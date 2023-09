Modernste Rettungswache im Ländle geht in Wertheim in Betrieb

Stützpunkt auf dem Reinhardshof

Wertheim 24.09.2023 - 10:40 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die neue DRK-Rettungswache auf dem Reinhardshof ist seit Mittwoch in Betrieb und wurde am Freitag eingeweiht. Viele Beteiligte durchschneiden das rote Band zur Einweihung der neuen DRK-Rettungswache auf dem Reinhardshof.

»Heute ist es ruhig«, sagt Fabio Dietrich am Nachmittag im Bereitschaftsraum der neuen Wertheimer Rettungswache. Das gilt in dem Moment allerdings nur für den Auszubildenden zum Notfallsanitäter und seine diensthabenden Kollegen. Denn in der Fahrzeughalle mit ihren fünf Stellplätzen sind Tische und Büffet aufgebaut, der Kreisverband und seine Ehrengäste weihen die Wache offiziell ein. Mit dabei: Unter anderem Landtagsvizepräsident Wolfgang Reinhart, Landrat Christoph Schauder, der Wertheimer Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, aber auch die Bürgermeister Roger Hennig (Freudenberg) und Thomas Schreglmann (Külsheim) sowie zahlreiche Kreis- und Stadträte sowie Ex-OB Stefan Mikulicz.

8,5 Millionen Euro

»Wir investieren in die Zukunft«, sagte Reinhard Frank als Präsident des DRK-Kreisverbandes und erinnerte an die Mitgliederversammlung, in der man das insgesamt 8,5 Millionen Euro teure Projekt eines DRK-Campus auf den Weg brachte. 3,5 Millionen Euro sind in die Rettungswache geflossen, »die modernste Baden-Württembergs«, so Frank, der zum Lockermachen von Fördergeldern sogar das Verwaltungsgericht bemühte. Schon ein Jahr steht nebenan die Kurzzeitpflege, die stark nachgefragt sei.

»Solidarität und Ehrenamt sind bei uns zuhause«, sagte Frank im Hinblick auf 1200 ehrenamtliche Helfer im Kreisverband und den Umstand, das auch für sie in Form von Schulungsräumen Platz in der neuen Wache sein wird.

Umbruch im Rettungsdienst

Für den ländlichen Raum sei man gut aufgestellt, so Frank: Sechs Rettungswachen gibt es im Main-Tauber-Kreis, drei im Süden werden vom Kreisverband Bad Mergentheim betrieben. Allein der Kreisverband Tauberbischofsheim komme mit seinen 79 Mitarbeitern im Rettungsdienst auf jährlich 20.000 Alarmierungen. »Vieles ist in Schwung und Umbruch«, sagte Frank. Die alte Hilfsfrist von 15 Minuten war vom Innenministerium auf 12 Minuten reduziert worden, der Verwaltungsgerichtshof hatte die Entscheidung gekippt. »Und jetzt wird auf eine Hilfsfrist von 10 Minuten geklagt«, so Frank. Ein Strukturgutachten für den Rettungsdienst ist in Arbeit und soll Ende 2023 vorliegen.

Die katholische Gemeindereferentin Annette Soban segnet die Fahrzeughalle.

Die Wache ist für die Zukunft gut aufgestellt, technisch und energetisch auf dem neuesten Stand mit Photovoltaik, Stromspeicher und Fußbodenheizung selbst in der gefliesten Fahrzeughalle. »Wir haben hier alles auf einer Ebene, das Treppensteigen wie in der alten Wache hat ein Ende«, sagte später Rettungsdienstler Farid Rhedhbane, der die ersten Schichten am neuen Standort schon hinter sich hat, gegenüber unserer Redaktion. Die Rotkreuzler waren Anfang der vergangenen Woche eingezogen, die erste Schicht am neuen Standort war Mittwochnacht.

Baukosten eingehalten

Ein Sonderlob von Reinhard Frank gab es für Eberhard Dörr, der die Wache als Generalunternehmer weitgehend in Stahlbautechnik errichtet hatte und auch für das benachbarte Pflegezentrum als Bauüberwacher tätig war: Den 2019 gesteckten Kostenrahmen von 8,5 Millionen Euro und die Bauzeit trotz Inflation, Fachkräfte- und Materialmangel eingehalten zu haben, stellt ein besonderes Prädikat dar.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sprach von einem »weiteren Meilenstein« für den DRK-Kreisverband, der ein »Turbojahr« hinter sich habe. Die Einrichtung sei wichtig und gewinnbringend für Wertheim und die Region. Gleichzeitig erinnerte er an den Gedanken, das Zentrum an diesem Ort zu errichten, weil es große Synergien mit der Rotkreuzklinik gebe, die aktuell in großen Schwierigkeiten steckt: »Dieser Gedanke soll auch künftig Bestand haben«, sagte Herrera Torrez und richtete sich direkt an Landtagsvizepräsident Reinhart und Landrat Schauder: »Wenn sich der Nebel ein wenig gelichtet hat, halten Sie die Augen und die Ohren offen, für das, was hier an Notwendigkeit besteht.«

»Wer investiert, hat Vertrauen in die Zukunft«, sagte Reinhart und sprach von einem »Knotenpunkt für Sicherheit, Gesundheit und Zusammenhalt«. Die Arbeit des Rettungsdienstes rette Leben, so Schauder. »Das darf nicht durch fehlendes Equipment, veraltete Räumlichkeiten oder mangelnde Finanzen limitiert werden.« Der Landkreis befinde sich im permanenten Krisenmodus, durch Fachkräftemangel sei man oft nur noch in der Lage zu reagieren statt zu agierten. »Die Verwaltung arbeitet im roten Bereich. Wir sind nur noch einen halben Schritt vor der Lage«, so Schauder. Die neue Rettungswache sei ein wichtiger Eckpfeiler für eine funktionierende Notfallversorgung.

Symbolische Schlüsselübergabe (von links): Eberhard Dörr und Dominik Dörr vom Generalunternehmer, DRK-Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau, Rettungsdienstleiter Steffen Molzer, DRK-Präsident Reinhard Frank.

Klinik: Fakten abwarten

Die schwierige Lage der Rotkreuzklinik lasse ihn nicht kalt, so Schauder. Er rief dazu auf, mit Ruhe und Besonnenheit abzuwarten, bis alle Fakten auf dem Tisch lägen. Hitzige Diskussionen, Kirchturmdenken oder politische Lagerbildung würden nicht weiterhelfen. »Wir warten die Fakten ab, bewerten diese und werden dann gemeinsam zu entsprechenden Entscheidungen kommen«, so Schauder. »Hoffen wir, dass es einen guten Ausgang gibt«, hatte schon am Anfang Reinhard Frank gesagt und dringenden Handlungsbedarf gesehen.

»Die letzten Tage waren unglaublich arbeitsreich und wir haben Tolles vollbracht. Wir freuen uns, das mit Leben zu füllen«, leitete DRK-Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau nach der Segnung des Gebäudes durch Dekanin Wibke Klomp und Gemeindereferentin Annette Soban zur Feier über. Gefeiert wurde auch am Samstag mit einem Familientag auf dem DRK-Campus. Und die nächste Eröffnung steht auch schon an: Nebenan nimmt der Rotkreuzladen in einem Neubau am 1. Oktober den Betrieb auf und beendet damit den knapp dreijährigen Betrieb am Interimsstandort in der Hospitalstraße.

Matthias Schätte

Hintergrund: Das passiert mit der alten Wache Mit dem Umzug auf den Reinhardshof endet eine lange Rotkreuz-Tradition am Standort in der Wertheimer Uihleinstraße, den nicht nur Rettungsdienstler kennen, sondern auch viele Bürger von ihren Ersthelferkursen. Die dortige ehemalige Rettungswache wird künftig von der Stadt Wertheim genutzt und Wohnungen für Geflüchtete geschaffen. Dazu müssen die Räumlichkeiten noch umgebaut werden. Die Erste-Hilfe-Kurse finden künftig in der neuen Rettungswache in der Rotkreuzstraße 3 auf dem Reinhardshof statt. Ganz aus dem Standort in der Uileinstraße wird das Rote Kreuz noch nicht ausziehen: DIe Fahrzeughalle bleibt vorerst Unterkunft für einige Katastrophenschutz-Fahrzeuge des DRK, erklärt Reinhard Frank als Präsident des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim auf Nachfrage unserer Redaktion. Aber auch für diese Fahrzeuge wird mittelfristig nach einer neuen Unterstellmöglichkeit gesucht. (scm)