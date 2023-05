Müll ärgert die Bestenheider

Personal für Leerung der Abfalleimer fehlt

Wertheim 11.05.2023 - 12:02 Uhr 2 Min.

Schadet mehr als sie nutzt: Die Übergangshilfe an der Bestenheider Odenwaldstraße bremst Rollatoren aus.

Verschärft wird das Problem dadurch, dass der Stadtteil - wie auch die umliegenden Ortschaften - niemanden findet, der den Müll beseitigt. Für Hundekot, gibt es laut Beiratsvorsitzendem Thomas Förstel eine klare Regelung seitens der Stadt: »Wir bekommen Beutelspender und die dazugehörigen Tonnen. Die Beseitigung des Kots ist dann aber Sache des Stadtteilbeirates.« Kommunale Mitarbeiter würden nicht entsandt.

Für den Bestenheider Mainabschnitt bedeutet das: Es werden keine neuen Tonnen für Müll und auch keine für Hundekot beantragt oder aufgestellt. In die Haushaltsmittelanforderungen aufgenommen werden hingegen die Überprüfung der Leitpfosten rund um den Kreisel am Marktplatz, die Sanierung des Foyers der Bestenheider Sporthalle (SH1), die Erneuerung des Gehweges auf der Strecke zwischen Norma und Bahnübergang sowie die Sanierung der Querungshilfe an der Odenwaldstraße nahe der Sparkasse. Die in Rot gehaltene Fläche ist rissig, holprig und aufgewölbt. Sie erschwere sie den zahlreichen Rollator-Nutzern den Überweg mehr, als dass sie nutze.

Explizit nicht aufgenommen werden notwendige Straßensanierungen. Die werden nach dem vor einiger Zeit erstellten Wegekataster gesteuert. In Bestenheid hat dem Kataster zufolge die Johannes-Kehrer-Straße die höchste Priorität, informierte Stadtrat Axel Wältz (CDU).

Eine klare Absage erteilte der Stadtteilbeirat dem Bauantrag für eine Schischa-Bar über dem Imbiss am Busbahnhof. In Sichtweite der Realschule sei das ein absolut falsches Signal an die Schüler. Auch aus dem Betrieb zu erwartender Lärm könne für die direkten Anwohner zum Problem werden, hieß es. Keine Einwände gab es hingegen gegen ein Wohnbauprojekt gleich gegenüber. Im Obergeschoss des NKD-Marktes sollen vier Wohnungen eingerichtet werden. Erschlossen werden sie über Außentreppen, noch zu regeln sei die Stellplatzfrage.

Kritik gab es am Zustand des ehemaligen Seher-Areals. Dort sind aktuell Container abgestellt. Ein Müllentsorger hat das Gelände übernommen, ein Bauantrag für Kommendes liege derzeit noch nicht vor, werde aber erwartet, sagte der Beiratsvorsitzende. Die berechtigten Interessen der Anwohner würden im folgenden Verfahren berücksichtigt.

Stadtteilbeirat Bestenheid in Kürze Wertheim-Bestenheid. Auch mit diesen Themen hat sich der Stadtteilbeirat in Bestenheid in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt: Container: Auf dem Areal zwischen Beruflichem Schulzentrum und Sporthalle sollen Container aufgestellt werden. In ihnen sollen ab September bis voraussichtlich Juli 2025 Schüler unterrichtet werden. Campingplatz: Der Betreiber plant offenbar einschneidende Änderungen, in deren Folge die bestehende Gaststätte wegfallen wird. Die Anmeldung soll erweitert und durch einen Shop ergänzt werden, zudem sollen drei »Kleinstwohnungen« für die Mitarbeitende eingebaut werden, um einen Check-in rund um die Uhr möglich zu machen. Turm: Das Wahrzeichen Bestenheids ist seit geraumer Zeit gesperrt, als Grund gilt ein fehlendes Geländer am Aufgang. Von Bürger- und Ratsseite wird nun gefordert, Abhilfe zu schaffen. Paketboten: In den Häusern an der Grenze der Landesstraße zur Stadt leben offenbar Paketboten unter prekären Verhältnissen. Vor den Häusern parken nachts die Autos eines bekannten Dienstleisters. Der Müll, der sich dort gut sichtbar stapelt, ist für die Bestenheider ein Ärgernis. Es wird Abhilfe gefordert. Geschwindigkeitsmessung: Am Zaubergarten war auf der Landesstraße über vier Wochen hinweg das Tempo der Vorbeifahrenden gemessen worden. Laut Beiratsvorsitzendem seien 80 Prozent der 77.000 Fahrer mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Angesichts der Straßensituation dort sei das ein guter Wert, sagte Förstel. Erlaubt ist Tempo 50. Bodenrichtwert: Der Bodenrichtwert liegt in Bestenheid bei 166 Euro. Das sei unangemessen hoch, wie einer der Bürger klagte. Er nahm die in seinen Augen unbefriedigende Wohnqualität des Stadtteils als Messlatte. Selbst im begehrten Stadtteil Hofgarten lägen die Bemessungswerte bereichsweise niedriger. Es bedürfe der Nachprüfung.