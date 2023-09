Mobiler Gruppenraum für Zookindergartenprojekt kommt

Ausschuss: Lieferung Ende September erwartet

Freudenberg 19.09.2023 - 13:35 Uhr < 1 Min.

Der Technische Ausschuss stimmte am Montag im Sitzungssaal des Rathauses einstimmig dafür, den Bauwagen innerhalb des Geländes des Rauchzoos aufzustellen. Das Projekt Zookindergarten wird von den drei Kindergärten der Gesamtstadt zusammen mit der Otto-Rauch-Stiftung und der Stadt Freudenberg umgesetzt. In seinem Rahmen besuchen Kinder aller Kindergärten der Gesamtstadt regelmäßig den Rauchzoo und lernen dort von Tierpflegerinnen Vieles über die Tierwelt, auch weitere Experten zur Natur und den an den Zoo angrenzenden Wald, wie Revierförster und Geopark-Ranger will man einbeziehen (wir berichteten).

In der Sitzung erinnerte Bürgermeister Roger Henning an das Förderprogramm im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes, das solch besondere Projekte ermöglichte. Die entsprechende Fläche sei schon vorbereitet. Der Gruppenwagen sei der »Porsche« unter den Kinderartenwagen. Er wäre auch als dauerhafter Gruppenraum nutzbar. Der Bauwagen ist in Holzständerbauweise gebaut und misst zehn Mal drei Meter. Die Wände sind mit Holzfaserdämmstoff 40 bis 60 Millimeter stark gedämmt und außen durch eine waagerechte Verschalung aus Douglasienholz verkleidet.

Holz-Terrasse

Am Wagen wird es eine zehn Mal 2,6 Meter große Terrasse aus Holzdielen geben. Hinzu kommen zwei biologische Toiletten sowie ein Unterkrabbel-Schutz. Wagen- und Terrassenbedachung werden mit Aluminiumblechen ausgeführt. Aus förderrechtlichen Gründen sei die Kirchengemeinde Antragsteller des Bauantrags. Das Landratsamt Main-Tauber habe bereits Zustimmung für den Bauantrag signalisiert. Henning bedauerte, dass die Förderung für das Projekt leider ausgelaufen ist und es keine weiteren Fördermöglichkeiten mehr dafür gebe.

»Wollen wir weiter machen, wird ein Großteil der Kosten an der Stadt hängenbleiben«, das Programm habe nur als Anschubfinanzierung gedient. Beschlüsse für die Weiterführung des Projekts und die dazu benötigte Mittelbereitstellung müsse der Gemeinderat noch beraten.

