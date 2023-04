Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nach Messerangriff: Wertheimer erhält sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung

24-jähriger hatte sich mit 37-Jährigem gestritten

Wertheim 07.04.2023 - 12:01 Uhr 1 Min.

Am Mittwoch hat Richterin Ursula Hammer am Amtsgericht Wertheim einen jungen Angeklagten aus Wertheim zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Der 24-Jährige hat im vergangenen Jahr eine Person mit einem Messer verletzt, erhält von der Richterin aber eine letzte Chance.

Zu dem Termin vor Gericht erschienen der Angeklagte mit seinem Rechtsanwalt und ein Zeuge, der bei dem ursprünglichen Verhandlungstag nicht erschienen war. Ihn wollte die Richterin hören, da der 37-Jährige bei einer Auseinandersetzung mit dem jungen Angeklagten mittels eines Messers verletzt wurde. Der Zeuge erklärte der Richterin, dass es zu einer kleineren Konfrontation mit dem jüngeren Bruder des Angeklagten gekommen war. Als er durch ein offenes Fenster ein Hundegejaule hörte, rief er laut, ob es den sein müsse, seinen Hund zu schlagen. Danach soll der 37-Jährige beleidigt gewesen sein, weshalb dieser dann auch den 24-Jährigen zur Rede stellen wollte.

Als er ihn beim Gassi-Gehen mit seinen zwei Hunden und zwei Freunden sah, sprach er ihn auf die Situation an. Dabei sei ihm der 24-Jährige zu nahe gekommen, und er habe ihn weggeschubst. Dieser habe ein Messer gezückt und damit wild herumgefuchtelt. So hat der 24-Jährige den 37-Jährigen an der Schulter eine Schnittstelle zugefügt, die anschließend mit fünf Stichen im Krankenhaus genäht werden musste. Der Zeuge entlastete jedoch den Angeklagten dahingehend, dass er nicht den Eindruck hatte, er habe ihn gezielt verletzen wollen. Außerdem sei der 24-Jährige alkoholisiert gewesen.

Nach der Zeugenaussage wird das Bundeszentralregister des Angeklagten verlesen. Dieses enthält zahlreiche Einträge und der Angeklagte steht momentan unter Bewährung. Darauf geht auch die Staatsanwältin ein bei ihrem Plädoyer. Sie sieht in dem Schubsen des 37-Jährigen keinen Anlass für Notwehr und da sich seine Aussage mit denen der zwei anderen Zeugen bei dem vorherigen Verhandlungstermin decke, forderte sie eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten wegen der Körperverletzung.

Dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft schloss sich der Rechtsanwalt des Angeklagten an. Und so verurteilte die Richterin Ursula Hammer den 24-Jährigen wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung. Sie sprach diesem noch mal eindrücklich ins Gewissen, und da beide Seiten auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil bereits rechtskräftig.

