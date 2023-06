Mit vielen Klassikern die Seele des Publikums berührt

Konzert: The Leonard-Cohen-Project auf der Wertheimer Burg

Wertheim 05.06.2023 - 15:03 Uhr 2 Min.

The Leonard-Cohen-Project mit Jürgen Gutmann (links) und Manuel Dempfle in Wertheim auf der Burg. Foto: Holger Watzka

Zur Aufführung kamen gerade die frühen Lieder von Leonard Cohen, die maßgeblich von seiner markanten Stimme und harmonischer Gitarrenbegleitung geprägt waren. Das Duo, mittlerweile seit über zehn Jahren zusammen auf der Bühne, spielte diese Songs in einer eigenen, authentischen Version.

Jürgen Gutmann, der Moderator des Duos, meinte im Gespräch mit unserem Medienhaus auf die Frage, warum sie zum wiederholten Male nach Wertheim auf die Burg gekommen sind: »Wir spielen, wo wir uns wohlfühlen.« Die beiden Musiker treten etwa 30 Mal im Jahr gemeinsam auf, leben nicht von der Musik, haben noch einen anderen Beruf und auch Familie. Neben Liedern von Cohen spielen sie auch Werke von Bob Dylan oder auch Simon & Garfunkel, so auch in Wertheim.

Witzig und sehr politisch

Jürgen Gutmann erklärte, dass er seit 50 Jahren ein Cohen-Fan ist und der Musiker Leonard Cohen von vielen falsch beurteilt wird. Gar nicht depressiv, viel mehr witzig und auch sehr politisch. Der 1934 in Kanada geborene Jude hat als Kind noch den Holocaust erlebt. Cohen habe Kultromane, wie »Beautiful Losers« geschrieben und sei über ein halbes Jahrhundert bis zu seinem Tod in Los Angeles im Jahr 2016, Musiker und Schriftsteller gewesen.

»Wir sollten dankbar sein, hier in Ruhe zusammen zu sitzen und den Abend zu genießen«, meinte der Moderator angesichts der Katastrohen und des Kriegs in der Welt. Beifall gab es für Gutmann, als dieser sich auf Cohen berief: »Man muss Widerstand leisten«. Leonard Cohen brachte dies in seinem Lied »Der Partisan« zum Ausdruck.

Ein Konzert über zwei Stunden des Leonard-Cohen-Projects startete mit »Suzanne«, einem der bekanntesten Lieder von Cohen aus den 60er Jahren. Fortan beeinflusste Cohen die Musikwelt, sein Lebenswerk wurde mit zahlreichen Preisen gewürdigt. Weiter ging es mit »Sisters of Mercy« und »So Long, Marianne« ein Lied aus der Zeit, als Cohen zeitweise auf der griechischen Insel Hydra lebte.

Humorvolle Moderation

Es war an diesem Abend nicht nur der Musikgenuss, sondern auch die mit viel Humor vorgetragene Moderation, die immer wieder ein Lächeln in die Gesichter der Zuhörer zauberte. Gutmann erklärte mit einem Schmunzeln besonders den jüngeren Konzertbesuchern, dass früher zum Betrieb eines Telefons ein Kabel erforderlich war. Leonard Cohen sah dies zunächst sehr kritisch, als auf der abgeschiedenen griechischen Insel Telefonmasten gesetzt und mit Kabeln verbunden wurden. Doch dies hatte auch einen Vorteil, ein idealer Verweilplatz für die Vögel, und aus dieser Zeit stammt das Lied: »Bird on the Wire«.

Dem Musikerduo gelang es an diesem Abend, mit vielen Klassikern die Seele des Publikums zu berühren, nebenbei auch noch die Lachmuskeln. So erfuhren die Wertheimer, dass aktuell Helene Fischer mit 32 Sattelschleppern auf Tournee ist und Jürgen Gutmann und Manuel Dempfle mit einem Auto und ihren Gitarren in die Stadt an Main und Tauber gekommen sind.

Die Musikfreunde erlebten Leonard Cohen bei diesem Konzert echt, aber anders. So betonten es die beiden Männer auf der Bühne mehrfach und stellten gefühlvoll den Maler, Dichter, Schriftsteller und insbesondere den Singer-Songwriter vor, der in seinen Werken immer wieder Fragen zu Liebe, Lebenssinn und Freundschaft thematisierte. Viel Beifall am Ende für die melancholischen und poetischen Lieder, dargeboten an einem traumhaften Abend vom Leonard-Cohen-Project.

HOLGER WATZKA