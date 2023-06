Mozart, Bach und Beatles auf der Orgel zum Medley vereint

Musik: Crossover-Konzert mit Musiker Christoph Brückner begeistert in der evangelischen Kirche Zum Heiligen Kreuz in Kreuzwertheim

Kreuzwertheim 19.06.2023 - 17:01 Uhr 1 Min.

Christoph Brückner begeistert seine Zuhörer beim Konzert an der Orgel mit außergewöhnlichen musikalischen Verbindungen. Birger-Daniel Grein

Laut Brückner sind seine Konzerte eine erweiterte Dimension der Musik mit klassischen Wurzeln und Gegenwartsbezug. Damit faszinierte er am Vorabend mehr als 25 Zuhörer. Brückner verbindet in seinen selbst arrangierten und für die Orgel adaptierten Stücken Kirchenmusik, Klassik, Weltmusik und Evergreens.

Der Organist stammt aus einem hochmusikalischen Elternhaus und wurde 1965 in Alzenau geboren. Der freiberufliche Berufsmusiker lebt heute in Limesheim in Hessen. Im Alter von sechs Jahren begann er mit dem Klavierunterricht, seit er neun Jahre alt war, spielt er zudem Orgel. Brückner beherrscht auch weitere Instrumente. An der Orgel faszinieren ihn die tiefen Töne, sagte er, mit diesen »Hubschraubern« könne man die ganze Kirche vibrieren lassen. Er freute sich, dass die evangelische Kirchengemeinde Kreuzwertheim das Konzert ermöglichte.

Den Menschen etwas bieten

Man müsse den Menschen etwas bieten, gerade nach der Coronazeit, meinte er. Musik biete die Chance, die Menschen da abzuholen, wo sie sind. In Kreuzwertheim spielte er das erste Mal. Bei seinem Orgelspiel halte er sich an die Aussage des österreichischer Komponisten Gustav Mahler. Dieser habe festgestellt, das Beste in der Musik stehe nicht in den Noten. »Das bedeutet für mich, in der Musik muss man kreativ sein«, so Brückner. Bei seiner Begrüßung zitierte Brückner einen Facebookbeitrag, den er einmal gelesen habe. »Willst du Deine Kirche retten, geh' rein!« Dies hätten die Zuhörer des Konzerts gemacht.

Organisiert hat das Konzert der Kreuzwertheimer Organist Rainer Lange. Er berichtete, er habe schon länger mit Brückner Mail-Kontakt gehabt, und man habe sich über das Thema historische Orgeln im Kreis Main-Spessart ausgetauscht. Brückner habe dann nach einem Auftritt in der Kreuzwertheimer Kirche gefragt. Lange freute sich, den Kollegen an der Orgel erleben zu dürfen. Das Besondere der Kreuzwertheimer Orgel sei die Kombinationsmöglichkeit der Klänge bei nur elf Registern.

Wie Brückner verriet, ist er ein großer Fan des großen Kirchenliederdichters Paul Gerhardt. Ihm widmete er im Konzert auch eine eigene Suite. Der Organist überraschte die Zuhörer im rund einstündigen Konzert »Power on pipes« auch mit vielen besonderen Zusammenstellungen. So war beispielsweise seine »Sinfonie of Joy« ein Medley mit Stücken von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und den Beatles. Außerdem erklang zum Beispiel eine Zusammenstellung aus dem Kirchenlied »Sollt ich meinem Gott nicht singen« von Paul Gerhardt sowie dem Filmhit »Fluch der Karibik«.

Wegner berichtete am Abend, man freue sich über weitere Musiker, die in der Evangelischen Kirche ein Konzert geben möchten. Seit 2020 biete man hier Raum für kleine Konzerte und Andachten mit Musik.

