Benefizkonzert in Wertheim

Musik fröhlich und festlich präsentiert

Wertheim 19.06.2023 - 12:45 Uhr 2 Min.

"Just Brass" in der Urpharer Jakobskirche: Uwe Rennhofer, Hans-Peter Scheifele, Norbert Waltert, Hubert Zwerger und Thomas Nitschke (von links).

Hans-Peter Scheifele (Horn und Euphonium) führte unterhaltsam durch das abwechslungsreiche Programm des Benefizkonzerts zugunsten der Sanierung des Torbogens zur Jakobskirche, deren Ursprünge im 8. Jahrhundert liegen.

Mit Scheifele musizierten Thomas Nitschke und Hubert Zwerger (Trompete/Flügelhorn), Uwe Rennhofer (Posaune) und Norbert Waltert (Tuba).

Die Fanfare aus der Filmmusik zu »Rocky I« eröffnete den Abend und rief die Erinnerung an den tapferen Boxer Rocky Balboa ins Gedächtnis. Das Stück von 1977 sei ein Beispiel amerikanischer Popkultur, erfuhr das Publikum. Mit der dreisätzigen »Battle Suite« von Samuel Scheidt aus dem 17. Jahrhundert stellten sich die Musiker quasi vor:

Einer nach dem anderen spielte eingangs das Thema, fröhlich, festlich, feierlich und getragen war die Stimmung, immer wieder kamen die Trompeten nach vorne. Das Stück des deutschen Komponisten aus Halle sei wohl unter dem Einfluss der englischen Instrumentalmusik des frühen Barock entstanden, lernten die interessierten Zuhörer.

Walzer und Filmmusik

Ganz besonders gefiel der populäre Walzer Nr.2 aus der Suite für Varieté-Orchester von Dmitri Schostakowitsch aus den 1950er Jahren. Da wiegten sich einige Zuhörer im Dreivierteltakt, und es tat dem Stück keinen Abbruch, dass es ursprünglich für ein großes Orchester geschrieben wurde. »Großes Kino« auch bei dem Titelsong des Films »Braveheart«, der 1995 erschien.

Hans-Peter Scheifele beschwor den Freiheitskampf der Schotten im 13. Jahrhundert herauf, und Gänsehaut war garantiert. Einen langsamen, melancholischen Tango aus dem Jahr 1972 präsentierte das Ensemble Just Brass mit »Oblivion« von Astor Piazzolla. Ohne diesen argentinischen Komponisten, der in den USA aufwuchs, hätte der Tango nicht die Welt erobert, so der Conferencier.

Dass sie auch singen können, bewiesen die fünf Musiker im Laufe des Abends. Vor allem Thomas Nitschke (Trompete/Flügelhorn) bekam beim Hallelujah des Kanadiers Leonard Cohen (1934 bis 2016) besonders viel Applaus und sogar begeisterte Rufe für seine Gesangseinlage am Ende des Stücks. Scheifele hatte den Text vorgestellt, in dem es um einen geheimen Akkord geht, den David spielte und der Gott gefiel. Das passte besonders gut in die Kirche, und auch da war sie wieder, die Gänsehaut. Mit Ennio Morricones »Gabriel's Oboe« aus dem Film »The Mission« von 1986 erinnerte das Quintett eindrucksvoll an den immer noch andauernden Kampf der indigenen Völker gegen Vertreibung und Unterdrückung.

Ukrainische Nationalhymne

Um unerreichbare Liebe ging es in der irischen Ballade »Carrickfergus«, bei dem Hans-Peter Scheifele Euphonium spielte. Die sehr melodiöse ukrainische Nationalhymne gab es nach langanhaltendem Applaus als Zugabe. »Nehmen Sie Ihre guten Gedanken und schicken sie in Richtung Osten«, forderte Hans-Peter Scheidt das Publikum auf, bevor sich alle fünf Musiker mit »'s ist Feierabend« gesanglich verabschiedeten. Dass sie wiederkommen mögen, war der mehrfach geäußerte Wunsch der Zuhörer.

Organisatorin Karin Schwab zeigte sich nach dem Konzert mit den Spenden zufrieden. Ein Anfang in Richtung Sanierung ist gemacht.

PETRA FOLGER-SCHWAB