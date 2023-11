Mutiges Eingreifen verhindert Schaden

Zivilcouragepreis 2023: Zwölf Frauen und Männer aus dem Main-Tauber-Kreis für selbstlosen Einsatz zum Wohle anderer ausgezeichnet

Main-Tauber-Kreis 09.11.2023 - 11:49 Uhr 3 Min.

Zwölf Frauen und Männer sind von Landrat Christoph Schauder (4. von links), Polizeipräsident a.D. Hans Becker (4. von rechts), Assamstadts Bürgermeister Joachim Döffinger (6. von links) und Kreissozialdezernentin Elisabeth Krug (8. von links) mit dem Zivilcouragepreis 2023 ausgezeichnet worden.

»Mutiges und beherztes Eingreifen in brenzligen Situationen ist enorm wichtig«, betonte Landrat Christoph Schauder, zugleich Vorsitzender des AkS. In der Gesellschaft werde viel zu häufig weggeschaut, auch wenn die Hilfe sogar gesetzlich vorgeschrieben ist. Deshalb sei das Eintreten für die Gemeinschaft noch nie so wertvoll und wichtig gewesen. Dabei müsse sich niemand selbst in Gefahr bringen, sagte Schauder.

»Oftmals reichen jedoch kleine Dinge oder einfach nur ein offenes Ohr und Auge aus, um in Aktion zu treten und anderen Menschen in einer gefährlichen Situation zur Seite zu stehen«, gab der Landrat zu bedenken. Er dankte allen Preisträgerinnen und Preisträgern: Sie hätten durch selbstloses Handeln maßgeblich Verantwortung übernommen und mit ihrer Hilfsbereitschaft, Mitmenschlichkeit und ihrem beherzten Handeln größeren Schaden und Leid verhindert.

»Bei der Preisverleihung geht es nicht etwa darum, den spektakulärsten Fall in den Mittelpunkt zu rücken, sondern wir möchten die Verdienste der spontan Handelnden hervorheben, die mit ihrem Eingreifen Zivilcourage gezeigt haben«, hob Schauder hervor. Seit Beginn des Zivilcouragepreises im Jahr 2016 seien mittlerweile insgesamt über 100 Personen geehrt worden. »Dies macht mich persönlich sehr stolz. Wir sind an sich ein sicherer Landkreis«, unterstrich der Landrat.

Hans Becker, stellvertretender AkS-Vorsitzender und ehemaliger Polizeipräsident, bezeichnete es als »gut und richtig«, dass die Verleihung des Zivilcouragepreises inzwischen zu einem festen Bestandteil der Veranstaltungen im Main-Tauber-Kreis geworden sei. Dies gelte insbesondere in Zeiten, die »mehr denn je von Unsicherheit, Zukunftsangst und Gleichgültigkeit« geprägt seien. »Es ist gut zu wissen, dass es im Landkreis Menschen gibt, denen es nicht gleichgültig ist, was mit anderen Mitbürgern passiert und die aktiv mithelfen, um Schaden zu verhüten«, bekräftigte er.

Dabei müsse niemand zu einem Helden generieren. Oft führten ganz einfache Dinge zu einer großen Wirkung, beispielsweise die Polizei zu verständigen oder sich aktiv ins Gespräch zu bringen. »Vorbildliches Verhalten soll nicht nur gewürdigt werden, sondern auch anderen als Vorbild und zur Nachahmung dienen«, erklärte Becker.

»Zivilcourage ist keine Frage des Alters, sondern alleine der Haltung«, erklärte Kreissozialdezernentin Elisabeth Krug. »Es ist allerdings bemerkenswert, dass eine erst 13-Jährige bereits so verantwortungsvoll und couragiert gehandelt hat wie einige Erwachsene bei diesem Ereignis nicht.«

Die Auszeichnungen erfolgten im Wechsel durch Schauder und Becker sowie durch die weiteren Vorstandsmitglieder Joachim Döffinger und Elisabeth Krug. Die Preise wurden in diesem Jahr von der Volksbank Main-Tauber zur Verfügung gestellt. Musikalisch gestaltet wurde der Festakt durch das Holzbläser-Quintett des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg unter der Leitung von Truong-Giang Nguyen.

Peter D. Wagner

Hintergrund: Träger des Zivilcouragepreises 2023 Insgesamt wurden zwölf Frauen und Männer mit dem Zivilcouragepreis 2023 des Fördervereins AkS Main-Tauber-Kreis ausgezeichnet. Konstantin Arnaudov (72), Wertheim: Er erhielt einen Schockanruf, in dem es hieß, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Mit einem anderen Telefon verständigte er die Polizei und vereinbarte für die Betrüger, einen Übergabeort für die geforderten 30.000 Euro. Dort nahm die Kriminalpolizei die Abholerin fest. Monika (62) und Alan Sigmundzik (42), Wertheim: Monika Sigmundzik erhielt ebenfalls einen Schockanruf zu einem schweren Verkehrsunfall, den ihre Schwiegertochter verursacht haben sollte. Sie erkannte den Betrugsversuch. Ihr Sohn Alan teilte dies der Polizei mit, die den Abholer bei der fingierten Übergabe der vermeintlichen Kaution von 75.000 Euro verhaftete. Jörg Gerhard Staritz (59), Tauberbischofsheim, und Fereydoon Alizadeh (36), Wertheim: Sie konnten durch ihr außergewöhnlich beherztes Eingreifen gemeinsam mit Anderen einen Messerstecher überwältigen und bis zur Festnahme durch die Polizei in Schach halten. Der Täter hatte den neuen Partner seiner Ehefrau in einem Bad Mergentheimer Elektrofachmarkt angegriffen und schwer verletzt. Die anderen Beteiligten sind von dem Vorfall immer noch erheblich traumatisiert und verzichteten daher auf die Ehrung. Irma Winterholler (67), Wertheim: Sie vereitelte einen Betrugsversuch an ihrem 94-jährigen Nachbarn, weil sie ein unbekanntes Paar vor seiner Wohnungstür bemerkte. Auch hier ging es um einen angeblichen Verkehrsunfall der Enkelin und eine Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 5000 Euro. Zwar konnte das Paar fliehen und wurde nicht gefasst, aber der Nachbar wurde vor Schaden bewahrt. Jakob Zimmermann (28), Königheim-Gissigheim: Er bemerkte den Dachstuhlbrand eines benachbarten Mehrfamilienwohnhauses, verständigte die Feuerwehr, begleitete mehrere Bewohner aus dem Haus ins Freie und suchte im Gebäude nach möglichen weiteren Personen. Sarah Ali (27), Tauberbischofsheim-Dittwar, und Ulrike Ingrid Hamann (55), Königheim: Die beiden Angestellten eines Königheimer Einkaufsmarkts verhinderten wiederholte Betrugsversuche einer älteren Dame, die mit Gewinnversprechen zum Kauf von "Google-Play-Karten un der Preisgabe der Codes überredet worden war. Die beiden Frauen erkannten die Masche und warnten die Seniorin. Weitere Preisträger: Maria Denisa Nicula (13), Weikersheim-Laudenbach, Ersthelferin für einen Bewusstlosen; Luise Wehr (74), Weikersheim, half bei der Festnahme von Schockanrufern; Nancy Knörck (35), Weikersheim, verhinderte einen Betrug mit einem Gewinnversprechen. pdwa