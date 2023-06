Nach der Inventur folgt die Waldbeschau

Neue Entwicklungen im Wertheimer Wald

Wertheim 16.06.2023 - 12:00 Uhr 4 Min.

Wie geht es in den kommenden zehn Jahren im Wertheimer Wald weiter: Revierleiter Frank Teicke und Daniela Vetter von Foto: Gunter Fritsch Totholz hat im Wertheimer Wald eine wichtige ökologische Funktion: Es ist nicht nur Heimstatt für viele Tiere, sondern bindet etwa auch die für die Pflanzen so dringend benötigte Feuchtigkeit. DieWertheimerRevierleiterFrankTeickeundMartinRöslersindwichtigeAnsprechepartnerfürdiederzeitstattfindendeForsteinrichtung.Foto: Gunter Fritsch Geballter Forstsachverstand: Mitarbeiter des Staatlichen Forstamtes Main-Tauber und der Forstdirektion Freiburg bei der Erstellung der neuen Forsteinrichtung für die kommenden zehn Jahre, die zum 1. Januar 2024 in Kraft treten soll. Foto: Gunter Fritsch Totholz hat im Wertheimer Wald eine wichtige ökologische Funktion: Es ist nicht nur Heimstatt für viele Tiere, sondern bindet etwa auch die für die Pflanzen so dringend benötigte Feuchtigkeit. Foto: Gunter Fritsch Für den Wertheimer Wald, hier ein Douglasien-Bestand im Waldenhäuser Distrikt, wird derzeit die sogenannte Forsteinrichtung für die Jahre 2024 bis 2034 erstellt. Foto: Gunter Fritsch Hier wohnen Fledermäuse im Waldenhäuser Wald. Die eigens für die Flugtiere konstruierte Behausung ist sogar gegen kühle Temperaturen isoliert. Foto: Gunter Fritsch In diesem Baum lebt ein Specht. Frank Teicke, Leiter des Wertheimer Forstreviers West, hat den Baum eigens mit einem entsprechenden Bild kenntlich gemacht, damit der Bau nicht gefällt wird. Foto: Gunter Fritsch Der blaue Farbring um den Stamm sagt es: Dieser Baum hat Zukunft. Bei der planmäßigen Durchforstung des Bestandes bleibt er stehen. Foto: Gunter Fritsch

Daniela Vetter und Frank Teicke stehen im Waldhäusener Wald. Vetter hat einen tablettartigen Computer mit dem Namen "Mofo" in der Hand, während Teicke einen umfangreichen Datensatz über den Wertheimer Wald noch ganz traditionell in laminierten Übersichtskarten trägt. Egal, ob die elektronische mobile Datenerfassung für die Forsteinrichtung (eben Mofo genannt) oder Frank Teickes Karten - beide Datenquellen haben eins gemeinsam. Sie bilden einen Zustand des Wertheimer Stadtwaldes ab, wie er vor nunmehr zehn Jahren erfasst wurde. Und an dem sich die Waldbewirtschaftung nach den Vorgaben des baden-württembergischen Waldgesetzes im vergangenen Jahrzehnt orientierte.

Seit Monaten schon sind Revierleiter Frank Teicke und sein Kollege Martin Rösler nun mit der Forsteinrichterin Daniela Vetter von der Oberforstdirektion Freiburg in Wertheims Wäldern unterwegs, um die alle zehn Jahre fällige sogenannte Forsteinrichtung - ein Planungsinstrument für Wertheims Wald - neu aufzulegen. Die alte Wertheimer Forsteinrichtung, die unter anderem einen jährlichen Hiebsatz von 8300 Festmetern vorsieht, gilt nur noch bis Ende dieses Jahres. Das Forsteinrichtungswerk, das am Ende der Inventur und den Außenaufnahmen für die kommenden zehn Jahre aufgestellt wird, soll nach den Vorstellungen der Forstfachleute im Herbst dieses Jahres dem Wertheimer Gemeinderat zum Beschluss vorliegen, um dann zum 1. Januar kommenden Jahres wiederum für zehn Jahre in Kraft treten zu können.

Daniela Vetter kann auf ihrem Tablett den kompletten Wertheimer Wald abbilden. Dabei sind Grenzveränderungen, wie es sie in den vergangenen zehn Jahren gegeben hat, bereits erfasst, womit die Karte den neuesten Stand der Eigentumsgrenzen abbildet. Anhand eines Luftbildes kann die staatliche geprüfte Forsteinrichterin bereits einige wichtige Details des Waldhäusener Waldabschnittes erkennen, in dem sie gerade mit den Kollegen steht. Bereits die Strukturen des Waldes, die auf den Luftbildern als Kronen der jeweiligen Bäume zu erkennen sind, lassen Rückschlüsse etwa auf das Alter des jeweiligen Bestandes zu.

Vetter verfügt auch über eine digitale Karte, die die Höhe der Bäume in den einzelnen Beständen ausweist, und ihr so eine Abgrenzung der Waldbestände nach dem Wuchsalter ermöglicht. Auch eine Unterscheidung nach Nadel- und Laubbäumen ist mit der modernen Technik, wie sie bei der Erfassung der Daten für das derzeit noch geltende Forsteinrichtungswerk noch nicht gab, nun bereits möglich und vereinfacht die Arbeit der Forsteinrichterin entscheidend.

Die Aussagekraft der Luftbilder orientiere sich dabei ganz entscheidend an deren Alter, verweist die Leiterin des Staatlichen Forstamtes im Landkreis Main-Tauber, Marieke Plate, darauf, dass bereits drei Jahre alte Bilder für die Arbeit der Forsteinrichter keine Aussagekraft mehr besitzen könnten. Etwa immer dann, wenn die Bilder vor einem Sturmereignis entstanden seien. "Dann muss man mehr Bestände ablaufen", sieht Plate in Luftbildern trotzdem eine wichtigen Hinweis für die Arbeit der Forstleute. Kahlflächen, die im Laufe der vergangenen Jahre entstanden sind, könnten so für die aktuelle Erhebung erfasst werden.

Inventur im Stadtwald

Bevor Vetter und ihre beiden Kollegen die einzelnen Waldbestände einzeln ablaufen, habe es eine komplette Inventur des Wertheimer Stadtwaldes gegeben, so die Leiterin des Staatlichen Forstamtes Main-Tauber, Marieke Plate. Die könne man durchaus mit einer Inventur im Supermarkt vergleichen. "Was haben wir, was ist da, was fehlt, hat sich etwas verändert", seien dabei grundlegende Fragen. Geschaut werde etwa, wie die Baumartenzusammensetzung, wie hoch der Totholzanteil sei, wie sich der Holzvorrat binnen des vergangenen Jahrzehnts verändert habe. Auch Veränderungen im Wald, die sich durch Sturmereignisse oder einen Schadensbefall ergeben haben, werden bei der Inventur, die aus Bestandsaufnahme und Rückblick besteht, dokumentiert. In der zweiten Phase, die im Februar im Wertheimer Forst begonnen hat und wohl noch bis August andauern wird, ist jetzt die Forsteinrichterin Daniela Vetter von der Forstdirektion Freiburg im Wertheimer Wald unterwegs. Sie schaut sich die jeweiligen Bestände zusammen mit den beiden Revierleitern Frank Teicke und Martin Rösler noch einem im Detail an und legt mit ihnen gemeinsam fest, was in den kommenden zehn Jahren in Wertheims Wald passieren wird.

Hintergrund: Forsteinrichtung Unter dem Begriff der Forsteinrichtung versteht man ein Führungs- und Planungsinstrument für einen Forstbetrieb. Neben der Erfassung des Waldzustandes beinhaltet die Forsteinrichtung, die heute die Daten über den Wald überwiegend digital erfasst, eine mittelfristige Planung - im kommunalen und staatlichen Wald - über zehn Jahre und - damit verbunden - auch eine Kontrolle der Nachhaltigkeit des Forstbetriebs. Nach Ablauf des Planungszeitraums wird - vereinfacht gesagt - der erreichte Zustand des Waldes mit den vor zehn Jahren zugrunde gelegten Zielvorgaben verglichen. Auftakt der Forsteinrichtung, die im Wertheimer Wald derzeit für die Jahre 2024 bis 2034 erstellt wird, ist die Waldinventur, bei der unter anderem Daten über Waldgrenzen, Waldfunktionen, Bestockungen und Standorte erfasst werden. Anhand dieser Daten werden für einen Zeitraum von zehn Jahren vor allem auch die jeweiligen Hiebsätze geplant. Weil es in der Forstwirtschaft neben der Holzproduktion auch um Ziele des Natur- und Biotopschutzes, des Wasser-, Klima- und Lärmschutzes, aber auch um die Erholungsfunktion des Waldes geht, werden bei der Forsteinrichtung auch entsprechende Handlungsvorgaben erarbeitet. gufi

Stichwort: Wertheimer Wald Der Stadtwald Wertheim umfasst laut Stadt Wertheim eine forstliche Betriebsfläche von etwas mehr als 1635 Hektar. Neben der eigentlichen Holzproduktion erfüllt der Stadtwald, so wie es das Landeswaldgesetz zugrunde legt, weitere wichtige Aufgaben wie Schutz- und Erholungsfunktionen. Allein 32 Prozent der Waldfläche sind Wasser- und Quellschutzgebiete, einen ebenso hohen Anteil hat der Klimaschutzwald. 59 Prozent der Fläche befinden sich in Landschaftsschutzgebieten, zwei Prozent in Naturschutzgebieten. Insgesamt jeweils fünf Prozent der Flächen sind geschützte Waldbiotope und FFH-Gebiet. Der Wertheimer Wald zeichnet sich durch seine Artenvielfalt aus, allein 40 verschiedene Baumarten, so Revierleiter Frank Teicke, wurden gezählt. 62 Prozent des Bestandes sind Laub- 38 Prozent Nadelbäume. Wichtigste Baumarten sind neben der Eiche (19 Prozent) und der Buche (18 Prozent), die Kiefer mit 14 Prozent und die Douglasie mit zehn Prozent des Bestandes. Der Holzzuwachs pro Jahr beträgt nach Angaben des Eigenbetriebs auf 6,9 Erntefestmeter je Hektar. Der Holzvorrat ist mit 342 Vorratsfestmeter je Hektar der zweithöchste im Main-Tauber-Kreis. Der jährliche Holzeinschlag beträgt nach dem noch in diesem Jahr geltenden Forsteinrichtungsplan etwa 8300 Festmeter jährlich. 348 Hektar umfassen die Naturverjüngungsflächen. Der Revierdienst wird vom Staatlichen Forstamt des Main-Tauber-Kreises ausgeführt. Der in zwei Forstreviere (West und Ost) aufgeteilte Stadtwald wird von Frank Teicke (zuständig für die Kernstadt mit seinen Stadtteilen, Nassig, Sonderriet, Sachsenhausen, Sonderriet, Waldenhausen, Dörlesberg, Grünenwört und Mondfeld) und Martin Rösler (zuständig für Urphar, Dietenhan, Kembach, Höhefeld, Dertingen, Bettingen und Reicholzheim) betreut. gufi