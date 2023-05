Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Norbert Stallkamps Ausführungen in Wertheim über die Woke-Bewegung führt zu angeregter Diskussion

Vortrag: Moralisieren oder argumentieren?

Wertheim 19.05.2023 - 11:35 Uhr 2 Min.

Norbert Stallkamp demonstriert: Weiß zieht zuerst. Foto: Petra Folger-Schwab

Ob der Begriff »Hausherrin«, mit dem er Elisabeth Fürstin zu Löwenstein begrüßte, in dem Zusammenhang korrekt sei, fragte sich Schwab zu Beginn.

Weiß zieht zuerst. Allein diese Regel sorge bei Anhängern der Woke-Bewegung schon für Empörung, stellte Stallkamp fest. »Woke« ist laut aktuellem Duden jemand, der »in einem hohen Maße politisch wach und engagiert gegen rassistische, sexistische und soziale Diskriminierung vorgeht«.

Aber welche Blüten treibt das? Laut dem ehemaligen Mitherausgeber der Wochenendzeitung Die Zeit, Josef Joffe, nennen sich diejenigen Linken »woke«, die gegen die vermeintliche Vorherrschaft der weißen Männer über Frauen, Dunkelhäutige, Schwule, Fremde oder Andersgläubige angehen. Politisch stehe für die Aktivisten nur der auf der richtigen Seite, der gendert und der sich deutlich gegen Rassismus, Homophobie, Antisemitismus, Islamphobie positioniert.

Opfer »natürlich« Frauen

Es gehe um Diskursmacht, so Stallkamp, um die Deutungshoheit in unserer Gesellschaft. Da werden Schriften von Platon über Kant bis zu Goethe an den Pranger gestellt, weil sie rassistisch oder sexistisch seien, ohne den historischen Kontext zu berücksichtigen. Die Opfer seien »natürlich« die Frauen, dunkelhäutige Menschen, Migranten. Die Täter die »weißen Männer«.

Die Übersetzung eines Gedichts aus der Feder einer Farbigen durch eine Weiße sei verpönt worden als kulturelle Aneignung, so sähen das die Anhänger der Woke-Bewegung. Mit Wolfgang Thierse macht Norbert Stallkamp deutlich, dass die Kritik an der weißen Überlegenheit nicht zum Mythos des weißen Mannes werden darf nach dem Motto: Wer weiß ist, ist schon schuldig.

Dass aufgebrachte Studenten die Frankfurter Professorin Susanne Schröter absetzen wollten, weil sie eine Tagung zum Thema »Das islamische Kopftuch - Symbol der Würde oder der Unterdrückung?« ausgerichtet hatte, bringt Stallkamp zu der Frage, was diese Studenten für ein Verständnis von Wissenschaft haben. Moralisieren statt argumentieren, das sei die Strategie der Woke-Anhänger.

In der anschließenden Diskussion betonte ein Teilnehmer, dass Political Correctness doch eigentlich etwas Gutes sei. Warum Studenten nicht aufstehen, wenn extreme Woke-Anhänger sich zu Wort melden, frage er sich. Eine Besucherin prangerte an, dass das Thema bereits die Verlage erreicht hätte. Sie sprach von »Sensitivity Readern«, deren Tätigkeit für sie schon nahe an der Bücherverbrennung sei.

Ein anderer Besucher brach eine Lanze für das generische Maskulinum. Mit »liebe Wertheimer« seien alle Einwohner gemeint, wogegen »liebe Wertheimerinnen und Wertheimer« oder »Wertheimer:innen« gezielt nur männliche und weibliche Einwohner anspreche.

In die Ecke drängen?

Dass in einer katholischen Kindertagesstätte keine Mutter- oder Vatertagsgeschenke mehr gebastelt würden, findet Johannes Schwab unglaublich. »Was macht das mit den Kindern?«, fragte er. »Wo sind die Eltern?«, fragte ein Teilnehmer in die Runde. Das könne man sich doch nicht gefallen lassen. Auch das sei Extremismus, meinte ein Teilnehmer. Die einen wollten die anderen in die Ecke drängen. Es gebe zu wenig Gegenbewegung.

»Wir trauern einer Welt nach, die am Horizont verschwindet. Das können wir nicht aufhalten. Für die nächste Generation wird das alles ganz normal sein«, war das nüchterne Statement eines anderen Teilnehmers. Bedauert wurde allgemein, dass kein Anhänger der Woke-Bewegung gekommen war. Das hatte man sich im Vorfeld gewünscht.

PETRA FOLGER-SCHWAB