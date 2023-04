Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nachfrage nach Photovoltaik in Wertheim ungebrochen

Auch Balkonkraftwerke sind gefragt

Wertheim 05.04.2023 - 16:52 Uhr 3 Min.

Auch auf öffentlichen Gebäuden - wie hier auf einer Wertheimer Grundschule - werden immer öfter Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung für das Gebäude verbaut. Foto: Stadtwerke Wertheim

Eric Schuh, Technischer Leiter bei den Stadtwerken Wertheim, rät deshalb allen Hauseigentümern vor der Installation einer PV-Anlage dazu, sich den individuellen Strombedarf genau ausrechnen zu lassen. Eine solche Anlage habe immer dann Sinn, wenn man damit möglichst viel des Eigenbedarfs erzeugen könne, sind Schuhs Erfahrungen. Die seit dem 1. Mai vergangenen Jahres in Baden-Württemberg geltende Photovoltaik-Pflicht für alle neuen Wohngebäude habe zudem dazu beigetragen, dass der Bedarf an solchen Anlagen spürbar gestiegen ist (siehe Hintergrund).

Im Segment der privaten Hauseigentümer sind es vor allem PV-Anlagen in Größen zwischen acht und 15 Kilowattpeak, die auf Dächern von Häusern oder Carports in der Region Wertheim verbaut werden, sind die Erfahrungen, von denen Eric Schuh berichtet. Dabei beziffert er die Kosten einer solchen Anlage - noch ohne Stromspeicher - auf derzeit etwa 30.000 bis 35.000 Euro.

Bevor der Auftrag für eine PV-Anlage an die jeweilige Fachfirma herausgeht, sollten Hauseigentümer wichtige Fragen im Vorfeld klären. Zentrale Fragen dabei sind: Was soll die Anlage leisten, und gibt es überhaupt ausreichend Platz auf dem Dach, um die dafür notwendigen Solarmodule zu installieren? Entscheidend für die Menge des Stroms, die schließlich für den Eigenbedarf erzeugt oder auch ins Netz eingespeist werden soll, ist dann aber auch die Ausrichtung der Dachflächen zur Sonneneinstrahlung. Idealerweise sollten die Flächen gen Süden zeigen, moderne PV-Module können aber dank ihrer Lichtempfindlichkeit heutzutage auch auf Dächern montiert werden, die nach Westen oder Osten zeigen.

Ist eine Anlage auf dem Dach eines Neubaus oder nach einer grundlegenden Dachsanierung montiert, sind alle Komponenten wie Wechselrichter und Stromspeicher eingerichtet, dann braucht es für den Netzanschluss den örtlichen Netzbetreiber. Für die Region Wertheim sind das die Stadtwerke Wertheim, die wiederum mit dem Ausbau der eigenen Netze dafür Sorge tragen müssen, dass der über die Photovoltaikanlagen erzeugte Strom auch in das Netz eingespeist werden kann.

»Wir müssen in allen Wertheimer Neubaugebieten dafür sorgen, dass die Netze über entsprechende Kapazitäten verfügen«, schildert Eric Schuh die infrastrukturellen Herausforderungen. Umgekehrt müssten die Stromnetze so ausgelegt sein, dass etwa auch elektrisch betriebene Autos jederzeit Strom tanken könnten.

Während eine PV-Anlage auf dem eigenen Hausdach grundsätzlich beim heimischen Netzbetreiber anmeldepflichtig sei, so Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier, gelte das für die derzeit auch häufig nachgefragten sogenannten Balkonkraftwerke mit einer Leistung von bis 600 Watt dagegen nicht. Sie bestehen lediglich aus ein bis zwei Solarmodulen, einem Wechselrichter, der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, und einem Standardstecker, über den der Strom dann in das Hausnetz gelangt.

Aber auch für diese Kleinst-PV-Anlagen muss vielfach der noch vorhandene Strombezugszähler durch einen Zweirichtungszähler ausgetauscht werden, der sowohl den eingespeisten Strom als auch die aus dem öffentlichen Netz bezogene Strommenge für eine exakte Abrechnung erfasst, schildert Beier die technischen Zusammenhänge. Der standardmäßige Stromzählerwechsel sei in Wertheim im Jahr 2016 begonnen worden und in allen Haushalten wohl erst 2032 komplett abgeschlossen.

Rudi Blümel aus Rauenberg ist einer von den Händlern in der Region, der erst im Herbst vergangenen Jahres mit dem Verkauf von Kleinst-PV-Anlagen begonnen hat. Bereits 21 der sogenannten Balkonkraftwerke hat er inzwischen schon verkauft, sieht Blümel auch für Anlagen mit einer Leistung von bis zu 600 Watt einen Bedarf. Vor allem für Mieter, die oft nur über einen eigenen Balkon verfügten, sei dies eine einfache und schnelle Lösung für die Erzeugung von Eigenstrom.

Auch wenn diese Anlagen nicht bei den Stadtwerken anmeldepflichtig sind, erklärt Blümel, dass ein Zweirichtungszähler montiert werden müsse. Sonst laufe der Stromzähler im Haus unter Umständen rückwärts, was den Tatbestand des Betrugs erfüllen könne, worauf Stadtwerke-Chef Thomas Beier hinweist.

Werner Ballweg, Chef der Wertheimer Firma Haustechnik GmbH & Co. KG, spricht davon, dass seine Firma derzeit etwa jede Woche PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 20 Kilowattpeak installiere. Trotz der hohen Nachfrage gebe es bei den eigentlichen Solarmodulen selten längere Lieferzeiten, es sei denn, ein Kunde habe besondere Wünsche - etwa, dass die Module ganz in Schwarz ausgeführt werden. Lieferengpässe sieht Ballweg allerdings derzeit bei Stromspeichern. Verbaut würden vor allem Anlagen mit Leistungen zwischen zehn und 14 Kilowattpeak, die es dann zu Preisen zwischen 25.000 und 30.000 Euro gebe.

Hintergrund: Photovoltaik-Pflicht In Baden-Württemberg gibt es für alle neuen Wohngebäude seit dem 1. Mai 2022 die Pflicht, Photovoltaik-Anlagen zur Stromgewinnung zu installieren. Seit Januar dieses Jahres gilt diese Pflicht auch für Häuser, bei denen eine grundlegende Sanierung des Dachs erfolgt. Seit dem 1. Januar vergangenen Jahres gibt es eine solche gesetzliche Verpflichtung bereits für den Neubau von Hallen oder Firmendächern, aber auch für offene Parkplätze mit mehr als 35 Stellplätzen. Das von der Landesregierung beschlossene Klimaschutzgesetz soll ein zentraler Schritt sein, um die Klimaneutralität mit Netto-Null-Emissionen bis 2040 zu erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Laut Statistischem Landesamt wurden in den Jahren 2016 bis 2020 jährlich durchschnittlich 14.300 Wohngebäude neu errichtet. Grob geschätzt könnten etwa 80 Prozent der neu entstehenden Dachflächen für PV-Anlagen genutzt werden. gufi