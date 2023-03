Goldene Hochzeit in Wertheim: Nach einem Kinobesuch unzertrennlich

Alexander und Katharina Otto

Wertheim 23.03.2023 - 12:23 Uhr 2 Min.

Goldene Hochzeit feiern an diesem Freitag Alexander und Katharina Otto in Wertheim-Reinhardshof. Foto: Nadine Schmid

Katharina Otto wurde 1951 in Nowokusnezk in Sibirien geboren. Sie besuchte dort die Schule und das Technikum. Schließlich ergriff sie den Beruf der Kfz-Mechanikerin. Ihr späterer Mann Alexander kam 1950 ebenfalls in Sibirien zur Welt, in Krasnojarsk. Er zog allerdings bereits als Kind in die Heimatstadt seiner Frau. Nach seiner Schulzeit lernte er den Beruf des Tischlers, arbeitete später allerdings 28 Jahre im Schacht.

Das Glück schlug schließlich im Sommer 1972 am Fluss zu. Die 22-jährige Katharina war mit Freundinnen schwimmen gegangen, als der ein Jahr ältere Alexander auf dem Rückweg von der Armee vorbeikam. Die beiden sahen sich und fanden Gefallen aneinander. »Mein Herz hat auf dem ganzen Heimweg geschlagen«, erinnert Katharina Otto.

Bis 3 Uhr nur geredet

Glücklicherweise liefen sie sich wenig später bei einem Kinobesuch noch einmal über den Weg. Sie gingen gemeinsam nach Hause und blieben bis 3 Uhr zusammen. »Wir haben aber nur geredet«, betont Katharina Otto schmunzelnd.

Dann kam der Heiratsantrag, und am 24. März 1973 läuteten die Hochzeitsglocken. Wenig später kamen der Sohn und die Tochter auf die Welt. Mittlerweile gehören außerdem fünf Enkel zur Familie.

Das Leben ging seinen geruhsamen Gang bis zu einer Entscheidung im Jahr 1995. Nachdem es ihnen in Sibirien nicht so gut ging, entschlossen sie sich, Katharina Ottos Schwester zu folgen, die bereits 1992 mit ihrer Familie ausgesiedelt war. Zunächst kam die Familie in Gifhorn an, wo die Tochter der Ottos noch heute lebt. Doch dort gab es für den gelernten Tischler keine geeignete Arbeit. Als sie dann Freunde in Wertheim besuchten und erfuhren, dass es dort Arbeit gibt, zogen sie mit dem Sohn 1999 in die Main-Tauber-Stadt. Hier arbeiteten sie beide bis zum Renteneintritt in der Kreuzwertheimer Firma DSO.

Inzwischen verbringen sie ihre Zeit gerne mit Spazieren gehen und treffen sich oft mit Freunden. Sie lesen, schauen fern, und Katharina Otto strickt gerne. Früher sind oft die Enkel, die nebenan wohnen, zu Besuch gekommen. Sie suchten sich immer Arbeit. Das sei wichtig, sind die beiden überzeugt. Und so legten sie und ihre Freunde auch selbst fleißig Hand an, als sie 2004 das Haus bauten, in dem das Paar bis jetzt lebt.

Zum Jubiläum wird die ganze Familie erwartet. Ihre Tochter plane eine Überraschung. Darauf seien sie schon richtig gespannt. Überhaupt sind sie sehr glücklich mit ihrer Familie, in der jeder beruflich und privat seinen Weg gegangen ist.

