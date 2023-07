Wertheimer Comenius-Realschule: Nach der Prüfung über "Hawaii" in die weite Welt

144 Abschlusszeugnisse

Wertheim 16.07.2023 - 13:41 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine große Zahl an Schülerinnen und Schülern der Comenius-Realschule Wertheim hat am Freitag den Abschluss gefeiert. Mit im Bild auch ihre jeweiligen Klassenlehrkräfte.

Die musikalische Umrahmung der Feier übernahmen die Neuntklässler Anisa Celik und Timati Tuskanov und Liam O'Neill aus Klassenstufe fünf. Außerdem erfreute die Tanz-AG der Schule mit einer besonderen Choreografie. Die stellvertretende Schulleiterin Verena Tenzer betonte in ihrer Begrüßung, endlich sei es geschafft und den Absolventen stehe mit dem Abschluss die Welt offen, vielleicht auch nach Hawaii.

"Tag voll Emotionen"

Schulleiterin Katrin Amrhein sagte, man verleihe mit einem lachenden und weinenden Auge die Abschlüsse. Es sei ein Tag voller Emotionen, an dem die Schülerinnen und Schüler auch auf ihre außergewöhnlichen Leistungen zurückblicken können. "Euer Abschluss symbolisiert eine Reise voll Entdeckungen und Wachstum." Die Verabschiedeten hätten sich zu wunderbaren jungen Menschen entwickeln. Sie seien zu einer eng verbundenen Gemeinschaft zusammengewachsen, hätten ihre Talente entdeckt und Fähigkeiten weiterentwickelt. "Noten sagten nichts über euren Wert als Mensch", sagte sie zu den Absolventen. Dank zollte sie und die weiteren Redner auch Eltern und Lehrkräften für die Unterstützung der Absolventen. "Passt auf euch auf und seid gut zueinander", gratulierte Amrhein.

Glückwünsche der Großen Kreisstadt Wertheim überbrachte Brigitte Kohout als Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Sie gab den Absolventen mit: "Akzeptiert euch selbst mit euren Stärken und Schwächen." Weiter betonte sie, Hindernisse zu überwinden, mache stärker. "Alles Gute für die Zukunft."

Die Zeugnisvergabe übernahmen die Klassenlehrkräfte zusammen mit Amrhein in zwei Blöcken. Dabei sprachen die Klassleiter über gemeinsame Erinnerungen, wünschten ihren ehemaligen Schülerinnen und Schülern das aller Beste und gaben ihnen Erinnerungen mit. Auch Vertreter der Schüler erinnerten an die schöne gemeinsame Zeit. Ihren Lehrkräften dankten sie mit Worten und Geschenken. Im Laufe des Abends gab es zudem Lob und Preise für besondere Abschlussleistungen. Diese übergab Amrhein zusammen mit Frank Theobald vom Förderverein.

Gelungene Darstellung

Boris Kellner, Vorsitzende des Gesamtelternbeirat der CRW, gratulierte in dessen Namen. Er lobte die gelungene Darstellung des Themas Hawaii bei der Feier. Er dankte allen, die die Jugendlichen begleitet haben und allen an der Feier beteiligten. Alle Absolventen hätten das Schulziel erreicht und den Abschluss in der Hand. "Für euren weiteren Lebensweg alles Gute." Sie sollten versuchen, mit Mut und Zuversicht ganz eigenen Weg zu finden.

Die Zehntklässlerinnen und Schülersprecherinnen Jana Gersitz und Marija Kovacic blickten auf die gemeinsamen sechs Jahre an der Realschule zurück. Von den spannenden Anfängen als Fünftklässler über Ausflüge und Klassenfahrten bis zu den Abschlussfahrten. "Lehrer können auch richtig lustig sein", das habe man dabei bemerkt. Unzähligen Tests, Arbeiten und Projekten hätten aber auch zum Schulalltag gehört. "Wir sind stolz auf uns" resümierten sie. Es sei unglaublich, wie schnell die Schule vorbei ging.

"Wir werden einander vermissen." Man habe schon so viel zusammen erlebt. "Wir hoffen auch ihr werdet dies in positiver Erinnerung behalten." Dank für sechs Jahre an der Realschule sprachen sie allen Mitgliedern der Schulfamilie aus. Dank hatten sie auch für ihre Eltern für deren Unterstützung, Vertrauen und so manche Standpauke. "Ihr habt uns zu denen gemacht, die wir heute sind." Auch allen, die die Feier ermöglichten, waren sie sehr dankbar. Ihren Mitschülern dankten sie für die erlebnisreiche Zeit und Gemeinschaft:. Und: "Alles Gute für euer weiteres Leben."

Birger-Daniel Grein

Im Überblick: Absolventen der Comenius-Realschule Nach Mitteilung der Comenius-Realschule in Bestenheid gehören zum Abschlussjahrgang 2022/23 folgende Schülerinnen und Schüler: Evelin Belz (Wertheim-Reinhardshof), Elton Berisha (Wertheim-Bestenheid), Mehmed Bilgi (Wertheim-Hofgarten), Yusuf Cevahir (Wertheim-Nassig), Abdullah Dakouri (Wertheim-Wartberg), Cevin Deshmir (Wertheim-Wartberg), Noel Fuhrmann (Wertheim-Vockenrot), Julien George (Freudenberg-Boxtal) Lob, David Gossen (Wertheim-Auf der Bestenheider Höhe), Samira Grots (Wertheim-Reinhardshof), Robert Helfenstein (Wertheim-Wartberg), Cihan Karpuz (Hasloch), Leon Krutsch (Wertheim-Wartberg), Jule Nicklas (Wertheim-Höhefeld) Lob, Evelyn Karin Frieda Rohde (Wertheim-Sonderriet) Lob, Jelisaweta Schamber (Wertheim-Wartberg) Lob, Sophie Stotz (Wertheim-Wartberg), Daniel-Joseph-Roberto Törjir (Wertheim-Bestenheid), Said Yigit (Wertheim-Bestenheid) Lob, Ashley Tashira Zirkelbach (Wertheim) Lob, Hannes Baumann (Wertheim-Reicholzheim) Preis, Noah Beuschlein (Wertheim-Dietenhan), Leonie Bruckner (Wertheim-Bestenheid) Lob, Daniel Englert (Wertheim-Höhefeld), Victoria Fokengzock Nkumbu (Wertheim-Wertheim), Johann Lorenz Freudenberger (Wertheim-Waldenhausen), Zehra Hasdemir (Stadtprozelten), Elias Hildenbrand (Freudenberg-Rauenberg) Lob, Fatmanur Keles (Hasloch), Kenan Kurter (Wertheim-Bestenheid), Leni Vanessa Liebl (Kreuzwertheim), Leonie Angelina Müller (Altenbuch), Cara Münkel (Külsheim-Steinbach) Preis Schulbeste, 1,0, Luis Otto (Wertheim-Dörlesberg), Pascal Gabriel Paszko (Wertheim), Smilla Nike Prokopp (Wertheim-Reicholzheim) Lob, Max Schnitzler (Wertheim-Höhefeld) Preis, Johanna Schöffer (Kreuzwertheim), Zeynep Selvi (Wertheim-Bestenheid), Dilara Tastan (Wertheim-Grünenwört) Preis, Leni Tretter (Hasloch) Lob, Lia Arndt (Wertheim-Nassig), Klara Beck (Kreuzwertheim-Röttbach) Lob, Luna Marie Bittelmann (Wertheim-Sonderriet), Michelle Borsch (Wertheim-Lindelbach) Preis, Hendrik Erbacher (Külsheim-Steinbach) Lob, Lena Sophie Evers (Erlenbach bei Marktheidenfeld), Luisa Evers (Erlenbach bei Marktheidenfeld), Celine Faust (Wertheim-Wartberg), Albert Garschin (Wertheim-Wartberg), Maxima Happ (Wertheim-Mondfeld), Anna Hofmann (Freudenberg) Lob, Lea Tina Jeßberger (Kreuzwertheim-Wiebelbach) Lob, Elias Jesser (Wertheim-Bestenheider Höhe), Arda Kalkan (Wertheim-Vockenrot), Radin Karian (Wertheim-Wartberg), Michael Klein (Wertheim-Wartberg), Clara Krüger (Kreuzwertheim), Sarah Lazarus (Freudenberg), Juline Cecil Martin (Wertheim-Urphar), Elias Pallmert (Külsheim), Fynn-Luca Rösner (Wertheim-Nassig), Nico Vollhardt (Wertheim-Lindelbach), Marina Ajrich (Wertheim-Reinhardshof) Lob, Emina Becker (Wertheim-Vockenrot) Lob, Vadim Denk (Wertheim-Bestenheid), Julia Erbes (Wertheim-Reinhardshof), Stefan Felsing (Hasloch), Jana Gersitz (Triefenstein), Vivianne Helfenstein (Wertheim-Wartberg), Hannes Horn (Wertheim-Eichel) Lob, Marija Kovacic (Wertheim) Lob, Naomi La Corte (Dorfprozelten), Sergej Lyapunov (Wertheim-Wartberg), Lea-Sophie Schump (Wertheim-Vockenrot), Nico Wald (Wertheim-Vockenrot), Jannis Thomas Bahner (Wertheim-Waldenhausen), Ilja Beiding (Freudenberg-Boxtal) Preis, Aeron Bimbashi (Wertheim-Bestenheid), Jan Breitenbach (Freudenberg-Rauenberg) Preis, Philipp Busch (Wertheim-Dörlesberg), Nico Dühmig (Freudenberg-Ebenheid), Manuel Dumke (Wertheim-Reicholzheim) Preis, Moritz Dümmig (Wertheim-Dörlesberg), Linus Englert (Wertheim-Dietenhan) Lob, Roman Ermisch (Wertheim-Wartberg), Simon Alexander Hazke (Freudenberg-Wessental), Kevin Hoffmann (Wertheim-Wartberg), Malte Müller (Stadtprozelten) Preis, Jonas Panitz (Wertheim-Bestenheid) Preis, Mads Leevi Pernfuss (Wertheim-Bestenheid), Martin Posa (Wertheim-Bestenheid) Lob, Daniel Rödlmeier (Wertheim-Mondfeld) Lob, Tim Scheuermann (Wertheim-Reicholzheim), Jan Hermann Schwab (Wertheim-Bestenheid) Preis, Paul Stumpf (Wertheim-Bestenheid), Johannes Weidenbach (Kreuzwertheim), Lars Arnold (Wertheim-Vockenrot), Anna Baumann (Wertheim-Reicholzheim) Preis, Rebekka Becker (Wertheim-Bestenheider Höhe), Marie Franziska Fiederling (Wertheim-Dertingen) Lob, Leon Fuhrmann (Wertheim-Vockenrot) Lob, Luisa Horn (Külsheim), Linus Jung (Wertheim-Nassig), Dinoth Krishnakumar (Wertheim-Vockenrot), Leni Lewandowski (Wertheim-Wartberg), Olivier Lutz (Kreuzwertheim), Jule Nortmann (Freudenberg) Lob, Theresa Viktoria Nuß (Wertheim-Bestenheid), Enna Magdalena Oberdorf (Wertheim-Dietenhan), Juliane Popp (Wertheim-Reinhardshof) Lob, Meike Remer (Wertheim-Bestenheid) Lob, Rita Schmidt (Freudenberg-Wessental), Sophia Schwab (Wertheim-Bestenheid) Lob, Nils Tritschler (Wertheim-Dertingen), Lars Walter (Wertheim-Reinhardshof), Helena Wegner (Kreuzwertheim), Klemens Bastian Wendler (Wertheim-Nassig), Amelia Wieczorek (Wertheim-Hofgarten), Farzad Alizadeh (Wertheim), Stefan Aust (Wertheim-Reinhardshof), Bastian Bannwarth (Kreuzwertheim-Wiebelbach) Lob, Lucia Behringer (Hasloch), Tom Breunig (Wertheim-Dertingen), Jaron Liam Geis (Faulbach), Tim Gruber (Wertheim-Eichel), Adelina Krasniqi (Wertheim-Nassig), Cheyenne Merkert (Wertheim-Hofgarten), Julian Nikolic (Wertheim-Bestenheid) Lob, Julia Plonka (Wertheim-Reinhardshof), Lion Richter (Dorfprozelten) Preis, Jamy Rothfuß (Wertheim-Wartberg), Elias Rutz (Lengfurt), Sinan San (Kreuzwertheim), Berkay Mirac Seyis (Wertheim-Bestenheid), Yannis Wegbrod (Faulbach), Torben Zastrow (Wertheim-Bettingen) Preis, Dennis Zink (Wertheim-Reinhardshof)