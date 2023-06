Mit voller Kraft in Richtung Zukunft

Jubiläum: Die Freiwillige Feuerwehr Urphar/Lindelbach feiert 150-jähriges Bestehen ab diesem Freitag mit viertägigem Fest

Bewusstsein für Geschichte: Diese Neun-Meter-Leiter von 1898 gehört zu den Schätzen, die die Wehr in einer Scheune neben dem Gerätehaus aufbewahrt. Zum Fest soll sie ausgestellt werden. Um die Zukunft der Feuerwehr ist dem Kommandanten nicht bang: Insgesamt acht von 34 Aktiven können als Gruppenführer die Einsätze leiten. Kommandant Markus Korteneck (links) und Schriftführer Lukas Scheurich sind vor dem Jubiläumsfest tief in die Geschichte der Feuerwehr Urphar eingetaucht. Feuerwehrleute löschen eine brennende Gartenhütte in Urphar. Der Brand am 1. Juni war Einsatz Nummer 111 im laufenden Jahr. Mittlerweile ist man bei fast 130. Foto; Matthias Schätte Bildunterschrift 2022-07-01 --> Feuerwehrleute löschen eine brennende Gartenhütte in Urphar. Der Brand am 1. Juni war Einsatz Nummer 111 im laufenden Jahr. Mittlerweile ist man bei fast 130. Fotos: Matthias Schätte

»Wir sind eher zufällig drauf gestoßen, das wussten wir vorher auch noch nicht«, sagt Schriftführer Lukas Scheurich, der sich im Vorfeld des Jubiläums zusammen mit Abteilungskommandant Markus Korteneck durch Chroniken und Unterlagen gewühlt und auf Rommels Hoffenheimer Episode gestoßen ist. Der Mann war offenbar eine Institution in Brandschutzfragen, hat vor der Gründung der Urpharer Wehr etliche andere Gemeinden bei der Feuerwehrgründung unterstützt. Auch in Hoffenheim. »Zwar nicht an vorderster Front als Kommandant, aber in wichtiger Funktion.« Deshalb freuen sich die Urpharer, dass zu ihren Gästen am Wochenende im Festzelt am Main auch eine Delegation aus der Kraichgau-Gemeinde gehören wird.

Für Brandschutz begeistert

Christian Rommel - Vater des Urpharer Heimatforschers Gustav Rommel - konnte auch in seinem Heimatort die Leute für den Brandschutz begeistern: Schon zum Start 1873 hatte die Wehr 50 Mitglieder. Eine erste Feuerlöschordnung für Wertheim hatte zwar schon 1525 Graf Georg von Wertheim erlassen, 1826 hatten sich die Urpharer mit Bettingen und Lindelbach gemeinsam eine erste Spritze gekauft, 1853 gab es eine Spritzenallianz mit Lindelbach, Dietenhan und Kembach. Doch die »eigene« Wehr kam tatsächlich erst durch Rommels Engagement zustande, die Gründungsurkunde liegt im Bronnbacher Archiv verwahrt.

150 Jahre später ist Markus Korteneck um die Zukunft der Wehr nicht bang. »Da haben wir keine Bedenken«, sagt der 34-Jährige, der seit 2014 als Kommandant an der Spitze steht und bis vor einem Jahr der jüngste Wertheimer Abteilungskommandant war. 34 Aktive hat die Wehr, darunter acht, die als Gruppenführer Einsätze leiten können. Ein Dutzend sind außerdem als Atemschutzgeräteträger ausgebildet.

Etwa 580 Einwohner hat Urphar, etwa 480 Lindelbach. Doch viele arbeiten auswärts - und das schafft beim Brandschutz Probleme. »Bei Tageinsätzen sind wir schwach besetzt, so wie eigentlich jedes Dorf. Drei bis vier Leute bekommen wir zusammen, aber oft kein komplett besetztes Fahrzeug.« Auch Korteneck muss dann passen, wenn auch nur halb: Weil er hauptberuflich in der Wertheimer Feuerwache arbeitet, rückt er mit der Abteilung Stadt aus. »Wenn keine Industrie und kaum Handwerk im Ort ist, wird es schwierig«, erklärt er. Trotzdem sei jeder Feuerwehrmann und jede -frau - drei gibt es derzeit in der Wehr - wichtig, um erste Maßnahmen zu treffen, bis Verstärkung kommt - selbst wenn die Truppe tagsüber ausgedünnt ist.

Intensive Jugendarbeit

Auch deshalb bemühen sich die Urpharer um jedes neue Mitglied. »Wir haben bei uns das Problem, dass wir ältere Aktive über 50 Jahre und jüngere von 18 bis Mitte 30 haben«, sagt Korteneck. Dazwischen fehlt es - auch durch den Wegfall der Feuerschutzabgabe in den 1990er-Jahren. Gegenhalten will man mit ausgiebiger Jugendarbeit, zehn Jugendliche gibt es derzeit, denen allerlei geboten wird: Übungen im Zwei-Wochen-Rhythmus, alle zwei Jahre eine 24-Stunden-Übung, dazu gemeinsame Ausflüge, zum Beispiel ins Freizeitbad oder zum Bowling oder Zeltlager der Stadtjugendfeuerwehr oder des Landkreises. »Wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr einen oder zwei Jugendliche zu den Aktiven übernehmen können. Die bleiben auch dabei«, sagt Korteneck. Insgesamt, so klingt es, ist Feuerwehr eine Sache fürs Leben: Wer einmal drin ist, hört selten wieder auf. Das älteste Mitglied der Urphar-Lindelbacher Wehr ist 101 Jahre alt und seit 76 Jahren dabei, ein 98 Jahre alter Kamerad sogar 77 Jahre.

Über die Jahre waren die Urpharer Feuerwehrleute bei allen Großbränden im Wertheimer Osten mit dabei, aber auch beim Brand der Firma Straub in Bestenheid 1982, dem Hochwasser in Königheim 1984, der Brandkatastrophe im Wertheimer Baunachshof 1992. Und immer wieder beim Main-Hochwasser, zum Beispiel 1995, als das untere Dorf samt Feuerwehrhaus überflutet wurde.

Um Neumitglieder zu gewinnen, gibt es etliche Anstrengungen: Präsenz bei Festen und Veranstaltungen, Schauübungen oder Flyeraktionen und gezieltes Ansprechen potenzieller Kandidaten, erklären Korteneck und Scheurich. Auch letzterer hat sich überzeugen lassen, als Quereinsteiger der Wehr beizutreten. Die Feuerwehr macht auf vielerlei Kanälen auf sich aufmerksam: Internetseite, Facebook, Instagram und - bemerkenswert für eine »Dorffeuerwehr« - sogar mit eigenem Kanal auf der Videoplattform Youtube.

Neuer Name seit 2022

Und ein Clou für glaubwürdigere Mitgliederwerbung: Die Umbenennung in »Abteilung Urphar/Lindelbach« Anfang 2022. Zwar sind die Lindelbacher komplett nach Urphar beigetreten. »Aber wir haben Wert darauf gelegt, Lindelbach auch im Namen zu tragen«, sagt Korteneck. Für die in Urphar beigetretenen Lindelbacher Wehrleute sei das gar kein großes Thema gewesen. »Aber das ist schon ein ganz anderes Zugehörigkeitsgefühl. Wir wollen in den kommenden Jahren ja auch in Lindelbach weiter um Nachwuchs werben.«

Auch beim viertägigen Fest, das an diesem Freitagabend mit dem Auftritt einer Liveband im Festzelt beginnt, werden Gäste der Geschichte nicht aus dem Weg gehen können: Auf den Tischen kleben QR-Codes, mit denen die digitale Chronik der Wehren aus Urphar und Lindelbach auf der neu gestalteten Homepage abgerufen werden kann. Geschichte zum Anschauen gibt es außerdem neben dem Festzelt: Eine neun Meter lange Magirus-Leiter aus Holz, Baujahr 1898, hat die Wehr über die Jahre bewahrt, auch ein Schlauchanhänger von 1904 soll präsentiert werden.

Was sie sich zum 150-jährigen Bestehen wünschen? »Keinen Einsatz«, sagt Korteneck und muss lachen. Zum 140-Jährigen brach ein Unwetter über Wertheim herein. Alle anderen Gastwehren des Festes mussten in den Einsatz. »Gutes Wetter, viele Besucher«, ergänzt Scheurich. »Und vielleicht das eine oder andere Mitglied - und Kinder für die Jugendwehr zu gewinnen.«

Hintergrund: Feuerwehr Urphar/Lindelbach Die Abteilung Urphar/Lindelbach ist eine der 14 Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Wertheim. Die Feuerwehr in Urphar wurde am 30. Oktober 1873 gegründet. 2022 hat sich nach 135 Jahren Eigenständigkeit die 1887 gegründete Wehr des Nachbarorts Lindelbach aus Nachwuchsmangel den Urpharern angeschlossen. Die Abteilung heißt seitdem "Abteilung Urphar/Lindelbach". Zu den 88 Mitgliedern zählen 34 Aktive und 44 Mitglieder der Altersmannschaft, dazu kommen zehn Jugendliche in der im März 1996 gemeinsam mit Lindelbach gegründeten Jugendwehr. Die Feuerwehr hat ihr 2021 saniertes Gerätehaus in der Maintalstraße und ist mit einem Tragkraftspritzenfahrzeug Baujahr 1991 ausgestattet. Aus Lindelbach wurde ein Tragkraftspritzenanhänger übernommen und in Eigenleistung umgebaut. Er dient vor allem der Jugendwehr für Übungen sowie mit Pumpe und Schlauchmaterial der Löschwasserförderung über weite Strecken. Seit 2021 gibt es zudem ein Schlauboot mit Außenbordmotor für Hilfseinsätze auf dem Main. Die Wehr soll 2024 einen Ersatz für das dann 33 Jahre alte Einsatzfahrzeug erhalten. (scm)