Mit Stolpersteinen wertvollen Geschichtsbeitrag für Wertheim geleistet

Erinnerungskultur: OB Markus Herrera Torrez zeichnet Dieter Fauth für sein Engagement mit der Stadtmedaille in Bronze aus

Wertheimer Stadtmedaille in Bronze verliehen: Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (rechts) mit Dieter Fauth und seiner Frau Annette Taigel.

Auf der Urkunde stand zu lesen: »In Würdigung der Verdienste, die sich der Geehrte in seinem Engagement über viele Jahre im Vorstand des Historischen Vereins Wertheim e.V. sowie für das Projekt »Stolpersteine« erworben hat, verleihe ich Herrn Dr. Dieter Fauth die Stadtmedaille in Bronze, verbunden mit dem Dank der Stadt Wertheim. Markus Herrera Torrez Oberbürgermeister.«

Der Rahmen konnte nicht passender sein, ist doch auch das Archiv in Bronnbach stets eine Quelle für die Forschungen des promovierten Theologen.

Pädagoge aus Leidenschaft

Herrera Torrez blickte zurück auf die berufliche Tätigkeit des »leidenschaftlichen Pädagogen«. Er sei bis zu seiner Pensionierung 2022 stellvertretender Schulleiter der Comenius-Realschule gewesen, habe zuletzt zusätzlich die Werkrealschule Urphar-Lindelbach (UrLi) kommissarisch geleitet und diese Aufgabe sehr ernst genommen. Die Abwärtsspirale bei den Schülerzahlen der UrLi sei durch den Einsatz von Fauth aufgehalten worden, und er habe großen Respekt vor seiner in wesentlich mehr als der vorgeschriebenen Zeit erbrachten Leistung.

Die Ehrung am Tag nach dem Internationalen Tag gegen Rassismus bezeichnete der Oberbürgermeister als passend, denn Dieter Fauth hat seit 2008 das seinerzeit von Klaus Schwitt angeregte Projekt »Stolpersteine« in Wertheim umgesetzt. 75 dieser Stolpersteine gebe es inzwischen in Wertheim unter anderem in der Altstadt, im Hofgarten und in Bettingen.

Stolpern auch mit den Herzen

Sie erinnerten an jüdische Mitbürger, die deportiert, vertrieben, in den Selbstmord getrieben oder ermordet wurden. »Darüber stolpern wir auch mit unseren Herzen«, bekannte der OB und versicherte: »Das wollen wir nicht mehr erleben.« Wertheim sei mit den 75 Stolpersteinen Teil des größten dezentralen Mahnmals der Welt.

Diese Erinnerungskultur sei durch den Einsatz von Dieter Fauth ein Schulprojekt geworden. Er habe die Jugendlichen begeistert und an Quellenrecherchen herangeführt.

Durch die erarbeiteten Biografien werde die Erinnerung wachgehalten. Jedes Jahr beschäftigen sich neue Schüler damit, nehmen Plakate mit zu den Steinen, informieren, kommen mit Passanten ins Gespräch. »Was macht das mit Euch?«, habe er nachgefragt. Es sei unvorstellbar, aber es gebe auch heute Ausgrenzungen; beispielsweise durch Mobbing, lautete eine Schülerantwort.

Wichtiges Gedenkbuch

Herrera Torrez nannte auch das von Fauth veröffentlichte Gedenkbuch zum Projekt Stolpersteine mit Lebensgeschichten von gut 700 Wertheimer Bürgern, zu denen oder deren Familien der Autor teilweise bis heute Kontakt hält.

Mit zahlreichen Vorträgen habe der Geehrte, Vorstandsmitglied im Historischen Verein, »unser Wissen erweitert«. Auch im Kunstverein Convenartis sei er im Vorstand aktiv, ebenso bei »Willkommen in Wertheim«. Bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand habe Fauth gesagt, er wolle mehr Zeit mit Sport und im Garten verbringen, werde aber Wertheim verbunden bleiben. Das sei bemerkenswert, so der OB, denn Fauth lebe mit seiner Familie in Zell am Main und müsse immer »einen Grenzübertritt« vollziehen.

Dieter Fauth bedankte sich für die Ehrung und betonte, sein Einsatz sei nie Opfer, sondern »eine großartige Bereicherung« gewesen. Ehrenamtliche Arbeit mache glücklich, das könne er jedem empfehlen.

Besonders glücklich mache ihn die Entwicklung des Projekts »Stolpersteine«. Es habe sich inzwischen verstetigt und sei von seinen Kolleginnen Bernadette Latka und Nadine Schmid übernommen worden.

Die Jugend mit einzubeziehen, sei ein ganz wichtiges Element, so der 65-Jährige.

