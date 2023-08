Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Musik erklingt in allen Teilen des Klosters

Konzert am 19. August in Bronnbach

Wertheim-Bronnbach 08.08.2023 - 17:06 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In allen Teilen der früheren Zisterzienserabtei werden die Teilnehmer des Kammermusikkurses der Jeunesses Musicales Deutschland auftreten. Foto: JMD

Ab 12 Uhr musizieren die etwa 60 jungen Musikerinnen und Musiker im Alter von 14 bis 21 Jahren im Kreuzgang, in der Klosterkirche und im Josephsaal. Geboten werden rund vier Stunden Musik von Bach über Schostakowitsch bis Piazzolla. Die Konzerte finden um 12, 13.30 und 15.30 Uhr statt.

Die JMD mit Sitz in Weikersheim ist Teil einer weltweiten Wertegemeinschaft der musikalischen Jugend und setzt sich für die Vision einer humanen Gesellschaft im Zeichen der Musik ein. Sie versteht musikalische Bildung als Weg des Menschen zu sich selbst und zueinander. Daraus sollen Impulse für das Musikleben entstehen. Die JMD veranstaltet Kurse und Projekte und ist Träger verschiedener Wettbewerbe und Preise. Sie tritt mit Konzerten und Veranstaltungen in Erscheinung und beteiligt sich engagiert am kulturpolitischen Diskurs. Um ihre Aufgaben zu erfüllen, unterhält die JMD ein Generalsekretariat und betreibt die Musikakademie Schloss Weikersheim.

Um die Konzerte besuchen zu können, muss lediglich der reguläre Eintritt in die Klosteranlage in Höhe von fünf Euro bezahlt werden. Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten haben freien Eintritt. Veranstalter ist die JMD in Kooperation mit dem Kloster Bronnbach. Weitere Informationen zum Veranstaltungs- und Führungsprogramm gibt es unter https://www.kloster-bronnbach.de.

Pressemitteilung Landratsamt