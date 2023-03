Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mondfelder wollen Ortsbonus

Bauplätze: SPD bietet Kompromissvorschlag an

Wertheim 30.03.2023 - 15:35 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Darüber wurde bereits im Wertheimer Gemeinderat gesprochen (wir berichteten). 13 von 15 Ortsvorstehern forderten einen sogenannten Ortsbonus. Den möchte auf jeden Fall das Mondfelder Gremium auch für die einheimischen Bauwilligen haben.

Festgestellt wurde bei der zeitweise hitzigen Diskussion, dass man bei der Begrifflichkeit »Wertheimer« und »Auswärtiger« ganz weit auseinander liege zwischen Stadtverwaltung und den Ortschaften. »In der Praxis sieht dies ganz anders aus«, so der Ortsvorsteher. Aktuell stehen derzeit auf Interessenten-Liste für das Neubaugebiet zwölf Mondfelder sowie 36 andere Personen.

Im Baugebiet Breitgewann 1 hatte man 20 Bauplätze, dort war damals kein einziger Mondfelder, der dorthin bauen wollte, alle Grundstücke wurden verkauft. Von den geplanten 23 Bauplätzen stehen aufgrund von Rückzuteilung und Mehrfamilienhäusern nur 13 Bauplätze zum Verkauf. Der Gemeinderat entscheidet.

Deutlicher Standpunkt

Ganz deutlich bezog Gemeinderat Patrick Schönig Stellung und erklärte, weshalb er gegen den Ortsbonus ist. Er selbst sieht sich als Wertheimer, obwohl er in Vockenrot wohnt. Klar sei, dass keiner zu kurz kommen soll. Man solle einen passenden Antrag an die Verwaltung stellen. »Ortsbonus ist möglich. Aber dann für alle, da gehören unter anderem auch die Stadtteile Bestenheid und Eichel dazu«, so Schönig. Dies sei der Kompromissvorschlag der SPD.

Die Mondfelder möchten auf jeden Fall, dass man den eigenen Bürgern die Möglichkeit gibt, hier zu bleiben. Ortschaftsrat Hans-Peter Hieser betonte, dass der Antrieb zur Planung und Verwirklichung, ein Baugebiet zu erschließen, von den Bürgern gekommen sei.

Patenstadtrat Alex Wältz machte deutlich, dass auf jeden Fall die dörflichen Strukturen erhalten bleiben müssten. »In Mondfeld gibt es eine Sondersituation«, so Wältz. Seine Empfehlung war der Ortsbonus. Diesen sollte man nur auf Mondfeld begrenzen. Dann werde die Gesamtlage von allen Beteiligten neu bewertet. Handlungsbedarf sah er derzeit nur in Mondfeld. Natürlich sei auch ein Wertheimer hier nicht ausgeschlossen. Auch machte er sich Gedanken darüber, wie ein Punktesystem aussehen kann. Derzeit stehen 19 Bauplätze auf der Wertheimer Gemarkung zum Verkauf. »Diejenigen, die benachteiligt sind, sollen nicht weiter benachteiligt werden«, meinte Patrick Schönig abschließend.

gher