Musikschüler spielen auf: Viel Abwechslung in der Wertheimer Stiftskirche

Sommerkonzert der Musikschule Wertheim: Routiniers und Neueinsteiger - BSZ Wertheim stellt mit Musik-AG besondere Gäste

Wertheim 16.07.2023 - 16:01 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die städtische Musikschule Wertheim bot am Freitag in der Stiftkirche ein abwechslungsreiches Konzert. Den krönenden Abschluss bildete dabei die "Pop- und Rockband" der Schule.

Neben erfahrenen Konzertteilnehmern waren am Freitag auch Neueinsteiger dabei. Und solche, die nach Jahren auf die Konzertbühne der Musikschule zurückkehrten. Am Abend gab es auch einen besonderen Gastauftritt. Die Musik-AG des beruflichen Schulzentrums Wertheim (BSZ) bot die Rockbalade "Leaving on a Jet Plane", sowie "Twist and Shout" von den Beatles und "I love Rock'n'roll" von Joan Jett und the Blackhearts.

Besondere Kooperation

Die Musik-AG ist eine Kooperation des BSZ und der Musikschule und wurde durch ein Landesprogramm ermöglicht. Musikschulleiterin Fedra Blido erklärte dazu, das Land Baden-Württemberg habe ein Programm aufgelegt, das einer Auswahl beruflicher Schulen für ein Schuljahr eine Musik-AG ermöglicht. Diese bestehe aus einer Schulstunde Theorie durch einen Lehrer der Schule und eine Praxisstunde durch einen Profimusiker.

Im Sommer 2022 sei das BSZ auf die Musikschule zugekommen und habe sich eine Kooperation für die AG gewünscht. "Unsere Lehrerin für Pop- und Jazzgesang Sonja Freitag erklärte sich bereit." Der Antrag des BSZ sei dann vom Land bewilligt worden. "Das BSZ ist eines von nur 15 beruflichen Schulen mit dem Programm landesweit und die einzige in der Region", freute sich Blido. Freitag berichtete, an der AG würden Schülerinnen und Schüler aus allen Schularten des BSZ teilnehmen. Geprobt werde einmal pro Woche. Nach dem ersten Auftritt am Tag der offenen Tür des BSZ folgte beim Musikschulkonzert nun der zweite.

Neue Zielgruppe erreicht

Nun endet das Projekt. Blido zeigte sich vom Engagement der AG Mitglieder und deren Begeisterung für Musik angetan. Das Förderprogramm sei hilfreich gewesen, da man so Leute erreichte, die man für normalen Musikunterricht nicht so einfach erreiche. Sie hoffte, dass viele der Mitwirkenden der AG der Musik treu bleiben werden.

Eröffnet wurde das Konzert am Freitag durch das Jugendblasorchester unter Leitung von Michael Geiger. Weitere gelungene Auftritte kamen von Kaspar Rechenberg (Schlagzeug), Maren und Aaron Endrich (Klavierduo), Rebecca Freudenberger (Harfe), Sina Leutner (Blockflöte), Frederik Merklein (Klavier), Leonie Marques (Oboe), Talisa Diehm (Trompete), Lea Steude (Oboe), Johann Rechenberg (Horn), Greta Schilling und Carina Guskow (Klavierduo), Theresa Geniese (Violine), Janne Dold (Gitarre), Julian Lasarenko (Horn), Ruben Kospach (Klavier), Maximilian Lasarenko (Horn), Teeradanai Audta (E-Gitarre) und Anna Althaus (E-Bass), sowie die Pop und Rockband der Musikschule (Leitung Alexander Berger). Teilweise wurden die Schüler von Lehrern der Musikschule begleitet.

Birger-Daniel Grein