gewesen, sowie persönliche Kontakte zu Mitarbeitern. Azubi Adriana Ballweg ergänzte, Woerner hätte auf einer Ausbildungsmesse einen freundlichen und souveränen Eindruck gemacht. »Ich fühlte mich auch beim Bewerbungsgespräch gleich wohl.« Wichtig sei ihr zudem, dass die Kontakte im Unternehmen sehr persönlich sind.

Über großes Interesse freuten sich auch die Vertreter der Stadt Wertheim im Sitzungssaal des Rathauses. »Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung«, sagte Fabian Nenner vom Referat Personal und Organisation. Zu den Berufen im Bereich Bau sagte er beispielhaft, ein Vorteil einer Ausbildung bei der Stadt sei, man sieht, wie man Wertheim voranbringt.

Erstmals vertreten war die katholische Sozialstation. Corina Ludwig, Doreen Gesuato und Anna Aust warben dort für ihren vielfältigen Beruf. Die Generalistikausbildung in der Pflege bietet man in Zusammenarbeit mit den Johannitern in der Schule im Hofgarten an. »Wir wollen mehr Leute für die Pflege motivieren und zeigen, was Pflege bei uns bedeutet«, sagten sie. Man sei auch der verlängerte Arm der Ärzte und setze deren Verordnungen um.

Dankbare Patienten als Lohn

Ein großer Pluspunkt sei, in der Praxisphase bei der Sozialstation betreue man die Auszubildenden eins zu eins. »Die Dankbarkeit der Patienten macht einen glücklicher als mehr Geld«, betonte Aust. Aber auch bei der Ausbildungsvergütung sei man attraktiv, meinten die Drei.

Zu den Teilnehmern der Nacht gehörte Emely Düll (16). Zur Auswahl ihres potenziellen Ausbilders sagte sie, sie schaue zuerst, dass sie etwas finde, was sie interessiert. Dann schaue sie, ob sie den Beruf körperlich schaffe. Dann achte sie auf Ausbildungsgehalt und Gehalt im späteren Job.

Qualität entscheidend

Neben finanziellen Aspekten möchten viele Firmen mit Gemeinschaftsaktionen wie Feiern und Ausflügen, Gesundheitsmanagement und weiteren Benefits überzeugen.

Betont wurde aber auch, zentraler Punkt sei die Qualität der Ausbildung. Susanne Eyrich, Leitung der Kurtz Ersa Hammer Academy, berichtete von ihren Erfahrungen: »Geld ist bei der aktuellen Generation eher nicht mehr so wichtig.« Für diese sei eine 35-Stunden-Woche mit Arbeitsschluss am Freitagmittag ein wichtiger Punkt.

Marco Behl (46) war mit seinem 13-jährigen Sohn auf der Nacht der Ausbildung. Wenn er seinem Sohn einen Ausbildungsbetrieb empfehlen solle, achte er auf Betriebsklima, Ausbildungsqualität und darauf, dass Beruf und Produktpalette zu seinem Sohn passen und ihm die Arbeit Spaß macht, sagte der Papa.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Stimmen zur Nacht der Ausbildung 2023 Für die Nacht der Ausbildung am Mittwoch gab es viel Lob: Patrick Zwerger, Ausbilder bei der Firma Weetech, sagte, er finde das Konzept super. Die Nacht der Ausbildung sei ein Format, dass er in der Vergangenheit vermisst habe. Es mache den Übergang von der Schule in den Betrieb einfacher. Gut sei, dass man sich kompakt viele Firmen anschauen könne. Emelie Gosser (19) ist im ersten Lehrjahr zur Industriekauffrau bei Weetech. Sie war letztes Jahr selbst als Teilnehmerin bei der Nacht dabei. Sie findet das Angebot sehr gut. Es helfe einem weiter. Als sie sich für eine Ausbildung entscheiden sollte, habe sie Berufsmöglichkeiten und Unternehmen nicht gekannt. Da sei die Nacht eine Hilfe. Allein die Möglichkeit, sich direkt in den Firmen umzuschauen, sei sehr gut. Teilnehmerin Emely Kunz (16) sagte, die Nacht sei toll und alles sehr interessant. Sie sei bereits bei vier Firmen gewesen. Teilnehmer Levin Behl (13) gefiel die Nacht ebenso: »Es wird vieles dargestellt und erklärt.« Man sehe zum Beispiel am Modell, wie Sachen funktionieren. Er besuchte insgesamt am Abend sechs Firmen. Vorgeschlagen wurde ihm die Teilnahme von seiner Schule, der Comenius-Realschule Wertheim. »Da macht man dann mit.« Seine Berufswünsche seien im Metall- oder IT-Bereich, handwerklich oder planerisch. Genau wusste er es noch nicht. Sein Vater Marco Behl (46) war das erste Mal bei der Aktion dabei. Es sei genial, was die Firmen für die Aktion auf die Beine stellen, lobte er. Es sei schön Firmen kennenzulernen und Einblicke in Berufe zu bekommen. Yvonne Fries, Leiterin des Marketings von Pink Thermosysteme, freute sich, dass die erste Teilnahme des Unternehmens auf großes Interesse bei den jungen Leuten stieß. Man biete ihnen aufgrund der Produkte abwechslungsreiche Tätigkeiten, die man vorstellte. »Wir sind mit der Besucherzahl sehr zufrieden«, sagte sie. ()