Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Musik gewordene Meeresbrise weht über die Burg Wertheim

Kultur: Konzert mit Quadro Nuevo verzaubert 200 Gäste

Wertheim 17.07.2023 - 11:15 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Musikgewordene Meeresbrise: Quadro Nuevo auf der Wertheimer Burg.

»Wir waren schon öfters hier in Wertheim, aber es ist immer wieder anders«, stellte Mulo Francel nach dem orientalischen Groove fest, den das erste Stück hatte. Am Sonntagabend war Paulo Morelo an der Gitarre mit dabei. »Er ist ein lustiger Reisebegleiter, der auch gut Gitarre spielt«: Diese Aussage war von Mulo leicht untertrieben, denn Paulo Morelo kann außergewöhnlich gut Gitarre spielen.

So wehte die Musik, die sich wie ein Urlaub am Strand anfühlt, zwei Stunden lang durch die ehrwürdigen Gemäuer der Burg. Prägend für die Instrumental-Kunst des Quartetts ist die mediterrane Leichtigkeit. Rund um die Welt sind Quadro Nuevo unterwegs; bislang haben sie dabei rund 3500 Konzerte gegeben. Neben Mulo Francel (Saxofon, Klarinette, Mandoline) und Paulo Morello (Gitarre) waren D.D. Lowka (Bass, Percussion) und Andreas Hinterseher (Akkordeon, Bandoneon, Trompete) mit dabei.

Das breite Repertoire reichte von Italienischen Tangos über orientalischen Groove und brasilanisches Lebensgefühl bis hin zu bekannten neapolitanischen Gassenhauern. Quadro Nuevos virtuoses Spiel geht unter die Haut. Die Band geht immer wieder auf ausgedehte Reisen und arbeitet weltweit mit lokalen Musikern zusammen. Was dabei entsteht, konnte man am Sonntagabend auf der Burg genießen. Mit dieser Weltmusik schafft es die Gruppe immer wieder, musikalisch ganz unterschiedliche Landschaften auszubreiten.

gher