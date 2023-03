Im pas­sen­den Ge­wand vor pas­sen­der Ku­lis­se in ver­gan­ge­ne Zei­ten ab­tau­chen: Das ist das Kon­zept von Mit­telal­ter­märk­ten, auch auf der Burg Wert­heim. Dort hat sich am Wo­che­n­en­de der Burg­gr­a­ben des Wert­hei­mer Wahr­zei­chens in ei­ne mit­telal­ter­li­che Markt­welt mit al­ler­lei Händ­lern ver­wan­delt, die pas­sen­des feil­bo­ten und Künst­ler das Volk be­lus­ti­gen. Wid­ri­ges Wet­ter brems­te die Mit­telal­t­er­fans kaum.