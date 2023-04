Nach riskantem Fahrmanöver bei Külsheim: Überholter nimmt Verfolgung auf

Amtsgericht: Junger Fahrer muss weitere fünf Monate auf Führerschein verzichten und 800 Bußgeld zahlen

Wertheim 22.04.2023

Es geht um ein riskantes Überholmanöver, zu dessen Hergang es zwei recht unterschiedliche Versionen gibt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe gefordert und Führerscheinentzug. Den Schein hatte die Polizei zwei Wochen nach dem Vorfall ehedem beschlagnahmt. Der Beschuldigte hatte Einspruch eingelegt.

Knapp keine Kollision

Mitte Januar hatte der junge Mann auf der Landesstraße 504 zwischen Külsheim und Tauberbischofsheim ein anderes Fahrzeug überholt. Als Gegenverkehr in Sicht kam, wurde es beim Einscheren eng, der Überholte musste bremsen und wich ins Bankett aus. Der junge Mann schilderte, dass er in einer Kolonne von sechs Fahrzeugen schon länger mit 60 oder 70 Stundenkilometern hinter dem Geschädigten hergefahren sei. Zunächst hätten die ersten vier Fahrzeuge den Langsamfahrer überholt, dann er selbst - im Gefolge eines direkt Vorausfahrenden. Erst im Moment, als dieser wieder einscherte, habe er den unbeleuchteten Gegenverkehr bemerkt. Das Manöver sei ihm durchaus bedauerlich knapp vorgekommen, der Blick in den Rückspiegel habe ihm aber gezeigt, dass alles in Ordnung gewesen sei und der Überholte nicht gefährdet worden war, so schilderte der junge Mann.

Der Überholte schilderte das als Zeuge ganz anders. Das Manöver habe sich bei deutlich höherem Tempo, nämlich "80 bis 85, ich hatte den Tempomaten eingeschaltet", zugetragen, sagte der 39-Jährige Vater - zwei Kinder habe er im Auto gehabt. Er habe, als er die gefährliche Situation erkannt hatte, auf 30 Stundenkilometer heruntergebremst, sei nach rechts auf den Grünstreifen ausgewichen. Nur so sei ein drohender Frontalzusammenstoß des Überholers mit dem Gegenverkehr zu vermeiden gewesen.

Mit Lichthupe hinterher

Der bedrängte Zeuge hatte aus dem Auto heraus die Polizei informiert, habe den rasanten Überholer durch Lichthupe zum Anhalten bewegen wollen. "Einmal Lichthupe oder zweimal?", wollte die Richterin wissen? Eher 20- oder 30-mal, sagte der Zeuge aus. Er sei dem Überholer durchaus aggressiv hinterhergefahren, es könne nicht sein, dass der ihn nicht bemerkt habe. Der angeklagte Überholer sei im Folgenden mit bis 120 auf der Landstraße dahingerast, auch innerorts viel zu schnell gewesen. "Am Ortsende von Hundheim hatte ich 80 auf dem Tacho", schilderte der Zeuge. Kurz darauf habe er von der Verfolgung abgelassen - die Sache sei ihm zu riskant erschienen. Sanktioniert wurde der Zeuge für seien überhöhte Geschwindigkeit im Ort nicht.

Kaum zuhause angekommen, hatte die Polizei den jungen Überholer bereits zur Rede gestellt, zwei Wochen später, nach neuerlicher Würdigung der Zeugenaussage, den Führerschein beschlagnahmt. Man könne Erwachsenenstrafrecht anwenden, befand ein geladener Vertreter der Jugendgerichtshilfe. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 20 Euro und den regelhaften Entzug der Fahrerlaubnis mit der Möglichkeit der Wiedererlangung nach frühestens sechs Monaten.

Der Anwalt des jungen Mannes versuchte im Plädoyer eine Anrechnung der zurückliegenden sechs führerscheinlosen Wochen herauszuhandeln - mit nur geringem Erfolg. Die Richterin verhängte die Aussetzung zur Wiedererlangung bei weiteren fünf Monaten, dazu 800 Euro Geldbuße - und die Kosten des Verfahrens. Der geschädigte Zeuge hatte ausdrücklich nicht auf Strafverfolgung bestanden.

Michael Geringhoff