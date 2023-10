Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Moschee öffnet wieder ihre Türen

Wertheim 01.10.2023 - 13:51 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wie die Pressestelle der Stadtverwaltung meldet, ist die Moschee in der Theodor-Heuss-Straße 38 im Stadtteil Reinhardshof an diesem Dienstag, 3. Oktober, von 11.30 bis 18.30 Uhr für Besucher geöffnet. Der Vorsitzende des Vereins, Osman Seker, und Imam Hakan Okuyucu laden zu Führungen, Gesprächen und gutem Miteinander ein. Das Mittagsgebet mit Moscheeführung findet von 13 bis 14 Uhr statt, das Nachmittagsgebet mit Moscheeführung von 16 bis 17 Uhr. Es gibt Spezialitäten aus der türkischen Küche, so die Mitteilung.

el