Mit The Powerfreaks-Reloaded zurück in die 80er

Ja, sie ma­chen es wir­k­lich die le­gen­dä­ren »Po­wer­f­reaks« wer­den am kom­men­den Sams­ta­g­a­bend im Rah­men des Früh­jahrs­kon­zerts des Mu­sik­ve­r­eins Rau­en­berg ein Co­me­back ge­ben. »The Po­wer­f­reaks-Re­loa­ded« nen­nen sie den Gig in der Rau­bach­hal­le. Die Band hat sich be­reits En­de der 1980er Jah­re und An­fang der 1990er Jah­re so­wohl in der Re­gi­on als auch über­re­gio­nal ei­nen Na­men ge­macht.