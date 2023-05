Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Musikalischer Streifzug zum Thema "Leise flehen meine Lieder"

Kultur: 124. Abendmusik in der Jakobskirche Urphar

Wertheim 08.05.2023 - 10:39 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zur 124. Abendmusik waren Maximilian Mangold (links) und der Tenor Clemens Löschmann in die Jakobskirche nach Urphar gekommen. Foto: Holger Watzka

Pfarrerin Annegret Ade schwärmte schon bei der Begrüßung: "Wenn ein Konzert schon so überschrieben ist." Sie entbot den rund 50 Besuchern ein herzliches Willkommen und stimmte mit einem Gedicht auf einen musikalischen Streifzug ein: Franz Schubert und seine Zeit. Franz Schubert gilt als einer der produktivsten Komponisten, obwohl er schon im Alter von 31 Jahren starb.

Zum Musizieren waren zur Abendmusik gekommen der Tenor Clemens Löschmann und Maximilian Mangold, Gitarre. Clemens Löschmann ist ein international gefragter Solist. Im Opernbereich war er an verschiedenen Opernhäusern in Berlin, Frankfurt, Wien und Zürich. Einen besonderen Schwerpunkt seiner Konzerttätigkeit bilden die Evangelisten- und Tenorpartien in den Oratorien und Kantaten von Johann Sebastian Bach.

Maximilian Mangold gilt als Ausnahmegitarrist. Der vielfache Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe in den USA, Kanada und Europa gibt als gefragter Solist und Ensemblemusiker zahlreiche Konzerte im In- und Ausland. Viele Komponisten widmeten ihm seine Werke.

Clemens Löschmann und Maximilian Mangold musizierten Lieder aus den berühmten Zyklen "Die schöne Müllerin" und "Schwanengesang" von Franz Schubert. Darüber hinaus standen Werke von Louis Spohr und Johann Kaspar Mertz auf dem Programm.

Die Lieder für Gesang und Gitarre erfreuten das Publikum, war doch auch eine große Harmonie bei den beiden Vortragenden spürbar. Nach der sehr unterhaltsamen musikalischen Reise durch das 19. Jahrhundert verabschiedete Pfarrerin Annegret Ade die Musikliebhaber mit dem Segen.

Holger Watzka