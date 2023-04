Nachfrage nach Baufinanzierungen bricht spürbar ein

Mehr Kredite für Sanierungsvorhaben nachgefragt

Baden-Württemberg 21.04.2023 - 10:19 Uhr 4 Min.

Luftbildaufnahme von Wertheim Bettingen

Eine Entwicklung, die sich auch im Main-Tauber-Kreis beobachten lässt. Gab es im Jahr 2021 im nördlichsten baden-württembergischen Landkreis noch 574 Genehmigungen für Wohnungen im Neubau ging ihre Zahl ein Jahr später auf 497 zurück.

Baupreise steigen

Die Gründe für dieses Minus lassen sich leicht finden. Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden kennen seit mittlerweile zwei Jahren nur noch einen Weg: Sie steigen. Und mit ihnen auch die Zinsen für Baukredite, was das Bauen für viele Menschen - auch im Main-Tauber-Kreis - zunehmend unbezahlbar macht, wie eine Umfrage bei der Volksbank Main-Tauber und der Sparkasse Tauberfranken zeigt. Die Volksbank Main-Tauber spricht sogar von »einem Rückgang von 30 Prozent« bei der Nachfrage nach Finanzierungen für Wohnungsneubauten.

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude sind in Baden-Württemberg nach Angaben des Statistischen Landesamtes allein im ersten Quartal 2023 um 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen. Im zweiten Quartal 2022 erreichte der Preisauftrieb mit 15,4 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal 2021 seinen bisherigen Spitzenwert.

Mit den Baupreisen steigen auch die Erschließungspreise, wie dies bei neuen Wohngebieten auch in Wertheim zu beobachten ist. Grundstückspreise jenseits von 200 Euro sind inzwischen auch auf den Wertheimer Ortschaften keine Seltenheit mehr. Für ein neues Baugebiet in Mondfeld liegen die Preise bei 211 Euro - ein Preis, der vor allem auch den spürbar gestiegenen Erschließungskosten und der Errichtung eines Lärmschutzwalls geschuldet ist. Auch wenn die Grundstückspreise für die Erschließung der Erweiterung des Neubaugebiets Gereut III in Urphar noch nicht endgültig feststehen, müssen auch hier Bauwillige wohl mit Grundstückspreisen von über 200 Euro kalkulieren.

Verhaltenere Nachfrage

Der Preisauftrieb bei Grundstücks- und Baupreisen bekommen die Kreditinstitute im Main-Tauber-Kreis bei der Vergabe von Baufinanzierungen zu spüren. Die Nachfrage nach Baukrediten sei zwar »noch vorhanden, wenn auch etwas verhaltener«, umschreibt Markus Haas, Bereichsleiter Unternehmenssteuerung bei der Sparkasse Tauberfranken, die momentane Lage auf dem Markt für Baufinanzierungen. »Es können aktuell nicht mehr so viele Menschen wie in den letzten Jahren ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen, da einfach durch die gestiegenen Baukosten und die Zinsen die Belastung aus der zu finanzierenden Summe zu hoch wird.«

Fälle, in denen in Wertheim bereits verkaufte Bauplätze an die Stadt zurückgegeben werden, sind nach Einschätzung des Liegenschaftsamtes »selten«. Wie der Leiter der Abteilung, Hubert Burger, auf Nachfrage mitteilt, sei dies 2021 einmal, 2022 vier Mal der Fall gewesen. In 2023 habe es bislang zwei Fälle gegeben, in den gekaufte Bauplätze zurückgegeben worden seien. Ein Trend zur Rückgabe verkaufter Grundstücke lasse sich an diesen Zahlen nach Einschätzung des Liegenschaftsamtes aber nicht ableiten, zumal auch die Gründe für eine Rückgabe sehr unterschiedlich sein könnten. Burger nennt »Krankheit, den Ablauf von Baufristen oder Probleme mit der Finanzierung«. Zahlen über zurückgegebene Bauplätze, die reserviert waren und bei denen schließlich kein Kaufvertrag zustande kommt, erhebt das Liegenschaftsamt keine. Von der Volksbank Main-Tauber heißt es, dass insbesondere beim Neubau »ein spürbarer Einbruch« bei der Nachfrage nach Darlehen festzustellen sei. Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 verzeichnete die Bank bei der Darlehensfinanzierung in diesem Segment in den ersten drei Monaten 2023 »einen Rückgang von 30 Prozent«. Anderseits, so Volksbank Pressesprecher Tilman Fabig, entschieden sich viele Kunden im Moment für den Kauf einer Bestandsimmobilie, statt einen Neubau zu planen.

Darlehen für Sanierungen

Daher steige die Nachfrage nach Darlehen für die energetische Sanierung, Renovierung und Modernisierung. »Hier hat die Nachfrage spürbar zugenommen«, fasst Fabig die Entwicklung zusammen. Eigens für solche Vorhaben habe die Volksbank Main-Tauber »Sonderkreditprogramme zu sehr guten Bedingungen« geschaffen, erläutert er das Vorgehen der Bank.

Grundsätzlich gilt: Gestiegene Zinsen bedeuten für Bauherren höhere monatliche Belastungen. Diese höheren Belastungen müsse sich der Kunde leisten können. Insofern, so Fabig, finde bei der Vergabe von Baufinanzierungen »eine Risikobewertung aufgrund der gestiegenen Zinsen« statt, erläutert er das Vorgehen der Volksbank angesichts veränderter Zins-Rahmenbedingungen. Schon bei der Vergabe von Krediten in der Vergangenheit habe man auf das Eintreten bestimmter Ereignisse in der Zukunft eines Kreditnehmers geachtet. Fabig nennt beispielhaft den Zinsablauf, die Familienplanung oder den Eintritt ins Rentenalter. Auch aktuelle Entwicklungen wie die gestiegenen Energiekosten, die Inflation oder die Krisensicherheit eines Jobs müssten bei der Vergabe von Krediten beachtet werden. Solche Zukunftsbetrachtungen hätten bei der Kreditvergabe schon immer eine Rolle gespielt, seien bislang »jedoch nicht so gravierend und aktuell« gewesen.

Beide Bankexperten sind sich einig, dass die Höhe des Eigenkapitals für die Baufinanzierung in Zeiten steigender Zinsen immer wichtiger wird. Markus Haas von der Sparkasse nennt einen Wert: »Wenn man 20 Prozent der Gesamtkosten sowie die anfallenden Nebenkosten beim Bau und Erwerb gespart hat, ist das schon einmal super.« Angesichts gestiegener Zinsen und Lebenshaltungskosten können sich private Hausbauer »durchschnittlich nur noch eine geringere Kreditsumme leisten«, sieht Tilman Fabig von der Volksbank drei Strategien bei den Kreditnehmern: »Entweder die Kunden können die Differenz über Eigenkapital abbilden oder suchen günstigere Immobilien. Andere verschieben ihr Vorhaben schlicht.«

Gunter Fritsch

Hintergrund: Hohe Nachfrage nach Bausparern Lange Zinsbindungen, die sich unter anderem über Bausparverträge realisieren lassen, sind nach Einschätzung der Volksbank Main-Tauber »aktuell stark nachgefragt«. Der Grund ist einfach: Kurze Zinsbindungen sind derzeit teurer als lange von deutlich mehr als zehn Jahren. Mit sogenannten Vorsorge-Bausparverträgen für künftige Investitionen rund um die Immobilie ließen sich aktuell noch Zinsen von 1,55 Prozent für künftige Sanierungen, Modernisierungen und Renovierungen realisieren, nennt Voba-Sprecher Tilman Fabig Zahlen. Auch die möglichst frühe Schaffung von Eigenkapital lasse sich über einen Bausparvertrag realisieren. Auch Markus Haas von der Sparkasse Tauberfranken sieht im Bausparvertrag ein geeignetes Instrument um Eigenkapital bereits in frühen Jahren aufzubauen und bei Fälligkeit der Bausparsumme ein zinsgünstiges Darlehen zu erhalten. Zudem rät Haas dazu, den Eigenkapitalaufbau durch Wertpapiersparverträge zu ergänzen. ()